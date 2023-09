Marco Tosatti

Vincenzo Fedele offre alla vostra attenzione queste riflessioni sulla scomparsa di Giorgio Napolitano. La fotografia è del nunzio in Italia, Tscherrig, alla commemorazione in Parlamento, senza la croce pettorale.

“Perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch’io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli; chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch’io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli”.

Matteo 10, 32-33

In morte di Giorgio Napolitano

Su IL GIORNALE del 23 settembre, Alessandro Sallusti qualifica il fu Presidente della Repubblica Italiana, Giorgio Napolitano, come “Il Camaleonte” e, forse, mai epiteto è stato più appropriato. Le celebrazioni con edizioni straordinarie dei telegiornali non hanno dato spazio alle giravolte che il defunto Presidente ha compiuto. Per comprendere e ricordare veramente chi è stato Giorgio Napolitano si deve approfondire un po’ di più.

Da studente in giurisprudenza alla Federico II si era iscritto ai GUF (Gruppi Universitari Fascisti) che, nati nel 1919, erano poi stati incanalati da Benito Mussolini per forgiare la nuova classe dirigente fascista.

Nel 1944, cioè con gli americani già sul suolo italiano e la fine della guerra alle porte, entra nel PCI e, nel 1953 viene eletto in parlamento divenendo esponente di spicco dell’ala “migliorista” di Giovanni Amendola.

Carriera trionfale, da qui in poi, sino ad approdare al Quirinale, con un unico neo, provvidenziale, guardandolo a posteriori. Alla morte improvvisa di Enrico Berlinguer doveva divenire il nuovo segretario del PCI, ma venne fermato e la carica passò, come transizione, all’incolore ma ortodosso Natta.

Eppure era stato sempre allineato alla linea del partito. Aveva anche osannato l’invasione dei carri armati russi in Ungheria condividendo la condanna a morte del Presidente dell’epoca, Imre Nagy sulla cui tomba, da Presidente della Repubblica Italiana, si recò a rendere omaggio, inchinandosi e chiedendo scusa per la condanna di 50 anni prima.

Per l’analoga approvazione degli stessi carri armati a Praga 1968 non ha mai chiesto pubblicamente scusa. Ovviamente tutto gli venne perdonato, a lui ed ai comunisti come partito e come movimento. Per tutte le altre morti e distruzioni non si registrano scuse, meglio tacere. Come per il muro di Berlino di cui nessuno più sottolinea perché e da chi venne costruito, né i morti ammazzati nel tentativo di scavalcarlo, tanto i comunisti sono scusati a prescindere. Il PCI ha anche cambiato nome, cosa si vuole di più?

Nel governo Prodi, 1996, venne nominato Ministro degli Interni e, insieme a Livia Turco, firmò la prima Legge per il controllo dell’immigrazione clandestina (la famosa Turco – Napolitano), ma anche di questa, pur contestata all’epoca dalla sinistra, nessuno se ne ricorda più. “Consigliato” di andare al Parlamento Europeo, che lui visse come un esilio forzato, in realtà lo terrà un po’ lontano dalle beghe nostrane iniziando a costruire attorno a se quell’aura da vecchio saggio che lo accompagnerà per tutto il resto della carriera.

Come ben sappiamo, nulla accade per caso. A Bruxelles, infatti, conosce Mario Mauro, all’epoca esponente di spicco di Comunione e Liberazione, con cui fraternizza e che tanto gli servirà per accedere al Quirinale ed anche dopo. Viene nominato Senatore a vita da Carlo Azeglio Ciampi (mai saputo per quali titoli), e nel 2006 viene eletto Presidente della Repubblica Italiana al posto del candidato ufficiale della sinistra, Massimo D’Alema. Si sdebita subito con Romano Prodi nominandolo Presidente del Consiglio, ma due anni dopo Berlusconi vince nuovamente le elezioni.

Inizia un periodo di turbolenta coabitazione ed anche all’esterno si vede il lavorio, deleterio e fuori dai percorsi istituzionali, di anomala “moral suasion” con molte Leggi da limare ed adattare prima che lui vi apponga la sua firma.

Una sola Legge non verrà mai promulgata perchè Napolitano non la firmerà mai: quella che avrebbe comportato la grazia dalla condanna a morte di Eluana Englaro, con la complicità di Fini e, piange il cuore a ricordarlo, del padre stesso di Eluana, ma questa è un’altra storia.

In realtà inizia una fortissima azione sotterranea di sconvolgimento istituzionale con blandizie di personaggi che si prestano ad azioni dirompenti convinti dal Colle che stanno operando al meglio, per se stessi e per la Nazione.

Abbiamo già accennato a Mario Mauro, che non poca parte ebbe, dall’interno di Forza Italia, nella sorprendente ascesa di Napolitano al Colle, ma i folgorati sulla strada del Quirinale sono stati parecchi, al centro, a destra ed a sinistra.

Pochi si ricordano di Marco Follini, convinto a lasciare l’UDC per il Partito Democratico. Poi toccò a Pier Ferdinando Casini che venne convinto a staccarsi dalla coalizione di centro destra e correre da solo nel 2008.

Poi venne la volta di Gianfranco Fini che, da delfino designato e sicuro successore di Berlusconi assunse posizioni polemiche all’interno della coalizione. Inizialmente in contrapposizione a Giulio Tremonti e poi in aperto contrasto a Berlusconi stesso. A scissione avvenuta fu chiaro che era stato Napolitano, complice la miopia politica di Fini e la sua infinita ed autolesionista autostima, a prospettargli una futura guida del Governo dopo la liquidazione di Berlusconi per via giudiziaria. Nel dicembre 2010, però, il tentativo fallì. Il Colle cerca allora di coinvolgere Tremonti illudendolo che potrebbe essere lui il successore del Cavaliere.

Si muove anche l’Europa con Merkel e Sarkozy in prima linea e con lo spread divenuto arma di distruzione di massa per rimuovere l’ostacolo Berlusconi dai programmi di loro signori.

Napolitano nomina Monti senatore a vita e, pochi giorni dopo gli conferisce l’incarico di formare il nuovo Governo seppellendo tutti gli “utili idioti” che erano stati illusi dai maneggi sottobanco. Rientra in campo il povero Mario Mauro che si alleerà addirittura con Monti in Scelta Civica prima di essere scaricato definitivamente e relegato nel dimenticatoio della storia terminando in un partitino con lo 0,3 % di consensi..

Ricordiamo infine Alfano elevato alle stelle, prima di finire nelle stalle e, a sua volta, seppellito e dimenticato.

Non che a sinistra i destini siano stati molto diversi. Bersani viene mandato allo sbaraglio e, dopo essere sacrificato allo sbertucciamento dei 5 stelle, viene accantonato e sostituito con Enrico Letta che, a sua volta, rimanendo sereno, verrà scavalcato dal nascente Renzi. Lo stesso Prodi verrà fermato nella nuova corsa al Colle con i famosi 101 che ne bocciarono la candidatura sponsorizzati dal residente del Colle che, per la prima volta nella storia della Repubblica, sarà riconfermato nella carica.

Anche nella ignominiosa aggressione alla Libia Napolitano ebbe un ruolo non secondario, obbligando Berlusconi ad adeguarsi ai dictat, altrove decisi, di eliminare la leadership Gheddafi ed eliminarlo anche fisicamente con un susseguirsi di marchiani errori ed ignominie di cui tuttora ne paghiamo le conseguenze, noi, i libici e l’Africa intera.

Nella stessa vita civile non si vedono grandi meriti se si riesce a guardare oltre l’eleganza indiscussa ed una lodevole sobrietà di stile di vita, ottimo paravento per coprire atteggiamenti, azioni, pensieri ed omissioni tutt’altro che eroici o lungimiranti.

Sposato con il solo rito civile nel 1959, in tempi in cui anche Peppone si sposava in Chiesa da Don Camillo, si affianca a Jorghe Mario Bergoglio, da cui sarà elevato alle eccellenze di cui avevano goduto anche Pannella e la Bonino e, probabilmente, per motivi analoghi.

Non commento la visita, post mortem, di Bergoglio alla salma, primo caso anche in questo frangente, pur senza una benedizione o anche solo un semplice segno di croce davanti alla salma. Un Papa che si alza dalla sedia a rotelle per fissare immobile il feretro ricoperto dal tricolore, per omaggiare il corpo destinato al degrado ed ai vermi, dimenticando l’anima immortale che, per chi ci crede, si è già presentata davanti all’eterno Padre e, forse, abbisogna di preghiere, rimarrà negli annali ad imperituro ricordo della povertà spirituale in cui siamo caduti nei tempi che ci siamo meritati. Ammesso, per assurdo, che la mancata benedizione ed il mancato segno di croce, su se stesso e sul morto, siano stati consigliati dal rispetto per la laicità del defunto e della sua comunità, allora doveva essere evitata la visita stessa, perché l’uomo che andava a visitare il defunto era ben conosciuto e non era un uomo qualunque. Dovevano essere evitati sia l’abito bianco sia la croce appesa al collo e messa in buona evidenza. Ma, appunto, è assurdo anche solo ipotizzare questo ragionamento a giustificazione ipocrita di un atteggiamento ostentatamente pagano.

In realtà su questo aspetto un commento devo proprio farlo. Ho parlato con diverse persone all’uscita dalla Santa Messa e, con mia somma meraviglia, nessuno – NESSUNO -aveva fatto caso che il Papa non aveva mai sollevato la mano per benedire la salma e neanche per fare il segno della Croce sul proprio corpo.. La constatazione, tristissima per quanto banale, è che ormai ci siamo abituati ad atteggiamenti pagani, o atei, anche da parte di cattolici praticanti ed anche da parte del Papa della Chiesa Cattolica. Se l’apostasia, dimenticanza, diserzione o come la si voglia comunque chiamare, da parte di Bergoglio riguarda la sua persona e sarà lui a doverne dar conto in cielo, l’indifferenza, prima ancora dell’indifferentismo, a cui è stato abbassato il popolo di Dio è un fatto gravissimo che riguarda tutti noi. Iniziando dai pastori, certo, che hanno fatto disperdere il gregge, invece di raccoglierlo e guidarlo, ma in ogni caso, ripeto, riguarda tutti noi che non facciamo più neanche caso all’assenza di gesti, parole, atteggiamenti che sino a pochi decenni or sono erano spontanei ed attesi mentre adesso, oltre a non essere attesi, diamo quasi per scontata la loro assenza.

Ci sembra anche inutile ricordare i “record” di Re Giorgio, fra cui quelli di primo comunista Presidente della Repubblica, primo comunista di rilievo ad ottenere un visto per gli USA sponsorizzato da Andreotti e contro il parere di Kissinger di cui diverrà, stranamente ma non troppo, caloroso amico. Anche per quanto attiene i suoi rapporti con la Magistratura occorre rimarcare che non furono quasi mai trasparenti. Primo Presidente ad essere sfiorato da sospetti di collusione con la mafia a seguito di una intercettazione del telefono di Nicola Mancino che coinvolgeva l’inquilino del Colle nella controversa trattativa Stato-Mafia. Tuttora la soluzione del caso è molto lontana dall’essere chiara e limpida, infangata dal sospetto di un frettoloso accantonamento che sa di insabbiamento. Del resto già molto prima, ai tempi di “mani pulite”, Napolitano era tra i dirigenti PCI che “potevano non sapere” dei finanziamenti sotterranei al partito, sia di provenienza italiana che per quelli che arrivavano da Mosca e che, visto i tempi e la contrapposizione dei blocchi mondiali, potevano adombrare l’alto tradimento. Fatto sta che tutti i partiti furono spazzati via dall’onda giustizialista, meno il PCI che rimase intonso, compreso Re Giorgio.

Per inquadrare correttamente Napolitano basterebbe riflettere a fondo sulle parole, commosse ed altisonanti, pronunciate da due dei suoi più illustri allievi, sodali, fiancheggiatori ed attuatori: Monti e Draghi.

Se proprio vogliamo un’immagine dei tristi tempi che stiamo vivendo, e di cui Napolitano è stato uno degli emblemi più evidenti, sono proprio gli applausi del Parlamento al discorso per la sua rielezione. Un Parlamento sferzato e scudisciato dalle parole roventi, e per una volta vere, nel nuovo vecchio Presidente e che, invece di piangere su se stesso, come avrebbero dovuto fare le pie donne di Gerusalemme, applaude calorosamente in una ovazione che ancora oggi risuona falsa ed ipocrita.

La vita e le opere di Re Giorgio sono state quelle sopra delineate per sommi capi, in contrapposizione al fiume di parole ed immagini che traboccano dagli schermi televisivi e dalle testate giornalistiche. Noi preghiamo per la sua anima e ci inchiniamo al Giudice davanti al quale si è già presentato e che, prima o poi, giudicherà tutti noi, sperando che guardi nel suo cuore e trovi sufficienti elementi per la sua salvezza eterna.

