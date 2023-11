Gaza come Dresda. È Stato Detto dagli Israeliani, ma l’AP lo Ha Cancellato…

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione, nella nostra traduzione, questo articolo di —Wyatt Reed pubblicato da The Gray Zone che ringraziamo per la cortesia. Intanto il premier Netanyahu ha dichiarato che dopo la guerra Israele gestirà la sicurezza a Gaza. Ecco la dichiarazione:

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato su Abc News che il suo Paese avrà “la responsabilità generale della sicurezza” della Striscia di Gaza “per un periodo indefinito” una volta terminata la guerra con Hamas. “Perché abbiamo visto cosa succede quando non ce l’abbiamo. Quando non abbiamo questa responsabilità in materia di sicurezza, vediamo l’esplosione del terrore di Hamas su una scala che non potevamo immaginare”, ha spiegato.

Si è maligni nell’ipotizzare una situazione come quella nella Cisgiordania occupata, in cui l’esercito e i coloni hanno il potere di fare ciò che vogliono, in barba alle leggi internazionali? Non credo, Anche perché se si pensa che Hamas a Gaza è stata favorita proprio da Israele, il sospetto che siamo di fronte a un progetto a lungo termine è inevitabile che si presenti.

Mentre i funzionari israeliani paragonano con orgoglio i loro bombardamenti sulla Striscia di Gaza ai bombardamenti alleati di Dresda, l’Associated Press ha silenziosamente rimosso una sezione che segnalava l’allarme degli Stati Uniti per il paragone storico.

L’Associated Press ha silenziosamente cancellato un riferimento alle minacce ufficiali israeliane di sottoporre la Striscia di Gaza a una campagna di bombardamenti in stile Dresda – l’ultima mossa nella continua spinta dei media legacy a minimizzare l’impatto dell’assedio di Tel Aviv su oltre due milioni di palestinesi.

“Quattro funzionari statunitensi che hanno familiarità con le discussioni hanno detto che i diplomatici americani sono diventati sempre più allarmati dai commenti delle loro controparti israeliane riguardo all’intenzione di negare acqua, cibo, medicine, elettricità e carburante a Gaza, così come all’inevitabilità di vittime civili”, si leggeva nell’articolo dell’AP.



“Membri dell’establishment politico e di sicurezza israeliano hanno detto ai diplomatici statunitensi che l’eliminazione di Hamas richiederebbe metodi utilizzati per sconfiggere le potenze dell’Asse nella Seconda Guerra Mondiale”, ha scritto inizialmente l’AP, aggiungendo che “funzionari israeliani hanno fatto pubblicamente paragoni simili”.

I passaggi incriminati sono stati poi cancellati senza alcuna spiegazione – una violazione da manuale dell’etica giornalistica. La decisione è ancora più sconcertante se si considera che i funzionari israeliani non hanno fatto mistero del loro desiderio di trattare i civili palestinesi nello stesso modo in cui gli alleati occidentali trattarono i tedeschi alla fine della Seconda guerra mondiale.

In un’intervista del 16 ottobre, l’ambasciatore israeliano nel Regno Unito, Tzipi Hotovely, si è scrollata di dosso le preoccupazioni per le migliaia di innocenti uccisi negli attacchi dell’IDF a Gaza, suggerendo che, poiché le potenze alleate hanno ucciso decine di migliaia di civili tedeschi con incessanti attacchi aerei negli anni ’40, Israele ha il diritto di fare lo stesso.

“Ci sono stati molti, molti civili [che] sono stati attaccati dai vostri attacchi sulle città tedesche”, ha detto a un conduttore di Sky News. “Dresda era un simbolo, ma avete attaccato Amburgo, altre città, e complessivamente sono stati uccisi oltre 600.000 tedeschi civili”.

Paragonando la popolazione palestinese occupata militarmente ai nazisti, Hotovley ha continuato: “Ne valeva la pena per sconfiggere la Germania nazista? E la risposta è stata sì”.

La copertura mediatica di questo scambio, tuttavia, si è concentrata in gran parte sulla ripetuta insistenza dell’ambasciatore israeliano sul fatto che “non c’è alcuna crisi umanitaria a Gaza”. In un segmento con Piers Morgan, la sera stessa, Hotovley è tornata ancora una volta al paragone con Dresda.

“600.000 tedeschi sono stati uccisi nei vostri attacchi ad Amburgo e Dresda”, ha dichiarato al conduttore di Talk TV. Perché sapevate che questo era l’unico modo per sconfiggere i nazisti”, ha insistito l’ambasciatore.

“Stiamo dando alla gente di Gaza l’opportunità di fuggire” che agli israeliani “non è mai stata data… sono stati massacrati nei loro letti”, ha concluso.

Ma non è stata l’unica funzionaria israeliana a invocare apertamente gli attacchi alleati ai civili tedeschi per giustificare l’assalto di Israele a Gaza. In un acceso scambio di battute con un altro conduttore di Sky News, l’ex primo ministro israeliano Naftali Bennett ha dichiarato che “quando la Gran Bretagna combatteva i nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale, nessuno si chiedeva cosa stesse succedendo a Dresda”.

Progettata per spezzare la volontà della popolazione tedesca mentre le sue forze armate crollavano sul campo di battaglia, la campagna di bombardamento di Dresda guidata dagli inglesi lasciò almeno 30.000 civili morti e un’intera città in rovina nel febbraio 1945.

Lo storico Donald Miller ha scritto dell’incubo scatenato dall’assalto aereo alleato: “Le scarpe della gente si scioglievano nell’asfalto rovente delle strade, e il fuoco si muoveva così rapidamente che molti erano ridotti in atomi prima di avere il tempo di togliersi le scarpe. Il fuoco sciolse ferro e acciaio, trasformò la pietra in polvere e fece esplodere gli alberi per il calore della loro stessa resina. Le persone che scappavano dal fuoco potevano sentire il suo calore attraverso la schiena, bruciando i polmoni”.

I palestinesi di Gaza hanno raccontato un’esperienza altrettanto infernale, dato che il bilancio delle vittime civili in meno di due settimane di bombardamenti ha superato le 4.000 unità. “Il bombardamento di questa notte a Gaza è il più intenso di sempre”, ha scritto Ahmed Nehad, un residente di Gaza. “La portata degli attacchi è pazzesca, a un livello addirittura inedito per i gazesi. Eppure, Gaza è senza internet. La gente non può nemmeno affacciarsi alla finestra per vedere. Così, non c’è copertura mediatica”.

