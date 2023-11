L’Ita(g)lia Tratta Bergoglio e la Chiesa come Al Capone…Mastro Titta.

Marco Tosatti

Cari amici nemici di Stilum Curiae, il nostro Mastro Titta oggi si occupa di finanze oltre che di Chiesa, e vedete un po’ che cosa ci combina. Anche se non bisogna dimenticarsi dei migranti e di quello che grazie ad essi le attività legate alla Chiesa incassano dai soldi delle nostre – eccessive – tasse….Buona lettura e diffusione.

§§§

MASTRO TITTA: LA FINE DI AL CAPONE

E mentre ci accapigliamo sulle eresie di Bergoglio, è papa, non è papa, è ateo, acattolico e tutte queste cose alte, ecco che si materializza la cruda realtà: la Chiesa rischia di fare la fine della mafia di Chicago, con Bergoglio nei panni di Al Capone. Proprio come lui, ha lucrato sul proibizionismo (vagheggiato). Come Al Capone, messo all’angolo dalle tasse non pagate.

Basta il titolo de La Stampa: “Imu alla Chiesa, l’Ue ordina all’Italia di riscuotere: in ballo fino a 11 miliardi non versati. Scattano le notifiche”. Meraviglioso anche l’occhiello: “La lettera di allarme della Cei: «Lo Stato ci chiede di pagarla»”. Come osi tagliare la testa al re, villico, buzzurro, cafone.

Se i nostri baldi chierici conoscessero la storia, saprebbero bene cosa rispondere. Che lo Stato unitario nacque fallito, e con l’eversione dell’asse ecclesiastico – regi decreti del 1866 e ‘67 – spogliarono la Chiesa di tutti i suoi beni tappando la voragine finanziaria. Che i Patti Lateranensi e i successivi Concordati stabilirono alcune esenzioni in riparazione di quel ladrocinio. Ma dubito che siano in molti a saperlo, o che abbiano la forza per rivalersi.

Volevate la Chiesa povera? La Chiesa in uscita, meglio: sbattuta fuori di casa? Serviti. Undici miliardi non sono bruscoli.

Ormai la Chiesa è talmente compromessa col potere che non solo ignora la verità di sé, ma ha avuto l’arroganza di ignorare perfino la voce del popolo. Il quale popolo tollera i pistolotti buonisti e inclusivi quando non gli costa nulla, ma per il resto se ne infischia.

Adesso Al Capone e la sua banda di guappi di cartone, dopo gli innumerevoli servigi resi, devono pagare i debiti ai mafiosi che ce l’hanno fatta. Hanno servito e riverito Mammona, e adesso Mammona li ripaga così.

Avessero alle spalle un popolo di straccioni che si fida di loro. Invece no: Greta Thumberg, la Pachamama, Rupnik, i vaccini luce di speranza, il papa che bacchetta i polacchi che non danno più armi a Scarface Zelensky. Hanno plasmato legioni di sartine sferruzzanti sotto la ghigliottina, e forse qualcuno teme che la prossima testa a cadere sia la sua.

Avessero difeso e annunciato la verità di Cristo, cioè fatto il loro mestiere (visto che di Dio poco vi cale, almeno faceste i preti come un piastrellista posa le piastrelle: nemmeno quello).

Purtroppo credo che la messa in liquidazione della Chiesa sia ciò che vogliono. Coi quattro soldi incamerati andranno a divertirsi in qualche casa di riposo su atolli della Polinesia, per i pochi anni che gli restano. Poi arriva il giudizio di Dio. Col rischio che sia persino meno tenero del fisco.

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN

IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT

UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Categoria: Generale