Eventi e Iniziative Oggi e Domani in Emilia e Online.

PREMIO GUARESCHI II EDIZIONE

Cari amici, dopo il successo della prima edizione, con la presente vogliamo invitarvi a partecipare alla nuova edizione della nostra piccola-grande iniziativa, rivolta agli alunni delle scuole elementari, medie e superiori in istruzione parentale e non, che ha l’intento di diffondere la conoscenza di

Giovannino Guareschi e della sua opera, e di dare occasione ai ragazzi (e non solo), in particolare a quelli che fanno un percorso di studi in casa, di entrare in contatto con altri studenti e con altre realtà educative, oltre che con la potente carica educativa di Giovannino.

Quest’anno vogliamo porre l’attenzione sulla famiglia: intendiamo invitare i ragazzi a scrivere, sull’esempio di Guareschi che ha tratto dalle disavventure familiari dei veri e propri capolavori comici e umoristici e delle straordinarie riflessioni, un racconto riguardante la loro famiglia (episodi realmente accaduti) sul modello di quelli che si possono leggere nel “Corrierino delle famiglie” ma non solo.

Non allegheremo file contenenti i racconti, al fine di stimolare quante più persone a procurarsi (anche semplicemente in biblioteca) e leggere tutto questo bellissimo testo. A titolo di esempio, suggeriamo qui di seguito i titoli di alcuni dei racconti in oggetto: “Il cancello”, “L’esame”, “La prigioniera del sogno”, “L’autista”, “Il fritto proibito”, “La giustificazione”. Sono altrettanto validi come esempi anche racconti dello stesso genere contenuti in altre raccolte di racconti familiari di Guareschi.

I lavori dovranno quindi essere dei piccoli racconti ma si prenderanno in considerazione anche altre forme espressive, soprattutto per i più piccoli, come disegni, video, fumetti, etc. Saranno inoltre presi in considerazione anche lavori di gruppo/classe.