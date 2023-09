Fuori il Gender dalla Sanità Pubblica! Pro Vita & Famiglia. Petizione.

L’Osservatorio Nazionale sulla Medicina di Genere è stato creato per salvare la vita delle donne, non per cancellarle ideologicamente. Non c’è spazio per l’ideologia gender all’interno degli ospedali. La medicina è una scienza seria, non può basarsi su ideologie. La salute delle donne e dei bambini merita rispetto e serietà professionale! È inaccettabile che nel manuale si spingano i minori confusi sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere verso associazioni LGBTQ. Si tratta di associazioni non di specialisti ma sostenitrici di una agenda ideologica e politica molto chiara. La situazione è urgente, ma abbiamo una grande opportunità a portata di mano. Il nuovo presidente in corso di nomina dell’Istituto Superiore di Sanità, Rocco Bellantone, sta attendendo nei prossimi giorni la conferma dell’incarico da parte del Governo Meloni, e il Governo si è mostrato più volte contrario all’ideologia gender. Dobbiamo far sentire la nostra voce e chiedere a Bellantone di eliminare immediatamente queste linee guida. Ho bisogno del tuo aiuto: firma la petizione e unisciti a noi nel proteggere la salute delle donne e dei bambini. Insieme possiamo fare la differenza!