Nuova Zelanda, Clinica. 30 Sierati anti-Covid, Tutti Morti in Pochi Giorni.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum curiae, offriamo alla vostra attenzione, nella nostra traduzione, questo articolo pubblicato da The Exposé, che ringraziamo per la cortesia. Buona lettura e condivisione.

La Nuova Zelanda è una scena del crimine: In una clinica, in un giorno, 30 persone sono state sottoposte a iniezioni di vaccino anticovid e tutte e 30 sono morte.

L’ex presentatrice televisiva Liz Gunn ha pubblicato ieri un video di aggiornamento che descrive il caso di una clinica in Nuova Zelanda in cui 30 persone hanno ricevuto un’iniezione di vaccino anti- Covid e tutte e 30 sono morte, nello stesso lasso di tempo.

Liz Gunn ha spiegato che, poiché il numero di morti è di solito inferiore al numero di persone che soffrono per gli effetti negativi delle iniezioni, l’estrapolazione del numero di feriti e di morti “comincia a diventare, francamente, da far venire le lacrime agli occhi”.

I dati mostrano che ci sono gruppi di morti. “Persone che hanno frequentato lo stesso sito di jab e sono state sottoposte a jab uno dopo l’altro, in momenti consecutivi dello stesso giorno. Abbiamo visto la data del jab e la data del decesso”, ha detto Gunn.

Ha fornito uno dei tanti esempi per illustrare il punto.

“In un giorno, 30 persone sono state sottoposte a un’iniezione nello stesso giorno, nello stesso luogo. Ora sono tutte decedute. E i loro decessi sono avvenuti a breve distanza temporale l’uno dall’altro”, ha detto.

“Chiediamo un’inchiesta. Non un’inchiesta qualsiasi. Un’indagine penale completa che non lasci nulla di intentato”.

“La Nuova Zelanda è una scena del crimine”.

Liz Gunn (Elizabeth Cooney) è diventata famosa a livello internazionale per il suo sostegno alla famiglia nel caso Baby W, in cui due genitori si sono opposti all’uso di sangue vaccinato con covid nelle trasfusioni. I genitori non hanno avuto successo nella loro azione giudiziaria per opporsi alle autorità sanitarie che chiedevano la tutela per consentire l’intervento chirurgico. Alla fine di giugno 2023, Gunn ha lanciato un partito politico chiamato New Zealand Loyal Party.

(Correlato: La discriminazione e le molestie nei confronti di un neonato in Nuova Zelanda dimostrano che non c’è limite all’intento di morte e distruzione dei covidiani) Il caso di Baby W solleva questioni cruciali: Che cos’è la scienza e chi è un esperto?)

Prima delle recenti elezioni, Gunn è stato contattato da un informatore e gli è stata fornita la documentazione che dimostra che decine di migliaia di morti neozelandesi sono legate alle iniezioni. “Questo è solo uno dei siti che registrano questo tipo di informazioni in Nuova Zelanda”, ha detto. “Non sappiamo quanti altri database come questo siano presenti nel Paese”, ha aggiunto.

