Il Peccatore che si Crede Giudice. Transfert Egolatrico. Il Matto.

(Lorenzo Lotto, Cristo e l’adultera)

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum curiae, il nostro Matto offre alla vostra attenzione queste brevi riflessioni su giudici e peccatori. Buona lettura e condivisione.

§§§

TRANSFERT EGOLATRICO

IL PECCATORE CHE SI CREDE GIUDICE

Sono ben rare le anime che non misurino la potenza divina secondo i loro pensieri.

Teresa di Lisieux

* * *

«Non soffermarti sugli errori

e i difetti degli altri;

cerca invece di esaminare

con chiarezza i tuoi».

Dhammapada (Detti del Buddha) 50

«Oracolo del peccato nel cuore del malvagio:

non c’è paura di Dio davanti ai suoi occhi;

perché egli s’illude con se stesso, davanti ai suoi occhi,

nel non trovare la sua colpa e odiarla».

Salmo 35 (36)

“Verità rivelata”: da queste due parole è assai facile, per chi vi aderisce, desumere un’auto-investitura a giudice, un’auto-gestione giudiziaria, un diritto di condanna verso chi non vi si conforma. Il tranfert egolatrico fa sì che si assimili il giudizio personale, quindi soggettivo, all’annuncio della Verità rivelata. Si ignora che la Verità rivelata è già il giudizio di Dio nei confronti di coloro che non vi si conformano: «chiunque commette il peccato, è schiavo del peccato», e che – qui è il punto – ne debbono rispondere direttamente a Dio stesso, più precisamente, come si vedrà appresso, a Gesù, e con l’evidente impossibilità, da parte dell’uomo, di stabilire quale ne sarà il vero giudizio definitivo.

Infatti, è proprio la Verità rivelata ad escludere il giudizio dell’uomo nei confronti dell’uomo, ed anzi a mettere in guardia per il contraccolpo:

«Non giudicate, per non essere giudicati; perché con il giudizio con il quale giudicate sarete giudicati voi e con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi».

Come mostra il dipinto lottiano, Gesù ferma recisamente, e fa vergognare, quelli che vorrebbero lapidare l’adultera secondo quanto stabilito dalla Legge, convinti, grazie al transfert egolatrico, che il loro soggettivo giudizio legalistico corrisponda a quello di Dio fino al punto di sentirsi autorizzati ad eseguire la sentenza di morte, che invece dovrebbero eseguire nei confronti di se stessi, visto che non sono senza peccato. Essi spudoratamente presumono di essere i delegati da Dio a giudicare e condannare secondo la Legge. Gesù smaschera I PECCATORI SVERGOGNATI CHE GIUDICANO E CONDANNANO IL PECCATORE.

L’episodio dell’adultera, non giudicata da Gesù e perdonata ancora prima del suo pentimento (prima del suo atto di dolore!), è sconcertante, e non vi è chi non veda l’immensità di quel «neanch’io ti condanno, va e non peccare più», che stronca il più becero legalismo.

A causa del transfert egolatrico, sorge la convinzione che la misura di giudizio che si adotta nei confronti degli altri (giacché i peccatori sono sempre gli altri!) sia in tutto e per tutto corrispondente alla volontà di Dio, e ciò per il solo fatto che si conosce (o si crede di conoscere) a menadito la Scrittura, quindi la Dottrina in cui Essa è stata sistematizzata e perciò ridotta a Legge, e, dulcis in fundo, il Codice di diritto canonico! In altri termini, ha luogo un appropriamento soggettivo della Verità rivelata che si sente legittimato a giudicare e condannare.

Sennonché Gesù dice : «il Padre non giudica nessuno, ma ha affidato tutto il giudizio al Figlio […] chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato, ha vita eterna; e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita». Perciò il solo giudice è Gesù, la cui misura di giudizio è umanamente inimitabile. Egli, è bene ripeterlo, ridona la vita della grazia all’anima dell’adultera prima che questa si penta: un atto inaudito!

La Verità si afferma per la sua forza intrinseca, che in ogni caso ha da trovare terreno fertile oltre che a validi annunciatori. È Gesù che giudica e (eventualmente) condanna, non coloro che Lo annunciano. Chi annuncia la Verità è un messaggero, non un giudice e ancor meno un giustiziere. Non possono esistere tribunali umani che “gestiscono” il giudizio e la condanna in nome e per conto di Dio. Nel confessionale il peccatore non viene condannato bensì assolto, s’intende dietro sincera promessa di combattere i propri peccati onde (cercare di) non cadervi più. D’altra parte, Cristo è venuto per i malati, ed i malati vanno curati, non certamente giudicati e condannati.

La Verità è come la luce che illumina tanto il trasparente quanto l’opaco, quest’ultimo avendo in sé l’ostacolo, appunto l’opacità, alla Luce trasfigurante. Così il trasparente non giudicherà e condannerà l’opaco, bensì, dopo aver verificato se la propria trasparenza è integra (una chimera!) tenterà con misericordia, o buddhisticamente con compassione, di correggerlo onde possa liberarsi dell’opacità.

«Come un fiore dal delizioso profumo

è la parola saggia e amorevole

accompagnata dalla retta azione».

Dhammapada 52

Non sembra di leggere un Salmo?

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN

IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT

UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: giudici, matto, peccatore, transfert



Categoria: Generale