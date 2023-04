Documenti Pfizer. 82% delle Donne Vax-Test Gravide hanno Perso il Bambino.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione, nella nostra traduzione, questo articolo pubblicato da The Exposé, che ringraziamo per la cortesia. Un’ennesimo tassello del mosaico criminale che ha accompagnato e favorito l’operazione di vaccini della pseudo-pandemia. Buona lettura e diffusione.

§§§

I documenti riservati di Pfizer che la FDA è stata costretta a pubblicare per ordine del tribunale rivelano che dall’82 al 97% delle donne che sono state erroneamente esposte all’iniezione dell’mRNA Covid-19 hanno subito un aborto spontaneo o hanno dovuto assistere alla morte del loro neonato al momento del parto.

Ma Pfizer ha falsamente affermato: “Non sono emersi segnali di sicurezza dall’esame di questi casi di utilizzo in gravidanza”.

La Food and Drug Administration (FDA) statunitense ha tentato di ritardare la pubblicazione dei dati sulla sicurezza del vaccino COVID-19 di Pfizer per 75 anni, nonostante l’11 dicembre 2020 abbia approvato l’iniezione dopo soli 108 giorni di revisione della sicurezza.

Ma all’inizio di gennaio 2022, il giudice federale Mark Pittman ha ordinato di rilasciare 55.000 pagine al mese. Alla fine di gennaio sono state rilasciate 12.000 pagine.

Da allora, il PHMPT ha pubblicato tutti i documenti sul proprio sito web. Uno dei documenti contenuti nel data dump è “reissue_5.3.6 postmarketing experience.pdf”.

La pagina 12 del documento riservato contiene dati sull’uso dell’iniezione Covid-19 di Pfizer in gravidanza e allattamento.

Pfizer afferma nel documento che al 28 febbraio 2021 erano noti 270 casi di esposizione all’iniezione di mRNA durante la gravidanza.Nuovo paragrafo

Centocinquantasei di questi casi di madre non hanno segnalato immediatamente il verificarsi di alcun evento clinico avverso.

Ma 124 delle 270 madri lo hanno fatto.

Ciò significa che il 46% delle madri esposte all’iniezione di Covid-19 di Pfizer ha avuto una reazione avversa.

Di queste 124 madri che hanno avuto una reazione avversa, 49 sono state considerate reazioni avverse non gravi, mentre 75 sono state considerate gravi.

Ciò significa che il 58% delle madri che hanno riferito di aver avuto reazioni avverse ha subito un evento avverso grave, che va dalla contrazione uterina alla morte del feto. Sono stati segnalati in totale 4 casi gravi di feto/neonato dovuti all’esposizione all’iniezione di Pfizer. I 4 casi gravi hanno riguardato i seguenti eventi

Limitazione della crescita fetale x2

Neonato prematuro x2

Morte neonatale x1

Ma è qui che le cose si fanno piuttosto preoccupanti.

Pfizer dichiara che di 270 gravidanze non ha assolutamente idea di cosa sia successo in 238 di esse.

Ma ecco gli esiti noti delle gravidanze rimanenti.

Aborto spontaneo (aborto spontaneo) x23,

Esito in sospeso x5, Bambino prematuro con morte neonatale x 2,

Aborto spontaneo con morte intrauterina x2,

Aborto spontaneo con morte neonatale x 1

Esito normale x1

Al momento della stesura del rapporto, gli esiti erano complessivamente 34, ma 5 di essi erano ancora in sospeso.

Pfizer osserva che solo 1 dei 29 esiti noti era normale, mentre 28 dei 29 esiti hanno comportato la perdita/morte del bambino.

Ciò equivale al 97% di tutti gli esiti noti della vaccinazione Covid-19 durante la gravidanza con conseguente perdita del bambino.

Includendo i 5 casi in cui l’esito era ancora in sospeso, si arriva all’82% di tutti gli esiti della vaccinazione Covid-19 in gravidanza con perdita del bambino.

Questa percentuale dell’82% è tuttavia molto interessante se consideriamo i risultati di un altro studio condotto dal Centers for Disease Controls V-Safe COVID-19 Pregnancy Registry Team.

Uno studio che è stato utilizzato per giustificare non solo l’offerta, ma anche le molestie alle donne incinte per ottenere l’iniezione di Covid-19 nel Regno Unito.

Nel luglio 2021 abbiamo rivelato in esclusiva come i dati fossero stati manipolati dagli scienziati che stavano conducendo uno studio reale per conto del CDC per dimostrare che il vaccino Covid-19 era sicuro per l’uso durante la gravidanza.

Gli autori hanno affermato che il numero di persone che hanno subito un aborto spontaneo (aborto spontaneo) durante lo studio è stato di 104 su 827 gravidanze portate a termine, equiparando il rischio di aborto spontaneo al 12,6%; 7-12% in meno rispetto al rischio di aborto spontaneo nella popolazione generale.

Tuttavia, la nostra analisi ha dimostrato che questi numeri erano estremamente fuorvianti perché delle 827 gravidanze portate a termine, 700 (86%) delle donne avevano ricevuto una dose del vaccino Pfizer o Moderna Covid-19 durante il terzo trimestre di gravidanza, il che significa che era impossibile che subissero un aborto spontaneo perché può verificarsi solo prima della 20a settimana di gravidanza.

Ciò significa che solo 127 donne hanno ricevuto il vaccino Pfizer o Moderna Covid-19 durante il primo/secondo trimestre, e 104 di esse hanno purtroppo perso il loro bambino.

Pertanto, il tasso di incidenza dell’aborto spontaneo è stato dell’82%, e non del 12,6% come presentato nei risultati dello studio; gli autori dello studio hanno poi ammesso di aver commesso un errore, pubblicando una correzione con sei mesi di ritardo, perché lo studio è stato utilizzato per giustificare la vaccinazione con Covid-19 di donne incinte e neomamme in tutto il mondo.

Ma c’è di nuovo quel numero dell’82%. Quindi ci sono due serie di dati, quelli confidenziali di Pfizer e lo studio manipolato del CDC, che mostrano che il tasso di perdita di gravidanza in seguito alla vaccinazione con Covid-19 è dell’82%. Solo una coincidenza?

Altamente improbabile se consideriamo cos’altro i regolatori della medicina e Pfizer hanno cercato di nascondere.

Una richiesta di “libertà di informazione” e un’indagine approfondita sull’unico studio di gravidanza/fertilità condotto sull’iniezione Covid-19 di Pfizer rivelano che Pfizer e i regolatori del settore farmaceutico hanno nascosto i pericoli della vaccinazione Covid-19 durante la gravidanza perché lo studio ha rilevato che aumenta il rischio di difetti alla nascita e infertilità.

Potete leggere l’indagine completa qui, ma ecco un frammento di ciò che avrebbe dovuto essere incluso nei documenti pubblici ufficiali e che invece non è stato fatto.

La decisione della FDA di non intervenire sui dati di Pfizer e l’insabbiamento dei risultati degli studi sugli animali da parte di Pfizer e delle autorità di regolamentazione del settore farmaceutico in tutto il mondo hanno portato a 4.113 morti fetali segnalate nei soli Stati Uniti come reazioni avverse alle iniezioni di Covid-19 a partire dal 22 aprile 2022.

E date un’occhiata a questi dati provenienti dalla Scozia…

Public Health Scotland (PHS) ha un cruscotto completo sugli impatti più ampi del Covid-19 sul sistema sanitario, che si trova qui, e che include un’intera gamma di dati, dalle statistiche sulla salute mentale alle gravidanze, ai dati sui disturbi cardiovascolari e sul cancro.

I dati ufficiali rivelano che il tasso di decessi neonatali è salito a 4,6 per 1000 nati vivi nel marzo 2022, con un aumento del 119% rispetto al tasso di decessi previsto.

Ciò significa che il tasso di mortalità neonatale ha superato la soglia massima di allarme nota come “limite di controllo” per la seconda volta in almeno quattro anni.

L’ultima volta che è stato superato è stato nel settembre 2021, quando i decessi neonatali per 1.000 nati vivi sono saliti a 5,1.

Sebbene il tasso fluttui da un mese all’altro, il dato di settembre 2021 e di marzo 2022 è pari ai livelli registrati per l’ultima volta alla fine degli anni Ottanta.

La Public Health Scotland (PHS) non ha annunciato formalmente di aver avviato un’indagine, ma è ciò che dovrebbe fare quando viene raggiunta la soglia massima di allarme, e lo ha fatto già nel 2021.

All’epoca, il PHS ha dichiarato che il superamento del limite superiore di controllo “indica che è più probabile che vi siano fattori al di là della variazione casuale che possono aver contribuito al numero di decessi che si sono verificati”.

Per saperne di più, leggete qui.

O ci troviamo di fronte a un problema serio o a un mucchio di terribili coincidenze, e tutto è nato grazie a questa incredibile affermazione fatta da Pfizer nei suoi documenti riservati in risposta all’82%-97% di donne esposte per errore all’iniezione di Covid-19 durante la gravidanza che hanno perso il loro bambino -.

“Non sono emersi segnali di sicurezza dall’esame di questi casi di utilizzo in gravidanza e durante l’allattamento”.

Si veda alle pagine 12 e 13 del documento confidenziale che si trova qui. §§§ Aiutate Stilum Curiae IBAN IT79N0200805319000400690898 BIC/SWIFT UNCRITM1E35 §§§

Condividi i miei articoli:



Tag: exposé, gravidanza, pfizer, vaccini



Categoria: Generale