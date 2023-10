Bambino di 8 Anni Testimonial del Siero Muore per Arresto Cardiaco.

In Israele, Yonatan Erlichman, un bambino di 8 anni, che pubblicizzava la vaccinazione infantile contro il Covid-19, è morto per arresto cardiaco

Tre anni fa, Jonathan è diventato l’attore principale (all’età di 5 anni!) in uno spot televisivo che promuoveva la vaccinazione infantile con mRNA della Pfizer. È apparso in uno spettacolo per bambini israeliano con suo padre, un operatore sanitario, e ha incoraggiato altri bambini a vaccinarsi quando un vaccino sarà disponibile. Suo nonno era il direttore del reparto pediatrico di un ospedale israeliano. I principali media del paese sono rimasti in silenzio sulla morte di un bambino vaccinato quattro volte.

Un bambino di otto anni di Nofei Prat è morto oggi (giovedì) all’Hadassah Mount Scopus Hospital dopo aver rischiato di annegare in una vasca da bagno domenica, vigilia dello Yom Kippur.

Il bambino, Yonatan Moshe Erlichman, è il nipote del medico di Beit El Dr. Mati Erlichman, ex direttore della pediatria dello Shaare Zedek, e il figlio del Dr. Ira Erlichman, medico dell’ospedale Hadassah.

La famiglia ha dichiarato in un comunicato: “Il nostro Yonatan Moshe è mancato poco fa. Alla vigilia dello Yom Kippur, Yonatan è andato in arresto cardiaco nella nostra casa e da allora abbiamo lottato al suo fianco dopo il collasso. Ringraziamo con affetto tutti coloro che ci sono cari e che sono stati al nostro fianco negli ultimi giorni della sua vita. I dettagli sulla data del funerale saranno forniti in seguito, Yael, Ira e le ragazze”.

Yonatan ha rischiato di annegare nella vasca da bagno dopo essere andato in arresto cardiaco poche ore prima dello Yom Kippur. I medici e i paramedici del Magen David Adom (MDA) sono arrivati sul posto nel giro di pochi minuti, gli hanno prestato cure mediche e gli hanno praticato la rianimazione cardiopolmonare.

Quando il polso è tornato, è stato trasferito all’ospedale Hadassah di Mount Scopus in gravi condizioni. Negli ultimi giorni sembrava che le sue condizioni stessero migliorando un po’, ma questa mattina è deceduto.

