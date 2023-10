Attentato a Homs. 91 Morti, 5 Bambini, 31 Donne. Ma Sono solo Siriani…

I 91 morti includono 31 donne e 5 bambini mentre presenziavano con i loro familiari alla cerimonia di laurea presso l’Accademia militare di Homs, mentre 277 sono rimasti feriti.

Questo è stato uno degli attacchi più mortali contro l’esercito siriano ed è stato programmato per avvenire alla fine della cerimonia, quando le famiglie sono scese nel cortile per salutare personalmente i loro cari che erano passati da cadetto ad ufficiale.

La Siria ha dichiarato tre giorni di lutto.

Gli attacchi sono stati compiuti dagli uiguri del Partito islamico del Turkistan (TIP) e della Brigata degli Emigranti. Questi due gruppi armati sono noti per le loro capacità tecnologiche nel condurre attacchi con droni.

Gli esperti ritengono che l’attacco all’accademia militare siriana e al suo pubblico civile composto da familiari sia stato provocato dalla visita del presidente siriano Bashar al-Assad in Cina, dove si sono aperti i 19° Giochi asiatici e hanno visto la partecipazione di atleti siriani.

Il massiccio attacco è stato scioccante poiché il conflitto siriano è in una situazione di stallo e i campi di battaglia tacciono dal 2017, quando il presidente degli Stati Uniti Trump ha tagliato il programma da un miliardo di dollari della CIA, Timber Sycamore, che finanziava i terroristi islamici radicali in Siria che lottavano per rovesciare il governo siriano di Damasco. Due terzi della Siria sono sotto il controllo del governo, ad eccezione dell’occupazione curdo-americana del nord-est e della provincia di Idlib controllata dai terroristi nel nord-ovest.

Secondo la televisione Al Mayadeen, i droni avanzati utilizzati nell’attacco sono stati consegnati tre mesi fa dalla Francia al TIP. Questa organizzazione terroristica è alleata con il gruppo terroristico Hayat Tahrir al-Sham, precedentemente chiamato Jibhat al-Nusra, affiliato di Al Qaeda in Siria. TIP è composto da uiguri, un gruppo etnico turco originario della Cina nordoccidentale. I suoi combattenti hanno sede nelle zone montuose di Latakia e Idlib in Siria, al confine con la Turchia.

Il Ministero della Difesa siriano aveva precedentemente riferito di aver abbattuto due droni a nord di Aleppo che avevano preso di mira i civili in piccoli villaggi.

TIP è un gruppo terroristico uiguro armato che in Siria combatte a fianco dei terroristi sponsorizzati dagli Stati Uniti, l’ Esercito siriano libero (FSA), dal 2015. Il Long War Journal ha riferito nel 2015 che TIP aveva legami con Al Qaeda.

Le chiese siriane sono state distrutte dal TIP e a Jisr al-Shughur sulla croce di una chiesa era posta una bandiera del TIP. La provincia di Idlib è stata sottoposta alla pulizia etnica dei cristiani da parte del TIP, che ha ucciso un cristiano e sua moglie. Nelle precedenti battaglie a Idlib e Homs, TIP ha combattuto al fianco di Al Qaeda e ISIS.

I campi di addestramento dei bambini come terroristi sono gestiti da TIP. I bambini soldato uiguri mentre vengono addestrati con le armi da fuoco sono stati raffigurati in un video diffuso da TIP.

Il sostegno della Turchia agli uiguri

Gli uiguri sono un gruppo etnico musulmano di lingua turca che ha una parentela linguistica, religiosa e culturale comune con il popolo turco.

In passato, quando era sindaco di Istanbul, Erdogan descrisse gli uiguri come gli antichi antenati della nazione turca, e la loro area nella Cina occidentale come la culla della storia, della civiltà e della cultura turca.

Nel 2014 gli uiguri hanno compiuto un attacco terroristico a Kunming, in Cina. I terroristi sorpresi a fuggire dall’attacco avevano con sé passaporti turchi mentre tentavano di viaggiare attraverso l’Indonesia.

Secondo la Jamestown Foundation , i collegamenti turchi sono stati utilizzati da TIP per recarsi in Siria attraverso l’associazione umanitaria Uyghur East Turkistan Education and Solidarity Association (ETESA) che ha sede in Turchia. Il presidente turco Erdogan ha diretto personalmente un elaborato piano di viaggio affinché gli uiguri in Cina arrivassero in Siria per uccidere.

Erdogan ha ordinato il rilascio di passaporti falsi per gli uiguri, che sono stati poi utilizzati per viaggiare dalla Cina a Istanbul, dove i passaporti falsi sono stati poi confiscati dai funzionari dell’immigrazione turchi, e gli agenti dell’intelligence turca hanno trasportato clandestinamente i terroristi da Istanbul a Idlib.

TIP sollecita donazioni utilizzando il servizio postale turco, che invia le donazioni alle banche turche.

Nel 2017, l’Associated Press ha riferito che almeno 5.000 uiguri combattevano in Siria e diverse centinaia si erano uniti all’Isis.

Nel 2006 gli Stati Uniti hanno catturato 22 terroristi uiguri dalle zone di combattimento in Afghanistan perché erano collegati ad Al Qaeda. Sono stati imprigionati senza processo per cinque-sette anni a Guantanamo Bay, ma poi rilasciati negli Stati Uniti, nonostante gli avvertimenti dei politici e le lamentele del pubblico che temeva che la prigione non fosse sicura.

Gli Stati Uniti hanno abbattuto oggi un drone turco in Siria , come riportato da Mark Alfred del Daily Beast.

Un F-16 americano ha abbattuto un drone turco nel nord-est della Siria dopo che le autorità lo avevano ritenuto una minaccia per le forze americane.

La Turchia, alleata della NATO, ha effettuato attacchi aerei contro militanti curdi sostenuti dagli Stati Uniti e ha 900 soldati statunitensi nelle vicinanze che occupano i giacimenti di petrolio e gas siriani nel nord-est.

L’abbattimento del drone turco potrebbe aumentare le tensioni tra gli alleati, con il segretario alla Difesa americano Lloyd Austin che incontrerà i funzionari turchi.

L’attacco di ieri a Homs dimostra gli sforzi persistenti per destabilizzare la Siria e terrorizzare la sua popolazione.

Le sanzioni statunitensi hanno portato migliaia di siriani a rischiare una migrazione mortale via mare verso l’Europa.

Il presidente Obama e il suo vicepresidente Joe Biden hanno lanciato un attacco USA-NATO alla Siria nel marzo 2011, che ha fallito l’obiettivo di un cambio di regime, ma è riuscito a distruggere il paese.

Steven Sahiounie

https://www.mideastdiscourse.com/2023/10/06/91-dead-277-injured-by-a-uyghur-terrorist-attack-in-homs-syria/

DICHIARAZIONE di Sua Santità Mor Ignatius Aphrem II Patriarca di Antiochia e dell’ East, Capo della Universale Chiesa Siriaco Ortodossa

” Preghiamo per le vittime dell’Accademia Militare e le loro famiglie a Homs-Siria, tra cui un padre cristiano e 3 figli che partecipavano alla cerimonia di laurea di uno dei figli. Tutti e quattro sono stati martirizzati.”

Dalla dichiarazione (sulla pagina facebook) di Mons. Hanna Jallouf Vicario Apostolico dei Latini in Siria

“Laviamo il carbone mille volte e non diventerà bianco. Così è il cuore di alcune persone, qualunque cosa tu faccia con loro.

A nome mio e della comunità latina in Siria, porgo le mie condoglianze alle famiglie di tutte le vittime cadute in Patria in questi giorni, chiedendo a Dio misericordia per i martiri e guarigione per i feriti .

Possa Dio Onnipotente rimuovere la calamità dal popolo e dal Paese, affinché la pace, l’armonia, la stabilità e la prosperità possano ritornare in questo Paese ferito e sanguinante.”

§§§

