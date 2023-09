La distruzione psicofisica dell’essere umano voluta dalle élite. Nobile.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Agostino Nobile offre alla vostra attenzione queste riflessioni sull’attacco che i centri potere mondiali stanno conducendo verso l’essere umano in quanto tale, e l’essere umano cristiano in particolare. Con – purtroppo – la connivenza del vertice della Chiesa. Buona lettura e condivisione.



La distruzione psicofisica dell’essere umano

Le armi principali per uccidere fisicamente l’uomo, pianificate dall’ONU, dall’OMS e dai miliardari allineati al World Economic Forum, è la libertà sessuale e la diffusione delle droghe.

Gli unici siti delle piattaforme digitali a navigare senza alcun tipo di intralci legali e morali sono quelli porno. Tutti gli appelli che richiamano ai terribili siti di pedofilia e al più putrido schiavismo sessuale i governi li lasciano cadere nel vuoto e nel dimenticatoio.

Le femministe confermano di essere le più grandi misantrope della storia. Nessuna di loro alza la voce contro l’utero in affitto, la vendita di bambini come fossero merce e gli abusi sulle donne filmati e postati sui siti porno. Nessuna voce contro i trans che gareggiano ufficialmente nello sport femminile, umiliandole, ma non appena arriva l’occasione per demonizzare l’uomo sono in prima fila. Chiunque si espone mettendo in discussione le lobby gay è marchiato e emarginato, mentre invece chi commercia pornografia e droga continua a fare milioni. Non ci vuole un genio per capire che mirano alla distruzione della dignità umana.

Per chi è povero o mentalmente scoppiato, la seconda arma è la droga.

Il Canada, una volta fiorente, stabile e democratico, grazie al pupillo di punta del WEF Justin Trudeau, che ha liberalizzato le droghe pesanti, anche mortali, oggi si trova in una situazione che ha superato i peggiori incubi. Il numero degli zombizzati e dei morti è in continuo aumento, fino al punto che anche le reti mainstream che sostengono i Dem iniziano a parlarne.

Qui un filmato eloquente: https://www.youtube.com/watch?v=wLk4KEMHSLM

In molte città americane governate dai cosiddetti progressisti, la metodologia distruttrice non cambia. I video che seguono sono in lingua originale, ma per chi non parla inglese è sufficiente vedere la desolazione e gli emarginati ridotti a zombie per capire la brutalità di un Sistema che è pronto a tutto pur di distruggere l’essere umano.

New York: https://www.youtube.com/watch?v=SFNpjhfkk_g

Philadelphia: https://www.youtube.com/watch?v=qR5GU9La7dQ.

Seattle: https://www.youtube.com/watch?v=bpAi70WWBlw.

Portland – Oregon: https://www.youtube.com/watch?v=3cgggtufZsw

San Francisco: https://www.youtube.com/watch?v=GWBzxr3c29s.

Los Angeles: https://www.youtube.com/watch?v=DCFwyXAYhLc

E così altre città.

Per quale motivo questa metodica distruzione (sesso e droga rappresentano solo un piccola parte) accade in un occidente che fino a pochi anni fa era la culla dei diritti umani? Perchè l’umanizzante cristianesimo rappresenta il nemico numero uno. È l’unico messaggio che eleva la dignità umana di tutte le condizioni sociali. Libera dai prepotenti e dagli istinti che deteriorano la mente, lo spirito, il corpo. Per questo motivo i paesi plasmati dalla cultura cristiana devono soccombere. Una volta annichiliti, l’élite avrà la strada in discesa. Tolto il cristianesimo dalla faccia della Terra, crolla l’ultimo baluardo contro la barbarie.

Da quando Bergoglio accoglie i peggiori nemici del cristianesimo e dei diritti umani (tra gli ultimi arrivati in Vaticano abbiamo i super abortisti, ecologisti e filo pedofili Bill e Hillary Clinton) l’èlite ha avviato una formidabile accelerazione verso l’autodemolizione. Nel seguente sito possiamo ammirare l’ex presidente americano Bill Clinton in veste trans, che mi piacerebbe vedere sul quotidiano dei vescovi Avvenire: https://www.timesofisrael.com/painting-of-clinton-in-blue-dress-hung-in-jeffrey-epsteins-home/

Agostino Nobile





