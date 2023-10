Come Pfizer ha Nascosto l’80% dei Morti nei Trials per il Siero. The Defender.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo articolo pubblicato da The Defender, che ringraziamo per la cortesia, nella nostra traduzione. Buona lettura e condivisione.

Pfizer-BioNTech ha ritardato la segnalazione dei decessi associati al vaccino tra i partecipanti allo studio clinico BNT162b2 fino a quando la Food and Drug Administration (FDA) statunitense non ha rilasciato un’autorizzazione all’uso di emergenza (EUA) per il prodotto.

I produttori del vaccino non hanno inoltre tenuto conto di un gran numero di soggetti che hanno abbandonato la sperimentazione.

Insieme, queste strategie hanno tenuto all’oscuro le autorità di regolamentazione e il pubblico di un aumento di 3,7 volte dei decessi per cause cardiache tra i soggetti che avevano ricevuto il vaccino, secondo l’analisi pubblicata sull’International Journal of Vaccine Theory, Practice, and Research.

Gli autori del documento l’hanno descritta come una “analisi forense”, definita dal National Institute for Standards and Technology degli Stati Uniti come “l’uso di metodi o competenze scientifiche per indagare su crimini o esaminare prove che potrebbero essere presentate in un tribunale”.

Cosa mostra l’analisi

Corinne Michels, Ph.D., illustre professore di biologia in pensione presso il Queens College di New York, ha guidato il team di investigazione dei documenti Pfizer/BioNTech di DailyClout in quello che, secondo gli autori, è stato il primo esame indipendente dei dati originali dello studio clinico Pfizer-BioNTech sul vaccino COVID-19 mRNA (BNT162b2).

I ricercatori hanno esaminato ciascuno dei 38 decessi avvenuti tra il 27 luglio 2020, data di inizio della fase 2/3 dello studio sul vaccino di Pfizer-BioNTech, e il 13 marzo 2020, data di conclusione culminata nel rapporto intermedio di 6 mesi di Pfizer-BioNTech.

Questa fase della sperimentazione ha coinvolto 44.060 soggetti. Metà ha ricevuto una dose di BNT162b2, metà un placebo costituito da una soluzione salina sterile inattiva.

La sperimentazione è stata insolita perché alla settimana 20, dopo che l’FDA ha rilasciato l’EUA per il vaccino, i soggetti del gruppo placebo sono stati autorizzati a passare al gruppo vaccinato e a ricevere la prima iniezione di BNT162b2.

Il passaggio dal gruppo placebo al gruppo vaccinato – o “non cieco” – avviene normalmente quando il beneficio del farmaco è così grande che non trattare i soggetti diventa immorale. Ad esempio, gli sperimentatori potrebbero prendere in considerazione la possibilità di sbloccare un trial sul cancro se a un certo punto tutti i pazienti non trattati peggiorassero o morissero, ma tutti i pazienti trattati migliorassero.

Le condizioni per lo sblocco possono essere specificate nel disegno dello studio, ma di solito comportano il contributo o la revisione da parte di esperti di etica medica.

Dei 20.794 soggetti placebo non sottoposti a vincolo nello studio Pfizer, 19.685 hanno ricevuto almeno una dose di BNT162b2.

Normalmente, la decisione di sbloccare una sperimentazione vaccinale si basa sulla sicurezza e sull’efficacia del prodotto nel raggiungere determinati endpoint o obiettivi. Gli endpoint per un farmaco che previene le infezioni virali potrebbero essere un test positivo o una malattia COVID-19 auto-riferita (i numeri dei “casi” che hanno guidato gran parte della politica COVID-19), una malattia che richiede l’ospedalizzazione o la morte.

Ma, forse inaspettatamente, dopo 33 settimane i dati non hanno rivelato alcuna differenza significativa tra i decessi nei gruppi vaccinati e placebo per la parte iniziale dello studio, controllata con placebo per 20 settimane.

Dopo la 20a settimana, dopo che la maggior parte dei soggetti ex placebo aveva ricevuto il vaccino, i decessi tra i soggetti del gruppo vaccino sono continuati senza sosta.

Gli autori hanno rilevato “incongruenze” tra i dati presentati nella relazione intermedia di 6 mesi di Pfizer-BioNTech e le successive pubblicazioni degli amministratori del sito di sperimentazione di Pfizer-BioNTech:

“Soprattutto, abbiamo trovato prove di un aumento di oltre 3,7 volte del numero di decessi dovuti a eventi cardiaci nei soggetti vaccinati con BNT162b2 rispetto a quelli che hanno ricevuto solo il placebo”.

Ciò significa che il 79% dei decessi rilevanti non è stato registrato in tempo per essere incluso nella documentazione regolatoria di Pfizer.

Non includendo i decessi dei soggetti rilevanti nel case report, Pfizer ha oscurato i segnali di eventi avversi cardiaci, consentendo alla EUA di procedere senza contestazioni.

Come ha fatto Pfizer ad aggirare gli obblighi legali ed etici?

I dati di Pfizer-BioNTech, ottenuti grazie a un’azione legale nell’ambito del Freedom of Information Act, hanno portato alla luce quattro decessi aggiuntivi nel gruppo del vaccino e uno in più nel gruppo del placebo, ma Pfizer non ha incluso questi dati nella documentazione presentata alla FDA, nonostante un esplicito requisito di progettazione dello studio.

Questi dati, e le loro differenze rispetto a quanto riportato da Pfizer-BioNTech nelle loro richieste, sono riassunti nella Tabella 3 dello studio di Michels.

Un caso riguarda una donna di 63 anni che è morta 41 giorni dopo aver ricevuto l’iniezione, ma il cui decesso è stato inserito nel pool di dati solo 37 giorni dopo. Un altro riguarda una donna di 58 anni il cui decesso, avvenuto 72 giorni dopo la vaccinazione, non è stato segnalato per 26 giorni.

Se la Pfizer-BioNTech avesse rispettato l’obbligo legale ed etico di segnalare tutti gli eventi avversi gravi, i suoi dati avrebbero mostrato la stessa mortalità nei gruppi placebo e vaccino, il che non avrebbe mostrato alcun chiaro beneficio per il vaccino.

Come hanno potuto eludere questi obblighi?

Per prima cosa, sono stati in grado di nascondersi dietro il Public Readiness and Emergency Preparedness (PREP) Act del 2005, che ha fornito uno scudo di responsabilità quasi impenetrabile per i produttori di vaccini per le “contromisure mediche” in caso di malattie infettive.

