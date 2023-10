Natural News, Gaza. Probabile una Bomba Israeliana, non un Razzo.

Grazie al lavoro investigativo di Information Liberation (Chris Menahan) e di “Lord Bebo” (@MyLordBebo su Twitter / X), ora ci sono prove video inconfutabili che Israele ha bombardato il terreno dell’ospedale al-Ahli usando una bomba “a scoppio”, e che Israele ha anche bombardato le strade vicino all’ospedale al-Quds un giorno dopo.

Dall’orribile bombardamento del 17 ottobre sull’ospedale al-Ahli – che secondo i funzionari sanitari di Gaza ha provocato la morte di oltre 500 palestinesi – si è acceso un acceso dibattito nei media e nei gruppi di discussione online per stabilire se la bomba sia stata lanciata dalle forze jihadiste (nello specifico, dalla Jihad islamica palestinese, o PIJ) o dall’esercito israeliano. Ciascuna parte ha puntato con veemenza il dito contro l’altra e le osservazioni iniziali hanno sollevato domande legittime sulla possibilità di attribuire l’incidente a un bombardamento israeliano.

Nel caso in cui non abbiate visto l’esplosione verificata che ha scosso il terreno dell’ospedale, ecco un video di Brighteon che mostra i danni, e che indica anche la “bomba aerea MK-84” come probabile ordigno utilizzato:

https://video.brighteon.com/file/BTBucket-Prod/hls/ab004f02-ea96-4c14-ad4d-5ecf3f245d6a.m3u8

Queste osservazioni iniziali, che a molti osservatori sono sembrate conclusive, comprendono:

– Il fatto che le strutture dell’ospedale al-Ahli non sono state colpite da alcuna esplosione e non hanno subito gravi danni. Questo ha portato molte persone a chiedersi come possano essere state uccise più di 500 persone.

– Il fatto che non ci fosse un grande cratere nel parcheggio, che in un primo momento sembrava essere l’epicentro dell’esplosione.

– Il fatto che i jihadisti forzati abbiano lanciato razzi grezzi più o meno nello stesso momento in cui l’esplosione ha colpito l’ospedale al-Ahli. Questo sembra essere coerente con l’affermazione di Israele secondo cui un razzo errante della PIJ sarebbe stato responsabile di aver colpito il terreno dell’ospedale.

Per coloro che tendevano a schierarsi a favore di Israele, le domande di cui sopra erano più che sufficienti per concludere che Israele non ha bombardato l’ospedale. Molti media conservatori hanno persino affermato che l’intera storia del bombardamento dell’ospedale è “falsa”, sottintendendo che nessuno è stato bombardato e nessuno è morto. Nessuna di queste persone sembra essere a conoscenza del fatto che anche le Nazioni Unite hanno già pubblicato i dati che dimostrano che Israele ha già effettuato 51 bombardamenti su ospedali in tutta la Striscia di Gaza, uccidendo 15 operatori sanitari nel processo.

Secondo gli esperti militari, le oltre 6.000 bombe già sganciate su Gaza equivalgono a un quarto della bomba atomica sganciata su Hiroshima nella Seconda Guerra Mondiale. Finora, i bombardamenti di Israele hanno ucciso quasi 3.500 palestinesi, avvicinandosi rapidamente al triplo del numero di israeliani uccisi dai terroristi di Hamas il 7 ottobre.

Si scopre che tutti i media che sostengono che il bombardamento di al-Ahli non è colpa di Israele hanno tralasciato elementi critici di prova. Ecco un elenco di alcune di queste prove critiche.

Prove critiche che indicano un missile a raffica israeliano

In primo luogo, quando si considera come oltre 500 persone possano essere state uccise a terra quando le strutture dell’ospedale non sono state colpite direttamente, dobbiamo renderci conto che il terreno di al-Ahli adiacente al parcheggio era occupato da rifugiati sfollati che dormivano a terra.

Non si trovavano quindi negli edifici dell’ospedale e non erano schermati dagli edifici. Hanno assorbito tutta la forza dell’attacco mentre una gigantesca palla di fuoco inghiottiva il parcheggio e le aree del cortile circostanti. Questo è il motivo per cui i video del dopo-bomba mostrano così tanta carneficina nei terreni adiacenti al parcheggio. È lì che si trovavano le persone quando l’esplosione le ha distrutte.

In secondo luogo, il fatto che non ci sia alcun cratere nel parcheggio è coerente con una bomba a scoppio che esplode a un’altezza predeterminata dal suolo per massimizzare i danni. Le prove di questa esplosione aerea sono chiaramente visibili nei tweet e nei video mostrati di seguito, dove si vede che i cofani e i tetti di diversi veicoli sono stati schiacciati da una potente forza proveniente dall’alto. Questo modello di danno è possibile solo con un’arma a raffica, non con un razzo o una bomba a terra.

In particolare, le forze jihadiste non possiedono capacità di lancio di ordigni a scoppio. Solo Israele ne dispone.

🇵🇸🇮🇱🚨‼️HOSPITAL ANALYSIS: It was an air burst explosion! The bomb exploded in the perfect distance to cause the most damage! This can not be a misfired missile. It would fall to the ground, cause less damage and not produce downwards pressure on cars! PS: Could be thermobaric! pic.twitter.com/MvS15LuWLB — Lord Bebo (@MyLordBebo) October 18, 2023

Se una bomba fosse effettivamente esplosa al momento dell’impatto con il parcheggio, questi veicoli sarebbero stati fatti esplodere lateralmente, mostrando danni strutturali laterali, non i tetti e i cofani curvi e piegati che mostrano attualmente. Questo danno è coerente solo con l’esplosione di un’arma ad aria compressa che esplode sopra di loro, creando un’onda di pressione che distrugge tutto ciò che si trova sotto di essa, comprese le centinaia di palestinesi che dormivano nel cortile (i cui corpi sarebbero stati schiacciati dall’onda d’urto e poi bruciati dalla palla di fuoco).

In terzo luogo, il suono dell’arrivo del missile è coerente con altri attacchi missilistici israeliani noti, con una firma acustica caratteristica che non ha nulla a che vedere con i tipici razzi di Hamas o dei jihadisti (che sono armi rozze e a bassa velocità rispetto alle armi di Israele).

Il seguente video di confronto mostra un bombardamento israeliano noto sulla destra, seguito dall’attacco all’ospedale al-Ahli sulla sinistra. Le loro caratteristiche sonore sono quasi identiche e non sembrano razzi di Hamas.

🇵🇸🇮🇱🚨‼️HOSPITAL ANALYSIS: It was an air burst explosion! The bomb exploded in the perfect distance to cause the most damage! This can not be a misfired missile. It would fall to the ground, cause less damage and not produce downwards pressure on cars! PS: Could be thermobaric! pic.twitter.com/MvS15LuWLB — Lord Bebo (@MyLordBebo) October 18, 2023

In quarto luogo, i razzi di Hamas non possiedono la potenza esplosiva catturata nel video dell’attacco all’ospedale di al-Ahli. La grande palla di fuoco e gli effetti esplosivi non sono possibili con i razzi di Hamas o della Jihad a bassa tecnologia e di fabbricazione rudimentale.

In quinto luogo, i razzi lanciati da PIJ sono stati lanciati lontano dall’ospedale al-Ahli la notte dell’attentato. Eppure, un jet israeliano volava sopra l’ospedale nella formazione corretta per sganciare una bomba a guida come l’MK-84. L’esplosione è avvenuta pochi secondi dopo che il jet israeliano ha sganciato la bomba e attivato i razzi di segnalazione per eludere eventuali missili terra-aria. Questo è chiaramente mostrato nel video e nel fotogramma seguente:

🇵🇸🇮🇱🚨‼️ Hospital bombing video analysis, Israeli jet is in the air. I’d say it is undeniable. UPDATE: Added stop motion to see the jet flares during the explosion at the end. pic.twitter.com/2EUSaZjH4Q — Lord Bebo (@MyLordBebo) October 18, 2023

L’esercito di Israele ha deliberatamente cercato di offuscare il percorso dei razzi jihadisti quando ha pubblicato quanto segue: “Dall’analisi dei sistemi operativi dell’esercito [israeliano], è stata effettuata una raffica di razzi nemici verso Israele, che è passata attraverso le vicinanze dell’ospedale quando è stato colpito”. Questo è deliberatamente fuorviante. Sì, i razzi erano nelle vicinanze, ma si stavano allontanando dall’ospedale, non sopra di esso né verso di esso.

Breaking| Israel is currently bombing the surrounding buildings and street leading to Alquds hospital. #Gaza #GazaGenocide pic.twitter.com/azcEoD4r9P — Ramy Abdu| رامي عبده (@RamAbdu) October 18, 2023

In settimo luogo, sappiamo già da precedenti rapporti che Israele ha probabilmente architettato gli eventi del 7 ottobre come una sospensione militare per consentire ai terroristi di Hamas di compiere atrocità che giustificherebbero l’annientamento di Gaza da parte di Israele (seguito, ovviamente, dalla rivendicazione da parte di Israele dell’intera Striscia di Gaza, con l’allontanamento di tutti i palestinesi). Questo è il classico comportamento di Israele: Commettere un’atrocità, incolpare il nemico, poi giustificare un’altra atrocità contro di lui sotto forma di rappresaglia. Israele lo fa da generazioni. Da Al Jazeera:

La routine si svolge più o meno così: Israele commette un’atrocità contro i diritti umani, nega immediatamente di averci a che fare, dice di avere prove solide che sono stati i palestinesi a commettere il crimine, e poi aspetta di vedere se qualcuno riesce a dimostrare cosa è successo davvero. Se alla fine diventa chiaro che Israele ha effettivamente compiuto l’atrocità, accetta silenziosamente la responsabilità, ma a quel punto l’attenzione del mondo si è già spostata su altre questioni.

Israele ha eseguito questa esatta routine proprio l’anno scorso, dopo aver ucciso la giornalista palestinese-americana e veterana di Al Jazeera Shireen Abu Akleh.

Inoltre, il premier Netanyahu – globalista e membro del WEF – rischia la galera se non mantiene la sua posizione di primo ministro. Probabilmente vede nello sradicamento dei palestinesi e nella rivendicazione di Gaza come terra israeliana la sua carta “per uscire di prigione”, se dovesse riuscirci.

Riassunto delle nuove prove che indicano in Israele il responsabile dell’atrocità dell’ospedale di al-Ahli

– Bomba a scoppio MK-84 sganciata da un aereo israeliano, ripresa nel video dell’attentato.

– L’esplosione ad aria compressa spiega i cofani e i tetti concavi dei veicoli e la mancanza di un cratere nel parcheggio.

– I civili che dormivano nel cortile spiegano l’alto tasso di vittime, anche senza danni strutturali agli edifici.

– Le smentite di Israele non sono credibili perché Israele è già stato sorpreso a mentire sulle sue atrocità.

– Israele ha già bombardato gli ospedali gazani almeno 51 volte dal 7 ottobre e i leader israeliani hanno ripetutamente promesso di distruggere completamente le infrastrutture gazane bombardando scuole, ospedali, impianti di trattamento delle acque e moschee.

– Israele ha il motivo di portare a termine questo attacco e di dare la colpa ad Hamas per giustificare ulteriormente il genocidio contro i palestinesi, in modo che Israele possa eliminarli tutti e rubare la loro terra.

Per la cronaca, nulla di tutto ciò giustifica gli attacchi terroristici di Hamas contro i civili israeliani. Ciò che Hamas ha fatto contro i cittadini israeliani è stato chiaramente un crimine di guerra e una brutale dimostrazione del completo abbandono dei principi fondamentali che dovrebbero guidare l’umanità. Tuttavia, allo stesso tempo, anche la brutalità omicida di Israele contro civili palestinesi innocenti è un crimine di guerra, e un crimine di guerra non ne annulla un altro.

Per questo chiedo pace e diplomazia. Il mondo deve chiedere un cessate il fuoco, interventi diplomatici, aiuti umanitari e un’indagine completa sui bombardamenti degli ospedali di Gaza. Israele, in particolare, deve essere fermato dall’escalation dei suoi crimini di guerra contro il popolo palestinese e dal tentativo di architettare altre atrocità su cui far leva per giustificare una campagna che si qualifica chiaramente come “pulizia etnica”.

Unitevi a me nel chiedere la pace dicendo la verità sulla violenza. Condannate tutta la violenza – compresa quella di Israele contro i civili – e non lasciatevi manipolare dalle raffinatissime narrazioni propagandistiche di Israele.

