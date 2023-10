Mons. Schneider Pubblica un Nuovo Catechismo Canonico. Tradizionale.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione, nella nostra traduzione, questo articolo pubblicato da One Peter Five (1P5) che ringraziamo per la cortesia. Buona lettura e condivisione.

§§§

In occasione della festa di Sant’Atanasio, il vescovo Athanasius Schneider ha pubblicato un catechismo formalmente canonico come parte della sua partecipazione al magistero ordinario della Chiesa. La pubblicazione a Roma è avvenuta oggi.

Si tratta di un’azione senza precedenti per molti decenni dal Concilio Vaticano II. Tuttavia, i vescovi hanno il potere, l’autorità e anche il dovere di insegnare partecipando al magistero. Come insegna la Lumen Gentium:

I singoli vescovi, pur non godendo della prerogativa dell’infallibilità, proclamano tuttavia infallibilmente la dottrina di Cristo ogni qualvolta, pur dispersi nel mondo, ma mantenendo il vincolo di comunione tra loro e con il successore di Pietro, e insegnando autenticamente questioni di fede e di morale, si trovano d’accordo su una posizione da sostenere in modo definitivo (25).

Non si tratta semplicemente di un vescovo che parla e commenta. Si tratta di una partecipazione formale al magistero ordinario della Chiesa. Sussurri spiega:

Credo rilancia ogni deviazione dottrinale del Vaticano II e circa ogni altro errore insegnato dai chierici da allora. Ciò significa che un prelato romano ha affermato la dottrina apostolica tradizionale in modo pubblico, canonico e autorevole – in effetti, proprio di fronte alle forze anti-Chiesa ovunque – e con il sostegno episcopale (enfasi nell’originale).

Il vescovo locale che governa la casa editrice Sophia, Mons. Pietro Libasci, ha dato il suo imprimatur al Catechismo.

Come mostra il lavoro di Tradivox, per secoli è stato comune che i singoli vescovi emettessero i propri catechismi – con i loro fratelli vescovi che a loro volta emettevano i propri imprimatur. Ma a causa del falso spirito del Vaticano I, questa pratica è stata notevolmente ridotta. L’ultima volta che è stato fatto è stato per My Catholic Faith del vescovo Morrow, pubblicato originariamente negli anni Cinquanta. Oggi i cattolici si riferiscono nel linguaggio comune al “Catechismo” (intendendo il Catechismo del 1992 pubblicato sotto Giovanni Paolo II) come se esistesse un solo Catechismo universale, o un solo catechismo in generale. Ora, a causa del cambiamento operato da Papa Francesco, questo Catechismo è diventato il “Nuovo Nuovo Nuovo Catechismo” (dopo le due edizioni sotto Giovanni Paolo II).

Seguendo il falso spirito del Vaticano I, i vescovi degli Stati Uniti hanno ordinato una nuova edizione del loro catechismo americano per riflettere il cambiamento di Papa Francesco, ma hanno ammesso di non aver capito cosa intendesse Papa Francesco.

Questo è l’esempio perfetto di questo falso spirito, poiché è letteralmente un volontarismo senza logos: è il positivismo papale nella sua forma più brutta – i vescovi, incaricati di promuovere la dottrina, promuovono una dottrina che non ha alcun significato, per loro stessa ammissione, solo perché il Romano Pontefice l’ha voluta.

Questo è ciò che il vescovo Schneider chiama “positivismo magisteriale”.

Cosa dice questo nuovo catechismo canonico? Per prima cosa, andiamo a vedere l'”indice degli errori” riportato sul retro:

Passiamo al numero 653 che definisce l’errore “Positivismo Magistrale”.

653. Quali sono gli errori più comuni sull’autorità nella Chiesa?

Varie forme di conciliarismo, che limitano l’autorità papale attraverso l’autorità dei vescovi riuniti in concilio; 2. Il gallicanesimo o statalismo, che assoggetta l’autorità del papa e dei vescovi al potere civile; 3. Il positivismo magisteriale, che considera ogni parola di un papa o di un vescovo vivente come intrinsecamente vera, buona, infallibile e necessaria da obbedire; 4. Il protestantesimo, che considera il giudizio privato come un’autorità infallibile in materia di fede e morale. (enfasi mia)

Passiamo ora al numero 513 e vediamo cosa dice il Credo riguardo all’insegnamento controverso sulla pena di morte.

Uccidere legittimamente

513. Può un uomo uccidere legittimamente, senza essere colpevole del peccato di omicidio?

Sì. Attraverso le proprie azioni volontarie, un individuo può rinunciare al suo diritto alla vita quando: 1. Il bene comune dell’ordine sociale è giustamente imposto da autorità legittime, come nell’esecuzione di criminali; 2. Viene intrapresa una legittima difesa, come nella guerra giusta o nella legittima difesa.

514. Quando la società ha il diritto di infliggere la pena di morte?

L’autorità pubblica legittimamente costituita può mettere a morte i criminali provati per i crimini più gravi, quando ciò è necessario per mantenere l’ordine sociale, per riparare all’ingiustizia, per proteggere gli innocenti, per scoraggiare ulteriori crimini e per richiamare il criminale al vero pentimento e all’espiazione.

515. Da chi le autorità pubbliche hanno il diritto di giustiziare i criminali?

Da Dio stesso, unico padrone della vita e della morte, di cui le autorità pubbliche rappresentano la giustizia nella società: “L’autorità non porta la spada invano” (Rm 13,4).

Il Vescovo ripete qui ciò che è stato universalmente sostenuto da tutti i fedeli fino ai nostri giorni. Questo potere catechistico è stato la prassi dei vescovi per secoli, e ora stiamo assistendo al ritorno di questa prassi e all’inizio della fine dell’era dell’iperüberultramontanismo, o come la definisce Sua Eccellenza, del “positivismo magisteriale”. Papa Francesco sta inavvertitamente sviluppando la dottrina del Papato e questo nuovo catechismo sta aiutando a ripristinare l’ufficio del vescovo. Grazie a Dio!

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN

IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT

UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: credo, schneider



Categoria: Generale