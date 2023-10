Hersh. Israele Teme l’Invasione di Terra a Gaza. Hamas “una Tigre in Gaabbia”.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, un amico di ha segnalato questo articolo di Seymour Hersh, premio Pulitzer, che ringraziamo per la cortesia. Ve lo offriamo nella nostra traduzione. Aggiungiamo le immagini del tweet – poi cancellato – con cui l’ufficio stampa di Netanyahu rivendicava l’attacco contro l’ospedale Al Ahli di Gaza, e il fact checking di Al Jazeera sul video in cui l’Esercito di Difesa Israeliano accusa del disastro un razzo di Hamas o simili. Buona lettura.

§§§

È passata una settimana dai terribili attacchi di Hamas contro Israele e le forze armate israeliane hanno fornito un quadro chiaro e intransigente di ciò che ci aspetta.

Nell’ultima settimana, i jet israeliani hanno bombardato 24 ore su 24 obiettivi non militari a Gaza City. Sono stati distrutti edifici residenziali, ospedali e moschee, senza alcun preavviso o sforzo per ridurre al minimo le vittime civili.

di SEYMOUR HERSH

Alla fine della settimana, gli aerei israeliani hanno anche sganciato dei volantini che dicevano ai residenti di Gaza City e delle aree circostanti a nord che chi voleva sopravvivere avrebbe dovuto iniziare a dirigersi verso sud – camminando, se necessario – per 25 miglia o più verso il valico di frontiera di Rafah con l’Egitto. Al momento in cui scriviamo, non è chiaro se l’Egitto, che si trova in difficoltà finanziarie, permetterà il passaggio di un milione di immigrati, molti dei quali simpatizzano per la causa di Hamas. Nel breve termine, un insider israeliano mi ha detto che Israele sta cercando di convincere il Qatar, che, su istigazione di Benjamin Netanyahu, è un sostenitore finanziario di lunga data di Hamas, ad unirsi all’Egitto per finanziare una tendopoli per il milione o più di rifugiati in attesa di attraversare il confine.

“Non è un accordo concluso”, mi ha detto l’insider israeliano. I funzionari israeliani hanno avvertito l’Egitto e il Qatar che senza un sito di sbarco, i rifugiati dovranno “tornare a Gaza”.

Un possibile sito, secondo l’insider, è un appezzamento di terreno abbandonato da tempo nel nord della penisola del Sinai, vicino al valico di frontiera di Gaza, dove sorgeva un insediamento israeliano noto come Yamit quando la penisola fu conquistata da Israele dopo la vittoria nella Guerra dei Sei Giorni del 1967. L’insediamento fu evacuato e raso al suolo da Israele prima che il Sinai fosse restituito all’Egitto nel 1982. Israele spera che il Qatar e l’Egitto si occupino della crisi dei rifugiati. Il palese disprezzo di Israele per il benessere dei gazesi, nel bel mezzo della migrazione forzata di oltre un milione di esseri umani affamati, ha attirato l’attenzione di tutto il mondo e la crescente condanna internazionale, in gran parte rivolta a Benjamin Netanyahu.

Quindi il prossimo passo deve essere fatto in fretta. Ecco cosa mi è stato detto negli ultimi giorni in conversazioni con funzionari in Israele e altrove, compresi quelli con cui ho avuto a che fare in Europa e in Medio Oriente dai tempi della guerra del Vietnam, sul piano di Israele per eliminare Hamas. Il problema principale per i pianificatori di guerra israeliani è la riluttanza, nonostante la mobilitazione di oltre 360.000 riservisti, a ingaggiare una battaglia di strada porta a porta con Hamas a Gaza City. Un veterano dell’IDF mi ha detto che metà dell’esercito israeliano è stato impegnato per più di un decennio a proteggere il crescente numero di piccoli insediamenti sparsi in Cisgiordania, dove sono aspramente risentiti dalla popolazione palestinese. “I pianificatori israeliani non si fidano della loro fanteria”, ha detto l’insider, né della loro volontà di andare in guerra, ma di quella che potrebbe essere una disastrosa mancanza di esperienza di combattimento.

Con la popolazione civile affamata costretta ad andarsene, il piano operativo israeliano prevede che l’aviazione distrugga le strutture rimaste a Gaza City e altrove nel nord. Gaza City non esisterà più. Israele inizierà quindi a sganciare bombe da 5.000 libbre di fabbricazione americana, note come “bunker buster” o JDAM, nelle aree rase al suolo dove i combattenti di Hamas vivono e fabbricano i loro missili e altre armi nel sottosuolo. Una versione migliorata dell’arma, nota come GBU-43/B, descritta dai media come “la madre di tutte le bombe”, è stata sganciata dagli Stati Uniti su un presunto centro di comando dell’ISIS in Afghanistan nell’aprile 2017. Una prima versione dell’arma è stata venduta a Israele nel 2005, presumibilmente per essere utilizzata contro i presunti impianti nucleari iraniani, e la versione aggiornata, a guida laser, è stata autorizzata alla vendita a Israele dall’amministrazione Obama dieci anni fa. Già allora, mi ha detto l’insider israeliano, Netanyahu e i suoi consiglieri avevano capito che Hamas era pericoloso, come “una tigre in gabbia”.

Ti mangia in un minuto”. Gli attuali pianificatori di guerra israeliani sono convinti, mi ha detto l’insider, che la versione migliorata del JDAM con testate più grandi penetrerebbe nel sottosuolo abbastanza in profondità prima di esplodere – da trenta a cinquanta metri – con l’esplosione e l’onda sonora che ne deriverebbero “uccidendo tutti nel raggio di mezzo miglio”. Il nuovo piano di uscita forzata di Israele significa che “almeno le persone non verrebbero uccise tutte”. Il concetto, aggiunge, risale ai primi anni della guerra del Vietnam in America, quando l’amministrazione di John F. Kennedy autorizzò lo Strategic Hamlet Plan, che prevedeva il trasferimento forzato dei civili vietnamiti nelle zone contese in abitazioni costruite in fretta e furia in aree presumibilmente controllate dai sudvietnamiti. I terreni abbandonati furono poi dichiarati zona di fuoco libero, dove i civili rimasti potevano essere presi di mira dalle truppe statunitensi. La distruzione sistematica degli edifici rimasti a Gaza City inizierà nei prossimi giorni, ha detto l’insider israeliano.

I JDAM, che distruggono i bunker, potrebbero venire dopo. Poi, secondo lo scenario dei pianificatori, la fanteria israeliana sarebbe stata assegnata alle operazioni di mopping-up: cercare e uccidere i combattenti e i lavoratori di Hamas che erano riusciti a sopravvivere agli attacchi JDAM. Alla domanda sul perché i pianificatori israeliani pensassero che il governo egiziano avrebbe accettato, anche sotto la pressione dell’amministrazione Biden, di accogliere più di un milione di rifugiati da Gaza, l’insider ha risposto: “Abbiamo l’Egitto per il naso: ‘Abbiamo l’Egitto per le palle'”. Si riferiva alla recente incriminazione di Robert Menendez del New Jersey e di sua moglie con l’accusa di corruzione federale, per i suoi rapporti d’affari con alti funzionari egiziani e per il presunto passaggio di informazioni su persone che lavoravano all’ambasciata statunitense al Cairo. Abdul Fatta el-Sisi è un generale in pensione che ha diretto i servizi segreti militari egiziani dal 2010 al 2012. Non tutti condividono l’opinione che tutto andrà bene dopo gli attacchi JDAM, se avranno luogo.

Un ex funzionario dell’intelligence europea che ha prestato servizio per anni in Medio Oriente mi ha detto: “Gli egiziani non vogliono che Hamas entri in Egitto e faranno il minimo indispensabile”. Quando è stato informato del piano israeliano di utilizzare il JDAMS, ha detto che “una città in rovina è pericolosa come qualsiasi altra”. Parlare di JDAMS significa parlare di persone che non sanno cosa fare. Hamas dice: “Ci siamo! Non aspettano altro”. L’uso del JDAMS “è opera di una leadership che è stata destabilizzata. È stata un’operazione attentamente pianificata e Hamas sapeva esattamente quale sarebbe stata la reazione israeliana. La guerra urbana è terribile”. Il funzionario ha previsto che le bombe a grappolo israeliane non sarebbero penetrate abbastanza in profondità: Hamas, ha detto, operava in tunnel costruiti a 60 metri di profondità che sarebbero stati in grado di resistere agli attacchi JDAM. L’insider israeliano ha riconosciuto che rocce e massi sotterranei limiterebbero la capacità dei razzi di penetrare in profondità, ma la superficie sotterranea di Gaza City è sabbiosa e offrirebbe poca resistenza, soprattutto se i JDAM fossero lanciati dal punto più alto possibile.

‘insider ha anche detto che l’attuale pianificazione prevede che l’attacco con i JDAM, se autorizzato, abbia luogo già domenica o lunedì, a seconda dell’efficacia dell’espulsione forzata da Gaza City e dal sud, con un’invasione di terra da seguire immediatamente.

Seymour Hersh

