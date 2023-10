Invasione Israeliana e Giacimenti di Gas Naturale a Gaza. Ora Pro Siria.

Sabato 7 ottobre 2023, Hamas ha lanciato l’operazione “Al-Aqsa Storm”, guidata dal suo leader militare Mohammed Deif . Lo stesso giorno, Netanyahu ha confermato la cosiddetta “preparazione alla guerra”. Israele ha ora dichiarato ufficialmente una guerra illegale contro la Palestina.

Le operazioni militari vengono sempre pianificate con largo anticipo . L’operazione “Tempesta Al-Aqsa” è stata un “attacco a sorpresa”? Netanyahu e il suo vasto apparato di intelligence militare erano a conoscenza dell’attacco di Hamas? È stato preso in considerazione un piano attentamente formulato per intraprendere una guerra totale contro la Palestina prima del lancio dell’operazione Al-Aqsa Storm?

L’analisi del Dott. Filiph Giraldi:

La lotta tra Gaza e Israele è “una falsa bandiera”? Hanno lasciato che accadesse? Il loro obiettivo è “cancellare Gaza dalla mappa”?

Sono l’unico che ha letto di un discorso tenuto da Netanyahu o da qualcuno nel suo gabinetto circa una settimana fa in cui lui/loro hanno fatto riferimento di sfuggita ad una “situazione di sicurezza in via di sviluppo” che piuttosto suggerisce (a me) che avrebbero potuto sapere sviluppi a Gaza e hanno scelto di lasciare che ciò accadesse in modo da poter cancellare Gaza dalla mappa come rappresaglia e, forse facendo affidamento sull’impegno degli Stati Uniti di “coprire le spalle” di Israele, coinvolgendo poi l’Iran e attaccando quel paese?

Non riesco a trovare un collegamento, ma ho un ricordo abbastanza forte di ciò che lessi perché all’epoca pensavo che sarebbe servito come pretesto per un altro massacro di palestinesi.

Come ex ufficiale dell’intelligence, trovo impossibile credere che Israele non avesse molteplici informatori all’interno di Gaza e dispositivi di ascolto elettronici lungo tutto il muro di confine che avrebbero rilevato i movimenti di gruppi e veicoli.

In altre parole, l’intera faccenda potrebbe essere un intreccio di bugie, come spesso accade. E come sempre accade, Joe Biden si prepara a inviare alcuni miliardi di dollari al povero piccolo Israele per pagare la sua “difesa”.