E-Mail desecretate. La Casa Bianca ha nascosto i danni del siero.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae offriamo alla vostra attenzione, nella nostra traduzione, questo articolo di Vigilant News, che ringraziamo per la cortesia, e che testimonia dell’operazione di copertura sui danni e rischi del cosiddetto vaccino da parte della Casa Bianca e del Center for Disease Control (CDC). Buona lettura e diffusione.

La domanda del nostro tempo è: come è potuto accadere? Come è stato possibile permettere questi crimini catastrofici contro l’umanità perpetrati da queste iniezioni? “Non può accadere a meno che il capo non dica che deve o che può accadere”, ha dichiarato la dottoressa Naomi Wolf a Steve Bannon’s War Room.

Come ex consigliere politico, il dottor Wolf ha detto, per esperienza di lavoro alla Casa Bianca: “Non si possono uccidere gli americani… consapevolmente senza l’approvazione del Presidente, perché si brucia letteralmente troppo capitale politico. Nessuno vuole essere accusato di aver ucciso degli americani quando quel crimine viene alla luce senza l’imprimatur (l’approvazione) del Presidente”.

“Se si scopre che qualcuno ha ucciso degli americani, inavvertitamente, viene licenziato e svergognato pubblicamente. E tutto viene addossato a loro. Ed è la fine per loro. E questo non è quello che stavamo vedendo. Sapevo che la Casa Bianca doveva essere coinvolta in queste decisioni, ma non avevamo la pistola fumante”.

“Ora abbiamo la pistola fumante”, ha annunciato il dottor Wolf.

Il 29 agosto l’avvocato Edward Berkovich ha presentato una richiesta ai sensi del Freedom of Information Act (FOIA) ai Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Ha chiesto di ricevere le e-mail da e verso le dottoresse Rochelle P. Walensky, Sherri A. Berger e Kevin Griffis (tutto il personale dei CDC) tra il 1° febbraio 2021 e il 31 maggio 2021, che includono il termine “miocardite”.

Inizialmente, l’avvocato Berkovich ha ricevuto 472 pagine, ma una persona che il dottor Wolf ritiene possa essere un informatore ha recentemente rilasciato altre 46 pagine al signor Berkovich.

Amy Kelly di DailyClout ha riferito che oltre l’80% delle 46 pagine sono state completamente redatte e riguardano altri enti governativi, come la Casa Bianca e l’Ufficio esecutivo del Presidente. “Delle 46 pagine, solo due sono state rilasciate senza alcuna rielaborazione. Sette pagine erano parzialmente redatte e 37 erano completamente redatte”.

Normalmente, le pagine redatte sono accompagnate da barre nere che nascondono il testo nascosto. Ma poiché 37 pagine sono state completamente redatte, non si vedono nemmeno le barre nere. Sembra una pagina vuota, ma fatta intenzionalmente.

Amy Kelly ha scritto: “Le riduzioni sono state fatte ‘in base al 5 U.S.C. §552, esenzioni 5 e 6′”.

In modo allarmante, l’esenzione 5 afferma che “il privilegio sulle comunicazioni presidenziali protegge i documenti sollecitati e ricevuti dal Presidente o dai suoi più stretti consiglieri della Casa Bianca che hanno un’ampia e significativa responsabilità nell’investigazione e nella formulazione dei consigli da dare al Presidente”.

In parole povere, ciò significa che il Presidente e i suoi più stretti consiglieri alla Casa Bianca hanno una “regola speciale” che consente loro di mantenere privati alcuni documenti.

“La ragione di tutte queste riduzioni è che ciò che è stato redatto è stato sollecitato o condiviso con il Presidente o con i suoi consiglieri più anziani”, ha aggiunto il dottor Wolf.

“Cosa c’è in questi documenti?”.

Nel maggio 2021, in particolare intorno al 24-25 maggio, funzionari di alto livello della Casa Bianca, del CDC, dell’NIH e di altri enti stavano “dando di matto”, ha condiviso il dottor Wolf. Per cosa erano nel panico? Miocardite e TTS [Sindrome da trombocitopenia]. O, in termini più semplici, condizioni che comportano danni al cuore, coaguli di sangue e basso numero di piastrine (rischio di emorragie).

Quindi “hanno creato una risposta mediatica”, ha riferito il dottor Wolf. “E la risposta dei media non dice la verità”.

Di seguito si riporta un riassunto delle e-mail prodotte dal FOIA.

Nel primo gruppo di e-mail, c’è una mail del 24-25 maggio 2021, intitolata “Draft WH [White House] Script and Slides”. Questa e-mail è stata inviata da Abbigail Tumpey, ex comunicatore chiave del CDC, a Rochelle Walensky, all’epoca direttore del CDC, e a diversi altri funzionari sanitari di alto livello. All’e-mail era allegata una bozza destinata a una conferenza stampa, ma l’intero contenuto di 10 pagine è oscurato e non è visibile.

Il 25 maggio 2021, Benjamin Wakana, un alto funzionario delle comunicazioni della Casa Bianca, ha inviato un’e-mail intitolata “COVID Tough QA” a diverse figure chiave del settore sanitario, tra cui il dottor Walensky, il dottor Fauci, il chirurgo generale Vivek Murthy e diversi consiglieri della Casa Bianca. L’e-mail aveva un allegato chiamato “Tough QA 5.24.21 11PM.docx”.

L’e-mail dice: “Salve, in allegato trovate l’ultima AQ dura. I nuovi argomenti includono:”, e tutti gli argomenti sono stati redatti. Il documento allegato, che sembra essere lungo 17 pagine, è completamente redatto”, ha riferito Amy Kelly.

L’ultima e-mail è di Grace Kwak, consigliere della Casa Bianca del vice coordinatore della risposta al COVID-19, Ufficio Esecutivo del Presidente, che chiede all’assistente esecutivo del dott. Walensky, Lynn Gershman, dove trovare “documenti/racconti” su “… aggiornamenti sulla TTS [Sindrome da trombocitopenia], sulla miocardite, ecc. La signora Gersham ha inoltrato questa “richiesta di WH” a Sherri Berger”.

Il rapporto completo di Amy Kelly e l’intera produzione FOIA sono disponibili su DailyClout.

“Tornate a maggio, giugno, luglio, agosto, tutto il 2021. Il Dr. Fauci ha mentito e mentito e mentito in seguito a questo incontro di crisi, a queste comunicazioni di crisi, a questo documento di diapositive che non possiamo vedere. E il dottor Fauci ha detto: “Sicuro ed efficace. Sicuro ed efficace”. La dottoressa Rochelle Walensky ha detto: “Sicuro ed efficace. Sicuro ed efficace”. Hanno pubblicato [un annuncio pubblico sulla] miocardite, e ricordate cosa hanno detto: “estremamente rara”, “lieve”, “si risolve”, “estremamente rara”, “lieve”, “si risolve”. Sapevano di mentire. E non hanno detto nulla sul problema della coagulazione, da quello che ricordo”.

“Quindi, in pratica”, ha spiegato il dottor Wolf, “hanno creato da questa serie di comunicazioni di crisi, dirette dalla Casa Bianca con i consiglieri più anziani della Casa Bianca, il Progetto di risposta COVID-19, che è stato supervisionato dalla Casa Bianca. La Casa Bianca [con] circa 15 di queste persone che stavano conducendo questa serie di bugie al pubblico americano, si riunivano perché stavano accadendo cose orribili”.

“A febbraio Israele aveva comunicato loro che c’erano danni al cuore. Ad aprile è stato comunicato di nuovo che c’erano danni al cuore e coaguli di sangue. Ora, siamo a maggio [2021], quattro mesi dopo aver saputo per la prima volta dell’enorme quantità di miocardite e coaguli di sangue. E a maggio si riuniscono, per volere della Casa Bianca, per creare una risposta mediatica che vi accompagnerà per tutto il 2021 e tutto il 2022, per indurvi a continuare a iniettarvi questa [iniezione di COVID] nel corpo e a iniettarla nei corpi dei vostri cari. Sapevano di mentire e di danneggiare le persone con coaguli di sangue, problemi alle piastrine e danni al cuore. E questo è ciò che hanno fatto. Ed è quello che è successo”.

Il segmento completo del Dr. Wolf con Steve Bannon è disponibile nel video qui.

