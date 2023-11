Benedetto XVI, Ultimo Difensore della Civiltà Cattolica. Ettore Gotti Tedeschi.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, un amico del nostro sito che era presente a Mantova all’evento legato al pensiero e al magistero di Joseph Ratzinger ci ha inviato la sua sintesi di un intervento che lo ha particolarmente colpito, quello del prof. Gotti Tedeschi. Lo ringraziamo per il lavoro di sintesi. Buona lettura e condivisione.

Caro Marco, ero presente al Convegno,tenuto a Mantova sabato 21ottobre al Teatro Bibiena, organizzato da Romano Bondavalli, Presidente del Circolo Culturale mantovano Giovannino Guareschi, cui hanno partecipato S.E.R. Card. Gerhard Muller, l’ex Presidente del Senato Marcello Pera, l’ex Presidente IOR Ettore Gotti Tedeschi e in video il Presidente della Camera Lorenzo Fontana.

Il titolo: “Il pensiero di Joseph Ratzinger e il magistero di Benedetto XVI. Le testimonianze di chi lo ha conosciuto di persona”.

Ho registrato solo parte degli interventi. Ti trascrivo sintesi di quanto ha detto Gotti Tedeschi (che mi ha autorizzato, naturalmente a inviarla a Stilum Curiae). Raramente ho sentito, concentrati in un paio d’ore, quattro interventi di questo livello. Straordinari tutti e quattro gli interventi, quello del Card. Muller e di Marcello Pera, il breve video di Fontana e quello di Gotti Tedeschi, che sintetizzo di seguito. Mi auguro che il dottor Bondavalli pubblichi gli atti del convegno, ne deriverebbe un libretto straordinariamente interessante ed utile per capire cosa sta succedendo in quello che siamo usi definire “Civiltà Cattolica”. Grazie Tuo Marco Antonio

<Ho conosciuto il Card. Ratzinger nell’ottobre del 2004, parlammo di globalizzazione. Pur essendone io uno studioso da decenni, capii realmente cosa fosse la globalizzazione intendendo le domande del Card.Ratzinger e riflettendo sulle risposte. E questa fu la sua prima Lectio, privata. Le successive furono quale Pontefice grazie al privilegio che mi concesse di poter cercare di servire la Chiesa. Intuii allora che il vero economista può essere solo un Santo. Perché solo un Santo Padre conosce i “veri bisogni dell’uomo”, che vanno soddisfatti. Tanto che mi permisi di proporre Joseph Ratzinger per il premio Nobel, ma Nobel proprio per l’economia. Ma questo mondo, almeno quello che conferisce detto premio, preferisce gratificare chi spiega come affrontare gli effetti,non le cause dei grandi problemi che l’umanità sta sopportando, senza averli neppure ben capiti.

Il pensiero di un Pontefice, che si può intendere nel suo Magistero, si trasforma in impatto sulla stessa Civiltà perché concorre a formarla, confermarla o modificarla. Essendo la Civiltà Occidentale, Cristiana (accettandolo o negandolo è irrilevante), il Magistero di un Pontefice, ha sempre interessato il mondo intero che direttamente o indirettamente beneficia dei valori insiti in detta Civiltà.

Avendo avuto il privilegio di poter proporre alcune riflessioni al SantoPadre nella stesura di Caritas in Veritate, fondamentale Enciclica Sociale sulla Globalizzazione, fui obbligato a riflettere quanto un documento di Magistero debba esser “ nel Tempo “ ma anche necessariamente “ senza Tempo”. Debba cioè essere legata al reale e non astratta, ma debba anche esser riferita a Verità eterne. Lo dimostra il fatto che l’Enciclica uscì ben due anni dopo il tempo previsto (che era il 2007, ai 40anni della Populorum Progressio di Paolo VI, 1967) uscì nel 2009, al fine di poter essere “nel Tempo” essendo nel 2007 scoppiata la crisi finanziaria che impattò il mondo intero. Ciò deve far riflette quanto siano importanti i tempi in cui un Pontefice guida la Chiesa di Cristo. E i Tempi di Benedetto XVI andrebbero compresi con visione naturale e soprannaturale. Son stati i tempi di fallimento di un processo di globalizzazione mal concepito,mal gestito e mal “resettato”, pur di risolvere gli effetti e non affrontare le cause. Un documento papale di magistero deve affrontare le cause dei temi reali, non solo gli effetti. E Papa Ratzinger, tomista- aristotelico, nei suoi documenti parte sempre dalla cause dei problemi che affronta, dando sempre indicazioni non confondenti o interpretabili. Certo non provocando Dubia in chi li legge. Anzi, direi che i messaggi di Caritas in Veritate furono talmente chiar da arrivare persino ad essere considerati una specie di Sillabo del XXI secolo, generando una reazione da taluni punti di vista assimilabile (ho detto “assimilabile “…) al significato della <breccia di Porta Pia> per Pio IX…

Durante il periodo di lockdown per il Covid iniziai a scrivere (con Giovanni Castellini Rinaldi) un libretto che Cantagalli pubblicò poi dopo varie revisioni nel 2022. Lo titolai “Così NON parlò Zarathustra “, parafrasando il capolavoro di Frederic Nietzsche. Ivi, ricordo le profezie avverate di Nietzsche. Per esempio la fine della Civiltà Occidentale proprio perché cristiana e “valle di lacrime”. Atro esempio è la sua profezia sul “superuomo” frutto della simbiosi tra uomo e scienza. Ma la profezia più interessante che qui vorrei ricordare è che – il peccato contro Dio si sarebbe trasformato in peccato contro la Terra. – Lo profetizzò 120 anni fa…

Considero Benedetto XVI l’ultimo grande difensore della “civiltà cattolica”, e condenso questa affermazione in due considerazioni finali su cui riflettere. Prima, conclude Caritas in Veritate, di fatto affermando che le crisi non si risolvono cambiando gli strumenti, ma cambiando il cuore dell’uomo. Seconda (a Lui attribuibile nella parte di Lumen Fidei), dice che la responsabilità di cambiare l cuore dell’uomo è della Chiesa, che ha tre strumenti per farlo: preghiera, magistero e Sacramenti>.

Amen.

Categoria: Generale