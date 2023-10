Morte Top Secret di un Autista a Mestre. Pistola Fumante per i Danni da Siero…

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, portiamo alla vostra attenzione questo post pubblicato da IlSimplicissimus, che ringraziamo per la cortesia, e che costituisce quella che gli americani chiamano “pistola fumante” nella realtà più occultata, negata e ignorata da LorServi di LorSignori – i cosiddetti giornalisti – sul siero che è stato forzosamente iniettato a milioni di persone. Con la nauseante complicità di medici, magistratura e politici. Un Paese disgustoso.

Che questo Paese stia sprofondando nell’idiozia e nell’indolenza politica non c’è alcun dubbio, ma si ha sempre la speranza che si sia finalmente toccato il fondo, speranza che viene ben presto delusa visto che ogni giorno è un nuovo precipitare più in basso.

Così le Autorità che in barba alle Costituzioni e alla rivoluzione francese abbiamo sempre scritto con la maiuscola in segno di reverenza, sia che fossero quelle nazionali, lontane anni luce, sia che fosse il segretario comunale di Bosco di Sotto, non perdono tempo per dare dimostrazione della loro totale stupidità.

Perciò hanno posto il segreto militare sull’autopsia dell’autista della strage di Mestre nel timore che possa essere dimostrata la parte avuta dal siero a mRna nel malore che è stato fatale a tante persone. Tremano di fronte a questa prospettiva perché sarebbe una bomba che aprirebbe un enorme squarcio in quel lurido tappeto di omertà sulle morti da vaccino che hanno posto come un sudario sulla verità e sull’0nestà.

Forse a questi imbecilli sfugge il fatto che mettere addirittura il segreto militare sull’autopsia di un autista di pullman significa in pratica dare a tutti la certezza che proprio di quello si tratta: di un effetto del vaccino che tra l’altro dalle più recenti ricerche risulta danneggiare in maniera più o meno grave chiunque abbia fatto almeno due dosi.

E anche se per caso non si trattasse di questo, ma di un altro tipo di malore ,ormai tutti ne sono convinti dell’ipotesi vaccino proprio a causa del segreto che si è voluto imporre. E’ impossibile trovare un modo migliore per confermare sia la realtà delle reazioni avverse dilaganti, ma sempre ostinatamente negate fidandosi dello stato di ipnosi in cui hanno ridotto le persone, sia quella della propria oscena complicità.

Se c’era la possibilità di far credere che il vaccino non c’entra nulla con la strage di Mestre, questa decisione ridicola del segreto militare toglie ogni dubbio perché se non ci fosse il timore di scoprire e ammettere il ruolo dei sieri in questa tragedia, tutto sarebbe stato fatto alla luce del sole. Invece si fa capire che da una parte si nega, ma dall’altra si teme che la verità venga fuori, anzi che esploda. Non temono certo per loro: le Autorità, mi raccomando, con la maiuscola, in gran parte hanno fatto solo finta di vaccinarsi. Mica sono scemi come i loro amministrati.

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN

IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT

UNCRITM1E35