Together, Roma. Grazie a Dio per tutto il male che ci fa…Mastro Titta.

Marco Tosatti

Cari amici nemici di Stilum Curiae, il nostro Mastro Titta si occupa oggi dell’incontro ecumenico di preparazione al Sinodo che si svolgerà a Roma a fine settembre. Buona lettura e condivisione.

§§§

MASTRO TITTA: TOGETHER. GRAZIE A DIO PER TUTTO IL MALE CHE CI FA

Ci risiamo con le adunanze. Si prepara Together, la grande veglia ecumenica di preghiera – grazie per l’unità e il cammino sinodale, il dono dell’altro, il dono della pace e il dono del Creato – che si terrà a Roma il 30 settembre.

Prego non c’è di che, verrebbe da rispondere. Prima fanno quel che gli frulla nel cervello, e poi la chiamano “opera di Dio”. Semplice e geniale.

Un veloce esame dei doni che ci fanno traboccare il cuore di gratitudine. L’unità non c’è, dal momento che il patriarca Bartolomeo e l’arcivescovo anglicano di Canterbury cattolici non sono, e dubito che vadano a cavallo con la possibilità di cadere come San Paolo. Unità con chi e per cosa? Ognuno resta saldamente abbarbicato al suo.

Dal cammino sinodale si stanno chiamando fuori personaggi secondari come il prefetto emerito della Congregazione per la Dottrina della Fede Ladaria Ferrér. Facendo spazio a bestemmiatori incalliti come Luca Casarini.

Non che Ladaria, quello che definì i bambini abortiti presenti nei vaccini – negromanzia pura – “cooperazione remota al male”, ci manchi più di tanto, ma l’importatore di carne umana esotica Casarini è un degno sostituto. Finché non abbandonerà il consesso sinodale anche lui, magari per far posto a Zelensky.

Il dono dell’altro: se è un povero migrante da vaccinare come atto d’amore e luce di speranza, magari sì. Se è un cattolico tradizionale, chiuso, bigotto, con la faccia da sottaceto e magari no vax, no. Come sappiamo, c’è l’altro e c’è il ben altro. Ci sono altri buoni e da accogliere e altri cattivi da estirpare.

La pace, con tutta evidenza, non c’è. Ringraziare per il dono della guerra non si può. Ringraziare per un dono non ancora ricevuto è prematuro. Ma poi: la guerra la fanno gli uomini, e Dio deve donare la pace? Quale Dio, esattamente? Brahma, Anubi, Pachapapa?

Vero che il parlamento canadese ha applaudito commosso un veterano ucraino delle SS, ma questo passarsi il cerino sempre più velocemente imitando l’uno le bischerate dell’altro non esclude l’esito naturale delle cose: prima o poi il cerino si spegne. E a qualcuno resta in mano.

Il che spiega la fretta e la foga con cui si accapigliano: prima il papa vola a Marsiglia per dire che bisogna accogliere tutti, punto e basta, poi corre a omaggiare Napolitano appena discriminato da sora morte corporale.

Un segno della croce, una benedizione della salma? Niente: un minuto di silenzio in piedi, con la faccia talmente lunga da inciamparci dentro. E meno male che non ha portato palloncini da liberare in cielo, o l’orsacchiotto monco che regalato dall’ambasciatore ucraino da deporre ai piedi del feretro. Si sta come d’autunno sugli alberi le foglie. Muti come pesci, ciondolando con le braccia penzoloni.

Il dono del Creato. Anche qui, ma non lo stavamo distruggendo? Immaginiamo un po’: andiamo a cena da un amico portando una bottiglia di buon vino. L’amico la apre, la versa nel lavandino, ci guarda sorridendo e dice: “A proposito: grazie del vino”. Grazie per il Creato, Signore, che stiamo distruggendo. Sai com’è contento Dio.

Non fanno in tempo finire la GMG che già studiano il prossimo assembramento: Together, insieme. L’aperitivo in vista della commissioni sinodali, e del tripudio accrocchista del Giubileo. Celebra di qua, ritrovati di là, un minuto di raccoglimento fra una sessione rave col prete dj e un balletto conturbante di minorenni svestite. Perché a Lisbona si è visto questo ed altro.

Chiamare la divisione unità, la guerra pace, il nemico fratello e la cloaca in cui stiamo per estinguerci tutti “Creato”, è un’operazione orwelliana della più bell’acqua. Ci sono o ci fanno?

Dal momento che anche un sordocieco si rende conto che straparlano e strafanno, qual è lo scopo? Rendono grazie a un dio ignoto, impotente, ingiusto e crudele. Un dio che si fa beffe dell’uomo. Perché niente di ciò per cui ringraziano è reale.

Non chiedono la pace, l’unità, l’altro, la creazione. Non chiedono perdono di nulla. Li hanno già, e sono cosa buona e giusta: sono l’inverso caccoloso che ho appena descritto. Se quel fallito di San Paolo vedeva il bene che voleva e faceva il male che non voleva, loro vedono il male che vogliono e fanno il peggio che possono. E ringraziano Dio per questo.

Di modo che la gente, passato il punto di non ritorno, invece che andarli a cercare con torce e forconi se la prenderà col Padreterno, un essere supremo folle, ottuso e crudele. Come pensò la Madonna sotto la croce: “Dio è un bugiardo, sono stata ingannata!”. E se lo pensò lei, secondo il papa della Chiesa Cattolica Apostolica Romana…

Fanno del mondo una copia carbone dell’inferno, e si trovano together per renderne grazie a Dio. Prima ti celebrano agitando palme, poi ti crocifiggono. I complimenti, le adulazioni di oggi sono i capi d’accusa di domani.

Sapete chi altro c’è che fa così? Satana.

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN

IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT

UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: ecumenismo, titta, together



Categoria: Generale