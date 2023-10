Bambini Decapitati? Forse quell’Orrore ci è Stato Risparmiato…

Marco Tosatti

All’orrore non c’è mai fine, ma un elemento particolarmente orribile era quello dei bambini decapitati in un kibbutz dai miliziani islamici di Hamas. Ma non sembra esserci una conferma a quella voce. Il che non toglie nulla alla crudeltà demoniaca di chi massacra gente innocente, uomini donne e bambini. Personalmente – e forse me ne dovrei confessare – i responsabili di quelle atrocità li farei morire di una morte lenta e dolorosa. Ma è opportuno non farsi sopraffare dall’emozione, e mantenere lo sguardo lucido per vedere chi dall’orrore vuole trarre vantaggio per i suoi scopi. Qui sotto trovate alcuni elementi giornalistici che possono essere di aiuto a formarsi un’opinione in merito. Mi sembra che quello che dice Oren Ziv possa essere ragionevole.

§§§

Questo è il collegamento al profilo di Oren Ziv

“Tristemente, Israele userà adesso questa falsa accusa per un’escalation nei bombardamenti di Gaza, e per giustificare i suoi crimini laggiù”.

***

Giornalista di Le Monde smentisce la notizia dei “bambini decapitati” a Kfar Aza

***

Questo è il collegamento a Sky. La conduttrice afferma che la televisione ha chiesto tre volte all’esercito israeliano di confermare la notizia della decapitazione, ma che non c’era stata nessuna risposta. La prima notizia pare sia stata data da un soldato – non identificato – a una giornalista israeliana.

§§§

