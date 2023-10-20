Oriente Occidente, 21 Ottobre ad Ancona. Due Idee di Europa.
20 Ottobre 2023Lascia il tuo commento
Marco Tosatti
Carissimi StilumCuriali, riceviamo dagli amici di Oriente Occidente un avviso che riguarda l’appuntamento di domani. Ve lo giriamo, doverosamente.
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BENTROVATI DALL’ASSOCIAZIONE ORIENTE OCCIDENTE.
RICORDIAMO CHE IL PROSSIMO SABATO 21 OTTOBRE, ALLE ORE 17.15
PRESSO LA SALA CONFERENZE DELL’HOTEL “THE CITY, VIA MATTEOTTI 112-114 AD ANCONA,
SI SVOLGERA’ IL SECONDO INCONTRO DELL’INIZIATIVA “GUERRA NATO-RUSSIA. Vi è speranza…?”
ORGANIZZATO DA ORIENTE OCCIDENTE E
SOVVENZIONATO DAL COMUNE DI ANCONA-ASSESSORATO ALLA CULTURA.
A CAUSA DI UN IMPREVISTO IMPEDIMENTO, SOPRAGGIUNTO IN QUESTE ULTIME ORE,
AL POSTO DEL RELATORE ORIGINARIAMENTE IN PROGRAMMA, LO SCRITTORE E SAGGISTA ALESSANDRO GNOCCHI,
A TENERE LA CONFERENZA SARA’
IL PROF. FABRIZIO VIELMINI, ESPERTO DI RUSSIA, CAUCASO E ASIA CENTRALE E GIA’ DOCENTE PRESSO L’UNIVERSITA’ DI TASHKENT (UZBEKISTAN).
IL PROF. VIELMINI TRATTERA’ IL TEMA
“DUE IDEE DI EUROPA NELLA DISPUTA PER UNO SPAZIO LIMITROFO: IL VICINATO CONTESO TRA RUSSIA E UE”
A PRESTO, INGRESSO LIBERO FINO A CAPIENZA.
INFO E VIDEO SUL CANALE YOUTUBE
@orienteoccidentedal1994
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Tag: nato, oriente occidente, russia, ucraina
Categoria: Generale