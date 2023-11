Vandalizzata la Sede di Pro Vita & Famiglia. E Tik Tok la Censura.

Ma non è tutto. Mentre ci impegniamo sul fronte della protezione della vita e dei bambini, qualcuno cerca di mettere un bavaglio alla nostra voce anche sulle piattaforme digitali. Tik Tok ha censurato il video in cui mostravamo la prima consegna della nostra petizione all’Istituto Superiore della Sanità. Una petizione che ha poi raggiunto quasi 30.000 firme, raccolte in solo dieci giorni, e consegnate direttamente nelle mani dei rappresentanti del Ministro della Sanità contro le nuove linee guida sulla medicina di genere LGBTQ. Puoi immaginare, Marco? Il nostro video è stato rimosso per “incitamento all’odio”… ma stavamo soltanto consegnando una petizione al Ministro! E questo è solo l’ultimo nostro video censurato dai social network! Questi attacchi digitali si sommano a quelli fisici, dimostrando che la strada che stiamo percorrendo è scomoda… ma è quella giusta. Lo so, è l’ennesima volta che ci attaccano, sia fisicamente che attraverso la censura. Ogni volta è un duro colpo, e dobbiamo sopportare costi di manutenzione, spese amministrative e legali, ecc. … Ma questo non ci fermerà, Marco. Né ora, né mai. Hanno cercato di silenziarci, ma la nostra risposta sarà forte e chiara. Vogliamo far vedere a tutti che ogni vita è preziosa e merita di essere protetta. Ecco perché, sulle serrande vandalizzate, abbiamo deciso di mettere un’enorme immagine di Michelino, un bimbo nel grembo materno, simbolo di tutta la bellezza e la sacralità della vita. Marco, stai con noi? Abbiamo bisogno del tuo aiuto per rispondere a questi attacchi: dobbiamo ripristinare la sede, agire legalmente contro i responsabili e diffondere il nostro messaggio superando la censura… Aiutaci a reagire contro gli attacchi e a diffondere l’immagine di Michelino facendo oggi una donazione di 5 euro o 10 euro! Puoi donare ora con bonifico o bollettino postale usando i dati in fondo alla mail Non è un caso che la censura di Tik Tok sia arrivata proprio ora: stiamo dando fastidio a potenti lobby con le vittorie rese possibili dai nostri sostenitori. Grazie all’impegno di tutti coloro che ci seguono, abbiamo appena conseguito un importante risultato: i collaboratori del Ministro della Sanità ci hanno comunicato che verranno presi provvedimenti concreti riguardo alle linee guida sulla medicina di genere LGBTQ , soprattutto per proteggere i minori. E c’è di più. Gli autori di un precedente attacco vandalico contro la nostra sede sono stati identificati e saranno chiamati a rispondere delle loro azioni davanti al Tribunale di Roma. Come vedi, Marco, il tempo premia chi combatte con tenacia e determinazione! È proprio quella tenacia e determinazione che ti chiedo di mostrare ora: la tua donazione può fare la differenza, aiutandoci a riparare i danni subiti e a portare avanti la nostra missione con ancora più forza. Ogni contributo, piccolo o grande che sia, rappresenta un passo avanti nella nostra lotta… Puoi donare ora con bonifico o bollettino postale usando i dati in fondo alla mail Marco, in momenti come questo, la coesione e la solidarietà sono fondamentali. Ogni giorno, le sfide che affrontiamo sembrano aumentare, ma con la tua presenza e il tuo sostegno, riusciamo sempre a trovare la forza per andare avanti. Abbiamo raggiunto molti traguardi insieme, e c’è ancora molto da fare. Le azioni di pochi (anche se potenti) non possono e non devono offuscare il valore e l’importanza della nostra causa. Ogni contributo da parte tua non è solo un aiuto economico, ma è un messaggio potente che ci dice che non siamo soli, che c’è una comunità dietro di noi, pronta a difendere ciò in cui crede con determinazione e passione. Le donazioni dei nostri sostenitori sono state il motore che ha alimentato ogni nostra vittoria e ogni nostro progresso. E in momenti come questi, sono ancor più essenziali. Ti chiedo, quindi, di considerare una donazione oggi stesso (clicca qui per donare). Non per noi, ma per la causa che rappresentiamo e per tutte le persone che, grazie a te, potremo continuare ad aiutare e proteggere. Ogni singolo euro donato avrà un impatto concreto, e insieme possiamo fare la differenza. Grazie per essere sempre al nostro fianco. La tua solidarietà e il tuo sostegno sono la nostra forza. Avanti tutta! Antonio Brandi

Presidente Pro Vita & Famiglia