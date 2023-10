Catechismo sul Culto Divino. RadioSpada.

Dopo il Catechismo sulla veracità della Rivelazione Cristiana e il Catechismo sulla Vita e sulla Dottrina di N. S. Gesù Cristo (entrambi di Mons. Gaume), le nostre Edizioni sono felici di annunciare l’uscita del Catechismo sul culto divino – Dottrina e storia per onorare Dio conoscendo la Liturgia Cattolica, strumento ottimo che fornisce con precisione, scorrevolezza e fedeltà alla Fede, un buon numero di nozioni spesso dimenticate anche da tanti cattolici. Di seguito la Nota editoriale di presentazione.

Nota delle Edizioni Radio Spada

«La Chiesa rende immortale tutto ciò che consacra». Questa breve frase, scritta da Mons. Gaume nelle pagine del presente catechismo, riassume in modo efficace quanto abbiamo di fronte: il libro riguarda proprio ciò che è immortale e sacro, il culto privato e pubblico di Dio, la splendida e misteriosa liturgia cattolica.

Non privo di interessanti curiosità ma ricco di dottrina e di riferimenti alla storia della Chiesa, questo agile volume è il terzo del prelato francese che Radio Spada pubblica in nuova edizione (dopo il Catechismo sulla veracità della Rivelazione Cristiana e il Catechismo sulla Vita e sulla Dottrina di N. S. Gesù Cristo). Oltre a questi, la nostra editrice ha ridato alle stampe La rivoluzione guardata negli occhi (con testi di Mons. Gaume e Mons. de Ségur).

L’Autore (1802-1879), già noto a molti lettori, fu sacerdote, teologo e scrittore, tra i più celebri del XIX secolo: il suo lavoro gli valse un Breve elogiativo di Papa Gregorio XVI e la Croce dell’Ordine di San Silvestro.

Se alcuni passaggi del testo sono riferiti a una disciplina in seguito aggiornata dalla Chiesa, va detto che la sostanza di quanto scritto resta attualissima e immutata: nella revisione abbiamo lasciato intatto tutto ciò che non impediva una facile comprensione per il lettore contemporaneo.

Onde evitare equivoci, è stato aggiunto in appendice un ampio estratto della conferenza di Mons. Marcel Lefebvre, tenuta a Firenze nel 1975, sui problemi del Novus Ordo: un intervento che chiarisce ancora più distintamente il valore del culto che si deve a Dio, con particolare riferimento alla Messa, soprattutto alla luce della nota crisi che investe la Liturgia Cattolica.

