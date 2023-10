Siero, Autopsie et Similia. Mini-Lista di Collegamenti Utili. Memorizzare…

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, uno dei (pochi) vantaggi nel dare voce ai lettori su Stilum (siamo a oltre cento ottantamila – 180.000 – vi rendete conto? commenti moderati) è il contributo che alcuni dei nostri frequentatori offre alla comune conoscenza. Così ringraziamo Fantasma di Flambeau per questa mini-lista di collegamenti interessanti in tema di vaccini, segreto militare, AIFA, effetti avversi e autopsie…tanto è più grande l’elefante nel salotto e tanto più si affannano a mascherarlo. Buona lettura e condivisione.

§§§

Qualche spunto ripescato dal mare magnum delle evidenze che è meglio non vedere.

Perché altrimenti…

[4 maggio 2022: «rientrano nelle eccezioni del loro regolamento, che attengono all’ordine pubblico e al segreto militare»; si pensi bene alle implicazioni di “segreto militare” e “ordine pubblico”.]

[26 maggio 2022: un’assoluta eccezione uscita per sbaglio; il volgo non dubiti: “La Legge è uguale per tutti” (sic).]

[23 giugno 2022; purtroppo non ho archiviato il pezzo di Stilum sui vip che affidano la pelle solo a piloti novax.]

[25 febbraio 2023: «Un incarico da 146.031,67 euro all’anno – per una cifra complessiva superiore ai 730.000 euro».]

[12 aprile 2023: autopsie -e si parlava solo di AstraZeneca- verboten per decisione del dg di Aifa Nicola Magrini.]

Marshall McLuhan: «La moderna Cappuccetto Rosso, allevata a suon di pubblicità, non ha nulla in contrario a lasciarsi mangiare dal lupo». A quelle ecomodernissime hanno insegnato a saltargli in bocca dicendo “viva il lupo!”.

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN

IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT

UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: aifa, autopsie, effetti avversi, vaccini



Categoria: Generale