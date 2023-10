Pfizer. Legami con Open di Mentana. Inchiesta su X di @chancegardiner.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum curiae, offriamo alla vostra attenzione questa inchiesta per immagini, di cui ringraziamo Chance Giardiniere, su Twitter, che illustra da chi vengono pagati certi “fact checkers”, i cosiddetti smaschera bufale, così attivi in particolare nella crisi covid. Vi ricordate certamente le dichiarazioni di Mentana sui no vax…adesso si spiega tutto. Buona visione e disgusto.

Che cosa pensare adesso di queste dichiarazioni? Cairo è d’accordo? E l’inutile Ordine dei Giornalisti, non ha nulla da dire sulla professionalità di qualcuno che fa queste affermazioni, e che è collegato a quelli sul cui operato – e misfatti – i dovrebbe informare?

