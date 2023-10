Ut Unum Sint. Unum Est Necessarium. Il Matto.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, il nostro Matto offre alla vostra attenzione queste riflessioni su un tema centrale della fede. Buona lettura e condivisione.

§§§

UT UNUM SINT UNUM EST NECESSARIUM

Se dici, infatti, che è verità, gli sta contro la falsità. Se dici che è virtù, gli sta contro il vizio. Se dici che è sostanza, gli sta contro l’accidente; e così via. Ma poiché egli non è una sostanza che non sia tutto e a lui non si oppone nulla, e non è una verità che non sia tutto senza opposizione, questi nomi particolari non possono convenire a Dio se non molto approssimativamente e a distanza infinita. Tutte le affermazioni, che pongono in Lui una parte del loro significato, non possono adattarsi a Dio che non è qualcosa piuttosto che tutto. Nicola Cusano

*

Per tutti sotto questo cielo, concepito il bello nasce (come correlativo) il brutto, fissato il bene prende forma il non-bene. Del pari: essere e non essere si intercondizionano, possibile e impossibile sono differenziazioni complementari. Grande e piccolo si caratterizzano a vicenda, l’alto si capovolge in basso, suono articolato e rumore s’integrano, “prima” e “poi” (oppure: “avanti” e “indietro”) si susseguono a circolo. Così l’Uomo Reale permane nel non-agire. insegna senza parlare, dirige senza toccare (senza comandare) forma (fa divenire, conduce a sviluppo) senza appropriarsi, compie senza fare (senza richiamar l’attenzione su ciò che fa). Essenzialmente: non risiedendo (nel dominio dei correlativi, là dove si svolge il gioco degli opposti), partecipa sempre (della forza originaria).

Lao Tze

* * * * *

«UT UNUM SINT (Giovanni), UNUM EST NECESSARIUM (Luca)».

Affinché tutti siano UNO, è necessario l’UNO. Si direbbe l’uovo di Colombo, ma fra i Terrestri non è affatto così.

Come illustrano Cusano e Lao Tze, l’UNO è l’OLTRE UMANO, la cui fascinosa e rassenerante immagine pacificante è nelle parole di Dostoevskij ne Le notti bianche:

«Il cielo era stellato, tanto che, dopo averlo contemplato, ci si chiedeva se sotto un cielo così, potessero vivere uomini senza pace».

Da circa una decina d’anni ciò che sollecita particolarmente il mio giocoso indagare è la dialettica. Giorno dopo giorno son venuto constatando sempre più lucidamente come il pensiero e la parola dipendano dal soggetto che pensa e parla in conseguenza di ciò che sa o crede di sapere, e pertanto il suo non può essere che un PUNTO DI VISTA che, a sua volta, determina un soggettivo comportamento. Si tratta di un processo eretico, se eresia significa «scelta, elezione, partito» (etimo.it), al quale nessun singolo o gruppo può sottrarsi proprio in quanto soggetto; un processo che costringe – e si riduce – al confronto tra pensieri e comportamenti inconciliabili e quindi generanti conflitti a profusione. Di fatto, la dialettica è discussione, disputa, disaccordo, divisione, ciò che rende il vivere umano un agone e la pace una chimera.

Umanamente, esclusi il Cristo e la Vergine, non esiste un soggetto puro, ossia totalmente incondizionato tanto da ciò che recepisce attraverso i sensi ed alimenta l’intelletto quanto dalle proprie passioni. La ricezione sensoriale, la conseguente elaborazione intellettuale e l’elemento passionale si intrecciano per il costituirsi di un soggetto fittizio che si sovrappone al soggetto puro, all’io primigenio, alla coscienza libera che vede il mondo così com’è, cioè oggettivamente, PRIMA di ogni AGGIUNTA elaborativa-descrittiva soggettiva che “ricrea” un suo proprio mondo. Così l’oggettivo è ricoperto dalla patina del soggettivo fittizio costituito dall’intreccio sensoriale-intellettuale-passionale, di modo che la dialettica si costituisce quale terreno del conflitto fra impure visioni soggettive, fra mondi fittizi, a tale riguardo risultando molto istruttivi i versi di Alda Merini:

«Anche se la finestra è la stessa, non tutti quelli che vi si affacciano vedono le stesse cose: la veduta dipende dallo sguardo».

Da qui in poi, i termini “soggetto”, “soggettivo” e “soggettivamente”, sono da intendersi in quanto fittizi, ossia sostanziati di percezione impura.

La situazione è la medesima – e si acuisce – se di mezzo vi è una dottrina religiosa, la quale, essendo creduta e gestita anch’essa soggettivamente, singolarmente o in gruppo, rende ancor più radicati ed esclusivi il pensiero ed il comportamento di ciascuno dei molteplici soggetti e gruppi di soggetti. Ciascun soggetto religioso, singolo o gruppo che sia, è convinto di essere nel Vero, ritiene che sia vero tutto e soltanto ciò esso crede e che il mondo dovrebbe modellarsi sul ciò che esso crede e pensa. Ossia, ciascun soggetto o gruppo di soggetti è convinto di possedere il Vero integrale mentre tutti gli altri, compresi coloro che non hanno la stessa “millimetrica” visione, sono nell’errore. Nessun soggetto è disposto a concedere che quel che crede e pensa è valido per esso e non per tutti. E così ciascun soggetto o gruppo non può evitare il separatismo, originandosi da ciò il pantano eretico della dialettica. Così il VERO, per definizione UNO, viene osservato da molteplici sguardi differenti e “gestito” differentemente e conflittualmente da molteplici soggetti.

Mi chiedo allora da molto tempo se sia possibile che una creduta (si badi, creduta, quindi non conosciuta) Oggettività divina, appunto l’UNO, possa attecchire in una molteplicità di soggetti facendo di questi una compagine coesa scevra da conflittualità: UNO PER TUTTI E TUTTI PER UNO (sublimazione del magnifico motto dei Moschettieri del Re!), restando inteso che tale compagine (composta insieme), non è da individuarsi in alcun gruppo separatista di soggetti fiduciosi del proprio sguardo e barricati dietro la propria creduta verità, con ciò separandosi (seppur illusoriamente) dal quell’UNO che pure professano, credendolo ma non conoscendolo.

Mi sovviene il detto circa l’Araba Fenice: “che vi sia, ciascun lo dice; dove sia, nessun lo sa”. Ecco: “ciascun lo dice” rappresenta perfettamente la dialettica, sennonché “nessuno lo sa”: infatti dove soggettivamente tutti sanno, nessuno oggettivamente sa, poiché l’oggetto del sapere e del credere (non del conoscere, si badi, ma del sapere e del credere), cioè l’UNO, è parcellizzato dai molteplici sguardi, cioè dalle e nelle molteplici eretiche soggettività.

Ciascuno “lo dice” credendo di saperlo secondo la propria fede, con ciò entrando in conflitto non solo con chiunque altro ha una fede diversa e si sente a sua volta sapiente senza conoscere, ma addirittura con coloro che hanno la stessa fede, e questo è ciò che è sempre accaduto e sta tuttora accadendo con particolare radicalità: l’attuale contrapposizione, alquanto confusionaria, fra credenti in seno alla Cattolicità riguardo al Papa ed alla Messa, è emblematica del soggettivismo separatista fideo-dialettico che non risparmia dalla faziosità nemmeno la fazione dei conservatori, che inneggiano tutti all’unica Verità ma se la gestiscono in gruppi separati (chiese separate?) che si ignorano o si biasimano o si scomunicano a vicenda. Paradossalmente, per avallare la propria posizione, le parti avverse, singole o di gruppo, si appellano alle medesime Scritture, al medesimo Cristo ed ai medesimi codici per attingere ciò che porta acqua al proprio mulino, ossia ciò che si confà al proprio sguardo, alla propria soggettiva, limitata, eretica visione, con ovvio vanto dell’esclusiva riguardo all’assistenza dello Spirito Santo es alla protezione della Vergine. Davvero Cristo è pietra d’inciampo!

Ora, CONOSCENZA significa UNIONE fra conoscente e conosciuto, mentre il credere mantiene la distanza tra credente e creduto. Perciò: o si conosce o si crede, e quindi si crede a ciò che non si conosce, la fede supplendo alla non conoscenza e però dando anche la stura al soggettivismo, dovuto, come già osservato, all’intreccio sensoriale-intellettuale-passionale che rende impuro il soggetto credente e pensante. Di fatto, la minuziosa, particolareggiata, complicata composizione dottrinale (ma davvero Cristo auspicava ciò?) che propone ciò che è da credere, cioè la teoria circa ciò che non si conosce, è foriera di complicazioni relazionali tra i credenti, i quali, poiché umani, sono soggetti impuri e perciò impossibilitati a cogliere il puro Oggetto, il VERO cui la dottrina non può che alludere: l’UNO.

Il superamento – per abbandono – del circuito dialettico (che è analisi) in favore dell’UNO (che è Sintesi) è perciò l’unica soluzione, ma ciò richiede la sparizione, alla lettera, dei soggetti o gruppi di soggetti che si sentono ciascuno dalla parte della verità, e perciò la sparizione dei soggettivi, limitati sguardi. L’UNO è OLTRE la dialettica, e prima di essere Parola è SILENZIO: dal Puro Silenzio la Pura Parola: UT UNUM SINT. È il Silenzio che pronuncia la parole, e le parole umane debbono tacere se vogliono conoscere il loro inizio (Alfa) e la loro fine (Omega), insomma l’UNO.

Occorre ribadire che credere non è conoscere, e conoscere non è da confondere con sapere. Si possono sapere e credere molte cose ma non per questo le si conosce. E non si può vantare ciò che non si conosce come vero assoluto. Per esempio: possiamo sapere e credere tutti i particolari sulla montagna e sulla tecnica della scalata perché le abbiamo lette o ci sono state raccontate, ma ciò non fa di noi degli scalatori che conoscono la montagna e il modo di scalarla per averla davvero scalata (con tutti i rischi che ciò comporta). Chi è salito sub specie interioritatis sul Monte Carmelo, e non ha soltanto “letto” l’opera di san Giovanni delle Croce, conosce tale monte e non si limita a sapere e credere di tale monte: il suo conoscere nasce dalla PRASSI e non dalla sola fede che, ci viene detto dall’UNO, «costruisce la sua casa sulla sabbia». Ci vuole, come dice l’UNO, il passare per la “porta stretta”, attraverso la quale non possono filtrare né il minimo pensiero né la minima parola né il minimo sguardo umano.

Si ritiene infatti per scontato che credere, cioè “sentirsi d’accordo” con quanto dice l’UNO ne sia di per sé una realizzazione, mentre invece ne è soltanto l’inizio. In maniera eminente ciò vale per il Vangelo e per le tre parole che indicano la sua sintesi ed il suo scopo: UT UNUM SINT. Chi s’incammina davvero verso la Vetta – che è UNA – non può farsi distrarre dalla presunzione che il sentiero che segue sia l’unico, poiché tale distrazione è già una diviazione dal sentiero ed un pericolo di caduta nel primo vizio capitale: la SUPERBIA, da cui il nemico e la guerra. Chi si sente un giusto è un evangelico fariseo che dovrebbe riflettere molto profondamente sulla impellente necessità di individuare un errante, un nemico, uno da additare al ludibrio, ciò che è segno inconfutabile della non realizzazione dello STATO INTERIORE DI NON BELLIGERANZA, in mancanza del quale la parola “pace” resta un orpello ciondolante dalla bocca di chi la apre e dà fiato. Chi è con l’UNO è in pace con se stesso poiché UNIFICATO e perciò non ha nemici né guerre da combattere. L’UNO non ha eccedenze né mancanze: è la «sfera infinita il cui centro è dappertutto e la circonferenza in nessun luogo» (“Libro dei XXIV filosofi”): sentenza inconcepibile dalla ragione e impossibile da ridurre a sistema dottrinale. Ragione e dottrina non possono attraversare la «porta stretta» che immette nell’Infinito.

La teoria conferisce il sapere, non il conoscere, che infatti richiede la prassi. Ciò vale anche e soprattutto per la verità religiosa, o, più precisamente, la verità spirituale: si possono sapere e citare tutte le Scritture e le relative formulazioni dottrinali, ma questo non fa conoscere ipso facto CIÒ di cui esse dicono, ed al quale possono soltanto alludere. Al limite, sapere e credere tutto senza conoscere niente: questa la tragedia.

Ciò che si sa e si crede lo si apprende tramite il RACCONTO: orale o scritto che sia, il raccontare, come dice l’etimo, è RE-AD-CONTARE: ripetere-verso. Il racconto è quindi il riferire di un fatto che per essere conosciuto, oltre che saputo e creduto, ha da essere messo in atto, cioè vissuto integralmente con anima e corpo. E tale conoscere non può che costituire un lavoro ognora in corso, vale a dire imperfettamente perfettibile.

Soltanto la consapevolezza della propria imperfezione imperfettamente perfettibile protesa verso l’UNUM – incarnato dal Cristo – può suscitare l’HUMILITAS, eccelsa nella Vergine, quale requisito dell’inveramento in sé dell’Oggetto cui allude il racconto, appunto l’UNUM, che esige nel soggetto lo scioglimento del grumo sensoriale-intellettuale-passionale, responsabile dell’individualismo dialettico, eretico e perciò divisore (vale a dire diabolico): operazione squisitamente ascetica che, occorre dirlo, di messa in atto ne gode poco o punto.

La SEMPLICITÀ del giglio del campo e dell’uccello del cielo, cui invita l’UNO incarnato, non è erudita, non sa nulla di miti, dottrine, codici, filosofie, teologie e scienze, la cui composizione minuziosa ed esasperatamente particolareggiata costituisce una complicazione per i soggetti che vi si rifanno. Così, il giglio e l’uccello sono con l’UNUM e l’UNUM è con essi senza che debbano preoccuparsi di filare e seminare, ossia di restare invischiati nell’elemento sensoriale-intellettuale-passionale, e perciò nella dialettica eretica ed inconcludente che ne deriva. Nel giglio e nell’uccello è da vedersi l’anima di cui ci dice il Poeta:

«Esce di mano a lui che la vagheggia prima che sia,

a guisa di fanciulla che piangendo e ridendo pargoleggia,

l’anima semplicetta che sa nulla,

salvo che, mossa da lieto fattore,

volontier torna a ciò che la trastulla».

L’anima, nella sua purezza primigenia, non ha e non può avere altro anelito che tornare «a ciò che la trastulla», e questo anelito è il suo puro moto naturale e soprannaturale insieme – la santa escandescenza! –, che non abbisogna di alcuna complicazione educativa, di nessuna “formazione”, che è poi una in-formazione, un riempimento, un condizionamento qualora si pretenda che, invece che propedeutico, esso sia esclusivo. Non si può formare ciò che non ha forma perché semplice: simplex, sine piega. L’anima è «semplicetta» e la sua ignoranza è la sua forza: essa non sa né le interessa “altro” poiché vuol tornare in «mano a lui che la vagheggia prima che sia», cioè all’UNUM. Le dottrine sono tanto utili quanto relative al percorso di ritorno. Nella Contemplazione Unitiva non c’è tempo e spazio per le dottrine. L’adesione dell’anima UNA all’UNO (la plotiniana «fuga da solo a Solo») può darsi soltanto al di là di ogni operazione cerebro-intellettuale. Al di là della «porta stretta».

L’UNUM è SIMPLEX: sine plica, senza piega, non complicato, quindi meno che mai può essere davvero s-piegato, poiché la es-plicazione presuppone una com-plicazione in parole che in nessun modo può raggiungerlo. Non si può spiegare, senza perderlo, ciò che non è piegato perché semplice. Di più, la spiegazione assume una forma orale o scritta, ancora una volta soggettiva, che non può non suscitare – come gli accadimenti dimostrano – la dialettica e quindi il separazionismo eretico, cioè fazioso.

L’UNUM non ha immagine. La Sua Incarnazione con assunzione di Figura a supporto dell’indigenza umana è durata appena 33 anni – un nulla rispetto all’Eternità – e sfugge alla conoscenza integrale della mente che necessita della fede e degli impulsi sensoriali da cui trarre l’elaborazione intellettuale che va ad intrecciarsi con l’elemento passionale. L’UNUM non può essere definitivamente creduto e pensato, quindi definitivamente indottrinato, perché credere, pensare, parlare e scrivere è un separare da sé, è un soggettivo oggettivare che a sua volta viene ri-assunto soggettivamente. Zenisticamente: la dottrina è la zattera necessaria per giungere sull’isola, quindi prima o poi va lasciata. Occorre essere consapevevoli che va lasciata. Se si rimane sulla zattera non si può porre piede sull’Isola di Unum che esige il SILENTIUM, perciò l’abbandono del soggettivismo per sua natura fittizio, eretico e perciò divisore.

Cosa possono le parole di fronte all’UNUM che è l’infinitamente piccolo (il granello di senapa) e l’infinitamente grande (l’arbusto)?

Solo nella conoscenza, i DUE – soggetto e oggetto – sono UNO.

«Or Adamo conobbe (cognovit) Eva sua moglie».

UNUM EST NECESSARIUM.

E infatti in principio era l’UNUM (Alfa) … UT UNUM SINT (Omega).

«IO SONO (YOD HE) l’Alfa e l’Omega».

Così il cerchio perfettamente inizia e si chiude. Il ritorno dell’anima all’Unum è il Santo Periplo. L’immagine ultra-dialettica proposta in incipit è molto più chiara di una “spiegazione” che si dilunghi e si disperda in un fiume di parole.

Del resto, basta il Vangelo: «Dove due o tre sono RI-UNITI nel mio nome, IO SONO (YOD HE) in mezzo a loro».

Dice «in mezzo» («in medio»), cioè al Centro.

TUTTO ruota intorno al Centro, all’UNO.

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN

IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT

UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: matto, unum



Categoria: Generale