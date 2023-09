Mons. Strickland: non posso dimettermi, tradirei Benedetto XVI.

In una nuova dichiarazione del vescovo Strickland, Sua Eccellenza afferma quanto segue:

Ho detto pubblicamente che non posso dimettermi da Vescovo di Tyler perché questo significherebbe abbandonare il gregge di cui sono stato incaricato da Papa Benedetto XVI. Ho anche detto che rispetterò l’autorità di Papa Francesco se mi rimuoverà dall’incarico di Vescovo di Tyler. Amo Gesù Cristo e la Chiesa cattolica da Lui istituita. Il mio unico desiderio è dire la Sua verità e vivere la Volontà di Dio al meglio delle mie capacità”.

Questo sembrerebbe indicare che Sua Eccellenza intende sottomettersi a un ordine ingiusto e tirannico di dimissioni da parte del Papa dittatore. Potrebbe anche significare che rifiuterà una richiesta di dimissioni, costringendo il regime vaticano a ordinare pubblicamente la sua rimozione.

Se così fosse, è importante che i fedeli sostengano Sua Eccellenza in qualsiasi cosa decida, se e quando arriverà l’ingiusto ordine.

Se si sottomette, imita Cristo e molti santi che si sono umilmente sottomessi a un trattamento ingiusto, e si può dubitare che il buon vescovo meriterà molte grazie per i fedeli in questa sofferenza?

Se rifiutasse di sottomettersi, si opporrebbe virilmente al regime vaticano di iconoclastia e i fedeli si stringerebbero attorno a lui.

Qualunque cosa faccia, dobbiamo essere pronti come fedeli a sostenerlo. Perché nessuno può dubitare che sia un buon vescovo che fa ciò che può fare con l’aiuto di Dio.

È interessante notare che anche il vescovo texano ha detto questo:

Come probabilmente sapete, nella settimana dal 19 al 24 giugno si è svolta una visita apostolica della diocesi. Il vescovo Kicanas, pensionato di Tuscan, Arizona, e il vescovo Sullivan, di Camden, New Jersey, hanno trascorso la settimana intervistando varie persone sulle condizioni della diocesi e hanno concluso intervistando me.

Non ho avuto notizie da nessun funzionario della Chiesa da Roma da quando la visita si è conclusa il 24 giugno. Non mi è stato dato un motivo per la visita e da allora non ho ricevuto alcun rapporto.

La settimana scorsa è stato pubblicato un articolo su un sito web chiamato “The Pillar”, in cui si affermava che si era tenuto un incontro con Papa Francesco in cui alcuni membri della Congregazione per i Vescovi avevano raccomandato di incoraggiarmi a dimettermi da Vescovo di Tyler. Vorrei chiarire che non ho ricevuto alcuna comunicazione da Roma al riguardo. A questo punto si tratta semplicemente di un articolo che parla di presunte informazioni trapelate dal Vaticano (enfasi aggiunta).

Quindi +Strickland si è già sottoposto a una procedura ingiusta da parte del regime vaticano, che ha invaso la sua giurisdizione senza alcun motivo. Questo è un atto di disonore da parte del vescovo di Roma nei confronti del suo fratello vescovo in Texas.

Eppure è un atto normale per il Papa dittatore.

Siamo in guerra con la Terza Pornocrazia. Ecco perché dobbiamo sostenere il vescovo Strickland, qualunque cosa faccia.

