Il Sinodo degli Alieni. Mastro Titta.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, il nostro Mastro Titta si occupa di Sinodo…Buona lettura e condivisione .

§§§

MASTRO TITTA: GLI ALIENI SONO FRA NOI

A tubare è il garrulo domenicano Timothy Radcliffe. “Il processo sinodale è organico ed ecologico piuttosto che competitivo. È più simile a piantare un albero che a vincere una battaglia”. Organico ed ecologico piuttosto che competitivo, come piantare alberi, no guerra: guerra cacca. Forse anche un po’ fresato ma senza fotocopiare la colla da mingere.

Aggiunge Radcliffe che il sinodo è un tempo di “attesa attiva”, “come una gravidanza”. Almeno in questo caso sappiamo chi è il padre. Chi deve nascere, il figlio di Satana? In caso fateci sapere.

Il teologo australiano Ormond Rush: “Ascoltandovi in queste tre settimane ho avuto l’impressione che alcuni di voi stiano lottando con la nozione di tradizione, alla luce del vostro amore per la verità”.

Lottiamo per la verità, simpatico e cortese amico. Non per la tradizione né per le nozioni. Sarei curioso di conoscere un lottatore per le nozioni: mai visto in vita mia, ignoravo che esistessero.

Non esiste il “nostro amore per la verità” o “il vostro”. Esiste la verità: che la si ami o la si odi, è una per tutti. Per finire non siamo rappresentati al Sinodo (qualche fortuna nella vita non guasta).

Non può mancare la presenza femminile, suor Maria Ignazia Angelini: “Gesù vede se stesso nell’infimo e nudo e spregevole seme, inapparente, abietto, senza bellezza”, finché, morendo, “attraverso la consegna alla terra si anima in un dinamismo imprevedibile, inarrestabile, ospitale”. Non ricordavo che Gesù si fosse consegnato alla terra. Mi pareva il contrario.

Il seme infimo, spregevole, inapparente, senza bellezza? Dinamismo ospitale? Ma come parla, madre? C’è più comprensibile onestà semantica nel nanerottolo verde Yoda, o nella pantegana Splinter che istruisce le Tartarughe Ninja. Dove avete imparato la difficile arte di non dire nulla manco per sbaglio? Mai viste personalità così terrorizzate dal significato.

La Rochefoucauld lamentava che Alessandro Magno e Cicerone avessero procurato all’umanità una quantità impressionante di mitomani e ciarlatani nei loro epigoni. Quale che sia il disturbo, credo che nella “Chiesa di Francesco” abbia rotto gli argini. Gli adepti superano in mediocrità il guru di parecchie lunghezze. Sembra facciano a gara a produrre sproloqui uno più sciabordito dell’altro.

C’è qualcosa di mortificante in questo linguaggio piagnucoloso da alcolisti cirrotici. Specie in un frangente drammatico e pericoloso come quello che stiamo attraversando. La volontà di non farsi capire mediante allocuzioni sugli asini volanti mi pare un mandato preciso.

Gli intellettuali cattolici vengono liscati come orate. Totalmente privi di colonna vertebrale. Anche l’espressività e il profumo che promanano sono simili ai miasmi di una rivendita di eucarioti.

L’inclinazione all’insensatezza dolciastra ha preso piede nella Chiesa da decenni. Oggi però viene esaltata e celebrata senza freni, è diventata dura e intransigente, legittimata da un pontefice logorroico che ha ben poco da dire, in compenso lo ripete come un disco rotto.

Il papa parla di sogni, non rubare il futuro ai giovani, di fratellanza e reddito universale, di vaccini, rispetto della biodiversità con slogan da centro benessere, ma il coro di voci bianche che lo circonda lo supera in zelo mille volte.

I casi sono due: o questa gente non è consapevole di vivere in una bolla psichiatrica incurabile – il che significa che sono dei pazzi Docg – oppure gli alieni sono già sbarcati. Qualcuno informi la Specola Vaticana: non serve scrutare il cielo. Il Senato Intergalattico di Guerre Stellari si dà convegno in Aula Paolo VI.

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN

IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT

UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: radcliffe, Sinodo, titta



Categoria: Generale