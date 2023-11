Ebrei e Palestinesi, Stesso DNA. Si Può Dire o si Offende Qualcuno?

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione, nella nostra traduzione, due articoli che ci sembrano interessanti, in particolare mentre abbiamo sotto gli occhi la tragedia che si svolge in Medio Oriente. Il primo è un articolo di Haaretz, il secondo del Guardian. E leggendo il secondo vi renderete conto della ragione del titolo che abbiamo scelto. Buona lettura e condivisione.

Di fronte alla violenza che investe Israele, può essere facile trascurare le cose che ebrei e palestinesi condividono: un profondo attaccamento alla stessa porzione di terra contesa, un comune appetito per l’hummus, una comune tradizione di discendenza dal patriarca Abramo e, come dimostra la ricerca scientifica, anche una comune ascendenza genetica.

Diversi studi importanti pubblicati negli ultimi cinque anni attestano questi antichi legami ereditari. In prima linea in questi sforzi ci sono due ricercatori: Harry Ostrer, professore di pediatria e patologia presso l’Albert Einstein College of Medicine nel Bronx, New York, e Karl Skorecki, direttore dello sviluppo medico e della ricerca presso il Rambam Health Care Campus di Haifa. Nel giugno 2010, a distanza di due giorni l’uno dall’altro, i due scienziati e i loro team di ricerca hanno pubblicato analisi approfondite sulle origini genetiche del popolo ebraico e sulla sua ascendenza dal Vicino Oriente.

“I vicini genetici più vicini alla maggior parte dei gruppi ebraici erano i palestinesi, i beduini israeliani e i drusi, oltre agli europei meridionali, compresi i ciprioti”, hanno scritto Ostrer e Skorecki in una recensione dei loro risultati, di cui sono stati coautori, pubblicata nell’ottobre 2012 sulla rivista Human Genetics.

“Karl e io siamo buoni amici”, ha detto Ostrer ad Haaretz per telefono da New York. “Abbiamo usato metodi analitici un po’ diversi: non c’è alcuna pretesa di superiorità, o di una parte contro l’altra”. Anche nei loro risultati, “la differenza è stata davvero minima”.

La ricerca di Ostrer su “I figli di Abramo nell’era del genoma”, pubblicata sull’American Journal of Human Genetics, ha preso a campione 652.000 varianti geniche da ciascuno dei 237 individui non imparentati di sette popolazioni ebraiche: iraniana, irachena, siriana, italiana, turca, greca e ashkenazita. Queste sequenze sono state poi confrontate con campioni di riferimento di non ebrei tratti dallo Human Genome Diversity Project, un database globale di informazioni genetiche raccolte da popolazioni di tutto il mondo.

Ciascuna delle popolazioni ebraiche, hanno scoperto, “formava il proprio cluster distintivo”, indicando la loro ascendenza condivisa e il “relativo isolamento genetico”.

Il team di Ostrer ha inoltre identificato due gruppi principali di ebrei: Ebrei mediorientali (iraniani e iracheni) ed ebrei europei/siriani. La divisione tra questi due gruppi di ebrei è avvenuta circa 2.500 anni fa.

Cugini dei Drusi e dei Francesi

Entrambi i gruppi di ebrei condividono l’ascendenza con le popolazioni contemporanee del Medio Oriente e dell’Europa meridionale. I parenti genetici più stretti degli ebrei mediorientali sono i drusi, i beduini e i palestinesi. I parenti genetici più prossimi del gruppo europeo di ebrei sono gli italiani del Nord, seguiti da sardi e francesi.

In uno studio del 2012, Ostrer ha identificato gli ebrei nordafricani come un terzo gruppo principale. Nello studio di Skorecki sulla struttura genomica del popolo ebraico, pubblicato sulla rivista Nature, lui e i suoi colleghi ricercatori hanno campionato decine di migliaia di varianti genetiche dai genomi di 121 individui provenienti da 14 comunità della diaspora ebraica e hanno confrontato queste varianti con campioni prelevati da 1.166 individui di 69 popolazioni non ebraiche del Vecchio Mondo.

Hanno scoperto che gli ebrei del Caucaso (Azerbaigian e Georgia), del Medio Oriente (Iran e Iraq), del Nord Africa (Marocco) e le comunità sefardite e ashkenazite, così come i samaritani, formano un “gruppo ristretto” che si sovrappone ai drusi israeliani.

Questo, scrivono gli autori, “è coerente con un contributo ancestrale levantino a gran parte dell’ebraismo contemporaneo”.

Inoltre, un “gruppo compatto” di ebrei yemeniti “si sovrappone principalmente ai beduini ma anche a individui sauditi”. Gli ebrei etiopi e indiani sono più strettamente imparentati con le popolazioni vicine e ospitanti.

Origini mediorientali negli ebrei europei

Un’ulteriore prova delle origini mediorientali degli ebrei ashjenaziti proviene da uno studio pubblicato nel 2014: In quella ricerca, apparsa su Nature Communications, un team guidato da Shai Carmi dell’Università Ebraica di Gerusalemme ha sequenziato i genomi completi di 128 persone di origine ebraica Ashkenazi. La loro analisi ha rivelato che la popolazione ebraica ashkenazita è “un mix omogeneo” di popolazioni ancestrali europee e mediorientali, il che suggerisce, come scrive Carmi sul sito web del Consorzio del genoma ashkenazita (TAGC), “un processo influenzato dal sesso, in cui, ad esempio, gli uomini ebrei mediorientali hanno sposato donne europee non ebree”.

Questi legami genetici tra ebrei, palestinesi, beduini e drusi sono importanti in un contesto contemporaneo? “Per me personalmente non ha importanza”, dice Skorecki, “perché penso che l’identità umana globale prevalga su tutte le altre considerazioni”.

“Vogliamo sapere chi siamo e da dove veniamo”, riassume Ostrer, che ora studia i rischi di cancro tra gli ebrei ashkenaziti e le popolazioni druse dell’Israele settentrionale. Tuttavia, l’ascendenza comune non implica necessariamente un legame speciale. Come osserva Ostrer, citando il racconto biblico di Caino e Abele, “il fatto che le persone siano imparentate tra loro non impedisce che sviluppino un’estrema ostilità reciproca”.

Robin McKie, redattore scientifico

Una ricerca chiave che dimostra che ebrei e palestinesi del Medio Oriente sono geneticamente quasi identici è stata ritirata da un’importante rivista.

Gli accademici che hanno già ricevuto copie di Human Immunology sono stati invitati a strappare le pagine incriminate e a gettarle via.

Un atto di autocensura così drastico non ha precedenti nell’editoria di ricerca e ha creato una diffusa inquietudine, generando il timore che possa comportare la soppressione di lavori scientifici che mettono in discussione il dogma biblico.

“Sono autore di diverse centinaia di articoli scientifici, alcuni per Nature e Science, e questo non mi era mai successo prima”, ha dichiarato l’autore settlersprincipale dell’articolo, il genetista spagnolo professor Antonio Arnaiz-Villena, dell’Università Complutense di Madrid. Sono sbalordito”.

Il genetista britannico Sir Walter Bodmer ha aggiunto: “Se la rivista non ha gradito l’articolo, non avrebbe dovuto pubblicarlo. Perché aspettare la pubblicazione prima di agire in questo modo?”.

La direttrice della rivista, Nicole Sucio-Foca, della Columbia University di New York, sostiene che l’articolo ha provocato un tale numero di reclami per la sua scrittura politica estrema che è stata costretta a ripudiarlo. L’articolo è stato rimosso dal sito web di Human Immunology, mentre sono state scritte lettere a biblioteche e università di tutto il mondo chiedendo di ignorare o “preferibilmente di rimuovere fisicamente le pagine in questione”. Arnaiz-Villena è stato licenziato dal comitato editoriale della rivista.

Dolly Tyan, presidente della Società americana di istocompatibilità e immunogenetica, che gestisce la rivista, ha dichiarato agli abbonati che la società è “offesa e imbarazzata”.

Il lavoro, intitolato “The Origin of Palestinians and their Genetic Relatedness with other Mediterranean Populations” (L’origine dei palestinesi e la loro parentela genetica con altre popolazioni mediterranee), prevedeva lo studio delle variazioni genetiche dei geni del sistema immunitario tra le popolazioni del Medio Oriente.

Come in altri studi precedenti, il team non ha trovato dati a sostegno dell’idea che gli ebrei fossero geneticamente distinti dalle altre popolazioni della regione. In questo modo, la ricerca del team mette in discussione le affermazioni secondo cui gli ebrei sono un popolo speciale, scelto e che l’ebraismo può essere solo ereditato.

Gli ebrei e i palestinesi del Medio Oriente condividono un patrimonio genetico molto simile e devono essere considerati strettamente imparentati e non geneticamente separati, affermano gli autori. La rivalità tra le due razze si basa quindi “su differenze culturali e religiose, ma non genetiche”, concludono.

Ma la rivista, dopo aver accettato il lavoro all’inizio di quest’anno, ora sostiene che l’articolo era politicamente di parte ed è stato scritto usando commenti “inappropriati” sul conflitto israelo-palestinese. La settimana scorsa il suo direttore ha dichiarato alla rivista Nature di essere stato minacciato di dimissioni di massa da parte dei membri se non avesse ritrattato l’articolo.

Arnaiz-Villena afferma di non aver visto nemmeno una delle accuse mosse contro di lui, nonostante gli sia stata promessa la possibilità di esaminare le lettere inviate alla rivista.

Ammette di aver usato nell’articolo termini che lo espongono a critiche. C’è un riferimento ai “coloni” ebrei che vivono nella Striscia di Gaza e un altro che si riferisce ai palestinesi che vivono in campi di “concentramento”.

Forse avrei dovuto usare le parole “settlers” invece di “coloni”, ma in realtà, qual è la differenza?”, ha detto.

E chiaramente avrei dovuto parlare di campi profughi e non di campi di concentramento, ma dato che mi riferivo a insediamenti al di fuori di Israele – in Siria e in Libano – questo non mi rende certo antiebraico”. I riferimenti alla storia della regione, quelli che dovrebbero essere politicamente offensivi, sono stati presi dall’Enciclopedia Britannica e da altri libri di testo”.

Sulla scia delle azioni della rivista e delle proteste di massa per l’articolo, diversi scienziati hanno scritto alla società per sostenere Arnaiz-Villena e per protestare contro la loro pesantezza.

Uno di loro ha dichiarato: “Se Arnaiz-Villena avesse trovato le prove che gli ebrei sono geneticamente molto speciali, invece che ordinari, potete essere certi che nessuno avrebbe obiettato alle frasi che ha usato nel suo articolo. È una faccenda molto triste”.

