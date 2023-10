USA, in Crollo la Fiducia verso i Media Mainstream.

La fiducia nei media dell’establishment per riportare accuratamente “le notizie in modo completo, equo e accurato” è scesa al livello più basso dal record del 2016, come rivela un sondaggio Gallup pubblicato giovedì.

Solo il 32% degli americani ha dichiarato di fidarsi “molto” o “abbastanza” dei media istituzionali nel riportare le notizie. Il sondaggio ha rilevato che la fiducia degli americani nei media è scesa di qualche punto rispetto al 2021 (36%) e al 2022 (34%). Gallup ha riferito:

Un altro 29% degli adulti statunitensi ha “poca” fiducia, mentre il 39% registra un record di “nessuna” fiducia. Questa percentuale di quasi quattro americani su 10 che non hanno fiducia nei media è la più alta mai registrata di un punto percentuale. È di 12 punti più alto rispetto alla lettura del 2016, che è avvenuta tra le aspre critiche ai media da parte dell’allora candidato alle presidenziali Donald Trump – rendendo l’attuale valutazione dei media la più negativa nella storia di Gallup. Nel 2016, gli adulti statunitensi erano più propensi a dire di avere “poca” fiducia (41%).

Gallup ha posto per la prima volta questa domanda nel 1972 e l’ha rilevata quasi ogni anno dal 1997. Negli anni ’70 la fiducia oscillava tra il 68% e il 72% in tre rilevazioni e, sebbene fosse diminuita alla fine degli anni ’90, è rimasta al livello di maggioranza fino al 2004, quando è scesa al 44%. Dopo una leggera ripresa fino al 50% nel 2005, non è più risalita al di sopra del 47%.

