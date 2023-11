Orwell alla Mondadori je Spiccia Casa, come si Dice a Roma…

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, offriamo alla vostra attenzione questo post pubblicato su X da Enzo Pennetta, che ringraziamo per la cortesia. Je spiccia casa, per chi non è pratico della lingua capitolina, può essere tradotto: Orwell, rispetto a Mondadori, non è nessuno…Buona lettura e condivisione.

§§§

Su un libro scolastico della Mondadori si afferma che molte teorie del complotto nascono dalla necessità di trovare spiegazioni facili a eventi complessi. La verità è che questo libro dovrebbe indagare ben altri problemi cognitivi, ad esempio quelli di chi dice che un complottista cerca spiegazioni facili a eventi complessi. Come si vede l’etimologia della parola “complotto” rimanda proprio al termine complicare e quindi alla complessità, come sarebbe dunque possibile che un complottista cerchi soluzioni facili ad eventi complessi? Aldilà del ben poco scientifico discorso sul “complottismo“, l’ignoranza e la mancanza di logica che emergono da questo passaggio sono sconcertanti. Ma ancor peggiore è il fatto che docenti e studenti non mettano in evidenza questo problema dimostrando così a loro volta di essere privi di conoscenza e logica. E infatti c’è voluto il cervello di un “complottista” per far circolare questo orrore scolastico in rete. Per una eterogenesi dei fini risulta dimostrato che è il cervello dei non complottisti da studiare come caso problematico.

§§§

§§§

