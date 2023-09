Lo scandalo del Vicariato che difende Ivan Rupnik. Viganò.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo post dell’arcivescovo Carlo Maria Viganò su Twitter relativo alla scandalosa dichiarazione del Vicariato di Roma relativo a Ivan Rupnik e la sua scomunica. Buona lettura e condivisione.

§§§

Le dichiarazioni del Vicariato di Roma sul Centro Aletti (azienda che produce i carissimi e orrendi mosaici di Rupnik) e sul suo fondatore lasciano interdetti e scandalizzati. Il Vaticano manda Commissari e inquisitori a chiunque dia anche solo timidi segni di fedeltà alla Tradizione, senza dare giustificazioni, senza indicare i motivi delle Visite Apostoliche, senza garantire le tutele degli indagati e violando ogni riservatezza. Si danno in pasto ai media calunnie e accuse infondate, al solo scopo di terrorizzare chiunque osi mettere in discussione le azioni e le parole di Bergoglio. Tanta spietata severità scompare quando si tratta dei suoi protetti, i quali possono essere palesemente colpevoli dei delitti più esecrandi, delle colpe più orrende – il caso McCarrick tra i tanti ne é la prova lampante – ma non vengono né processati né tantomeno condannati come meriterebbero. E i cortigiani di Santa Marta di guardano bene dal mettere in discussione l’eredità che questi chierici perversi e corrotti lasciano dietro di sé, come se la loro presenza fosse stata quasi accidentale. Quanta misericordia, per i malvagi !Quanta comprensione ! Quanta riservatezza nel tutelare il loro nome e nel tacere i dettagli più raccapriccianti delle loro nefandezze ! Come in tutti gli altri casi non meno vergognosi di abusi sessuali, la misericordia bergogliana non si preoccupa delle vittime, che cerca sempre di screditare e mettere a tacere. Né si preoccupa dello scandalo del Clero romano, o del discredito gettato sull’Ausiliare mons. Libanori, spudoratamente smentito. Qual è l’insegnamento che ne possono trarre i fedeli? È chiaro: se sei eretico, corrotto, pervertito, ladro, sacrilego e predatore seriale ma sei amico di Bergoglio, godi della totale impunità. Se sei Cattolico, vivi coerentemente con la Fede e non segui il tiranno argentino, la persecuzione è certa, crudele e spietata. Ormai è chiaro che la corte bergogliana non serve la Chiesa di Cristo, ma vi si è incistata come un tumore per usurparne l’autorità e distruggerla dall’interno. https://x.com/silerenonpossum/status/1703724518051549387

§§§

§§§

