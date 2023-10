Hamas vs Israel. Agostino Nobile

Estimados amigos y enemigos de Stilum Curiae, Agostino Nobile ofrece a vuestra atención algunas reflexiones y algunas hipótesis sobre los conflictos actuales. Subrayando que las hipótesis deben tomarse con cautela. Y, en efecto, mientras que en el que concierne a Gaza la posibilidad de atenerse a la realidad no es baja, en el que concierne a Ucrania tendría muchas perplejidades. Pero, como precisamente dijo Nobile, son hipótesis de trabajo. Feliz lectura y compartir.

Hamas vs Israel

En estos momentos es prácticamente imposible tener una idea clara respecto al ataque de Hamás en territorio palestino y a la respuesta israelí que ha tenido lugar en los últimos días. Si entonces tuviéramos que dar una explicación sobre los intereses internacionales, especialmente ahora que Arabia Saudita llama a la puerta de los BRICS, nos perdemos en un atolladero en el que corremos el riesgo de hacer el ridículo. Así que nos limitamos a especular sobre hechos indiscutibles que la corriente dominante trata de evitar.

El sionismo (de la colina de Jerusalén, Sion) es una ideología nacionalista nacida a finales del siglo XIX gracias al periodista y activista judío austriaco Theodor Herzl (1860-1904). El apoyo británico a la fundación de un Estado judío en Palestina, expresado en la Declaración del británico Artur J. Balfour, en 1917, respaldada por Lord Rothschild, líder de la comunidad judía británica, no tuvo continuidad.

Luego dela Segunda Guerra Mundial los sobrevivientes del Holocausto y otros judíos de la diáspora dieron valor a las teorías sionistas. Convencidos de que sólo la instauración de un Estado nación pondría fin a su persecución y a sus sufrimientos, el Estado de Israel se estableció formalmente en 1948. Sin embargo, los judíos ortodoxos siempre se han opuesto a él por las razones que veremos.

El rabino David Weiss, durante un discurso pronunciado en mayo de 2023, habló en nombre de los judíos que se oponen al Estado de Israel y hacen campaña activamente para que “los judíos verdaderamente religiosos rechacen a Israel”. Para el rabino Weiss, el sionismo se basa en la blasfemia y, en su esencia, [el judaísmo] no puede tener un Estado. “Los auténticos rabinos siempre se han opuesto al sionismo y al Estado de Israel” y “el judaísmo exige una Jerusalén y una Palestina libres y prohíbe cualquier Estado judío”.

Traduzco algunos pasajes del texto original: https://www.youtube. com/watch?v=hbFOj6eE9Nw

Los sionistas “que llegaron a Palestina crearon el Estado expulsando a los palestinos […]. Al principio empezaron comprando tierras. Los árabes musulmanes pensaban que los judíos sólo querían comprar un trozo de tierra, no creían […] que quisieran aspirar a crear su propia tierra. Pero luego se dieron cuenta de que querían crear su propio Estado asentándose permanentemente. […] así que los árabes dejaron de vender. […] cuando llegaron los sionistas y los mataron, puede imaginarse cómo nos sentimos […] como judíos no podemos aceptar el asesinato y la matanza, la opresión. […] No hay familia [palestina] que no tenga un miembro que no haya sido asesinado, esto va en contra de nuestra Torá”.

Weiss no es un bala perdida, muchos rabinos e intelectuales como Norman Finkelstein, quien perdió a su familia en el exterminio masivo llevado a cabo por los nazis, están en contra del Estado de Israel. Judíos ortodoxos queman la bandera israelí: https://www.youtube.com/ shorts/EiGhVNRzfJk

Después de los bulos estratosféricos difundidos en el conflicto ruso-ucraniano, cabe preguntarse si las masacres de Hamás son reales o exageradas. Por cierto, qué podemos esperar de un primer ministro como Netanyahu que, a pesar de las grandes dudas señaladas por los médicos, ha obligado a un altísimo porcentaje de israelíes a perforarse el brazo varias veces, hasta el punto de que el New York Times lo calificó de líder mundial en vacunaciones. El caso es que el 60% de los multivacunados fueron hospitalizados. Que conste que mientras Bergoglio santificaba la pseudovacuna, los judíos ortodoxos la rechazaban en masa.

Israel es considerado el país más controlado y seguro del mundo, y parece que ni siquiera un alfiler puede atravesar sus fronteras. ¿Cómo es posible que el 7 de octubre cientos de hombres de Hamás entraran en territorio israelí por tierra y en aviones delta sin que el Mossad, el Aman y el Shin Bet se dieran cuenta? Dicen que el plan de los hombres de Hamás fue elaborado durante casi dos años, pero aunque fueran dos meses, ¿cómo es posible que ningún agente infligido lo supiera? Algunos dicen que fallaron los controles electrónicos: ¿quién se lo cree?

Scott Ritter Jr, analista de relaciones internacionales, ex oficial de inteligencia del Cuerpo de Marines de Estados Unidos y ex inspector de armas de la Comisión Especial de la ONU, tiene una mala opinión del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. En una entrevista con el juez Andrew Napolitano no tiene pelos en la lengua: “Netanyahu es una vergüenza, un cobarde” […] Cuando fue primer ministro entre 1986 y 1999 estuve allí dos años. Él sabía la verdad sobre la inexistencia de las bombas en Irak porque yo estaba allí inspeccionando con el jefe de inteligencia, y ellos estaban de acuerdo conmigo. Mintió y los estadounidenses fueron a Irak a morir. Benjamin Netanyahu tiene las manos manchadas por la sangre de miles de estadounidenses e iraquíes. Ahora es el responsable de esta violencia” (ver vídeo: https://www.facebook.com/ watch/?v=778100767369430).

En otra entrevista comenta que en Palestina “en 1948, el primer acto de los sionistas fue atacar 247 aldeas de árabes masacrando y matando a miles de hombres y los sobrevivientes llevados a Gaza donde se convirtieron en prisioneros”. Los “israelíes crearon y fortalecieron el movimiento Hamás” para dividir a los seguidores palestinos de Yaser Arafat. Antes del reciente atentado de Hamás en Israel, “los servicios de inteligencia egipcios e israelíes advirtieron al gobierno, pero éste respondió que lo tenían todo bajo control”. Netanyahu buscó una oportunidad para desencadenar su plan destructivo. Cuando el juez Napolitano habla del bombardeo que destruyó el hospital principal matando a 500 inocentes, Ritter responde: “Esto no es nada nuevo […] los israelíes tienen una política que definen como mugir la hierba, lo cual significa arrasar y golpear indiscriminadamente también a civiles”. (ver vídeo original: https://www.youtube.com/watch? v=j6mWeUPj84E).

Sólo cito algunas declaraciones.

Llegados a este punto ensayemos algunas hipótesis, pero que deben tomarse con cautela.

En Ucrania, los angloamericanos fomentaron una guerra imposible de ganar contra uno de los países más armados del planeta que posee miles de bombas atómicas. Zelenskyj, un judío odiado por los ortodoxos antes mencionados, envió a cientos de miles de ucranianos como carne de cañón para luchar en una guerra que estaba perdida desde el principio. Al día de hoy hay cerca de medio millón de muertos y muchos más heridos graves y menos graves. ¿Por qué? Algunos piensan que el propósito de Zelenskyj -un títere de Biden y los británicos- es eliminar al mayor número posible de ucranianos para luego establecer una nación de mayoría judía en el corazón de Europa. ¿Es posible? Dado que la masacre de niños, jóvenes y ancianos ucranianos no tiene respuestas, al menos plausibles, no debemos descartar esta teoría. Sobre todo porque el banco administrado por judíos sionistas de JPMorgan y de la multinacional de inversiones BlackRock, fundada por los sionistas Larry Fink y Robert Kapito, han echado raíces desde hace algunos años en Ucrania, el país más corrupto del planeta.

¿Netanyahu quiere llevar a cabo la misma política de aniquilación en la Franja de Gaza para apoderarse de parte o de todo el territorio? ¿De qué sirven 300.000 reservistas, cientos de tanques y bombardeos indiscriminados para un país que es muy pobre y carece de armas sofisticadas? ¿Es posible que, después de las experiencias pasadas, los autores de los atentados en Israel sean tan imbéciles que permanezcan en Gaza, quizá escondidos en hospitales, en casa de su abuela o de sus tíos? Netanyahu lo sabe muy bien, pero probablemente sea la excusa para eliminar al mayor número posible de palestinos y empujar a los sobrevivientes a huir a Egipto, para así poder controlar los territorios de Gaza.

Hamás ha creado una densa red de túneles subterráneos que podría convertirse en la tumba de miles de soldados israelíes. El primer ministro Netanyahu, ya detestado por gran parte de la población israelí, se ha metido en un lío que podría resultar políticamente fatal. No pienso, al menos eso espero, que las grandes potencias quieran expandir un conflicto que podría perjudicar realmente, y mucho, a todos. Es de esperar que el sentido común se imponga a las cabezas exaltadas.

Agostino Nobile

