Brasilia, Catedral. Rito Candomblé. ¿Estamos bromeando? Benedetta De Vito

Marco Tosatti

Muy estimados StilumCuriales, nuestra Benedetta De Vito ofrece a vuestra atención estas reflexiones indignadas sobre algo que descubrió en las redes… Feliz lectura y compartir.

Aquí estoy, soy yo, casada desde hace dos meses, yo en Brasil, o más bien en Brasilia, porque nació el primer hijo de mi hermano, quien vive en Brasil -precisamente en Brasilia- y vivía ya entonces. Aquí estoy, soy yo, con un vestido de mezclilla y el mismo cabello largo de entonces, soy yo en la estupenda catedral de Brasilia, toda con vidrios de colores, con grandes ángeles que parecen volar y la iglesia está construida como si fueran dos manos entrelazadas en oración, mirando al cielo. Así lo quiso Oscar Niemeyer y así fue y es. Y he estado allí y todavía recuerdo ahora que, aunque estaba dentro del templo, me sentía como si estuviera allí arriba porque el cielo pasó por las ventanas y bajó hasta aquí…

Aquí estoy, igual que ayer y sin embargo tan diferente. Con la nariz en alto buscaba la verdad y preguntaba y preguntaba, repitiéndome (y desde muy pequeña): “Pero no es así”. En el sentido de que no fue como me dijeron, y ahora sé que esa niña tenía razón.

Pero volvamos a Brasilia y a la hermosa Catedral metropolitana porque esta tarde, mientras cortaba y pegaba, hojeando las páginas web que suelo mirar, salto por el aire: ¡nooo, el altar mayor de la Catedral (el mismo que visité hace muchos años ) fue utilizado para un ritual Candomblé!

Esta palabra enciende mi memoria y rebobino la cinta de mi vida presionando el botón de rebobinado. Soy muy joven, todavía estoy en la universidad y asisto a un curso de brasileño (es decir, portugués) en el Palazzo Pamphilj, en Piazza Navona. Mi maestra se llama igual que yo, Benedetta, y es negra. Ella lo sabe todo y nos lo explica sobre el Candomblé, sobre las mai de santo (esas mujeres obesas vestidas de blanco, de Bahía), sobre los orixàs.

Sin embargo, no la escuché mucho porque estaba ocupado charlando con una de mis compañeras sobre nuestras cosas, pero recuerdo que nos dijo que esta religión es sincretista y cada espíritu (orixà) es uno con los santos católicos…

Sí, cierto, como no. Mientras tanto, sin embargo -miro el vídeo estupefacta- sobre el altar de la Catedral una mujer vestida de blanco se agita salvajemente y, mirándola, parecía poseída. Las luces psicodélicas de la discoteca la seguían mientras ella saltaba a pasos agigantados. Vayan a saber si es un orixà o ese otro, el muy malo. ¡Vamos!

No, la Iglesia Católica tiene un solo Dios, un solo Maestro que es Camino, Verdad y Vida y que, a pesar del sincretismo, el ecumenismo y el cretinismo, se debe ser muy firme y decir no, un millón de veces no a la pretensión de llevar a la iglesia los dioses paganos y sus payasadas.

Fuera las mai de santo de nuestras iglesias, fuera la Pachamama, los demonios mexicanos y todo lo que no es Santo y Católico. Y la lengua suelta: Viva el Vetus Ordo, viva el velo femenino, la Partícula Santa en la lengua, las vestiduras con encajes de la abuela, los sacerdotes pensativos y bien vestidos (¡no como el Papa que, seamos sinceros, realmente se viste mal!).

Larga vida a los indietristas, por supuesto, pero católicos, cristianos, atrapados en el siglo primero, porque estos modernistas que también son indietristas, si de hecho lo son, van aún más atrás: coquetean con los tiempos oscuros del paganismo, del canibalismo tribal, de los sacrificios humanos. Ellos, ellos, son las verdaderas personas retrógradas de las que hay que huir antes de que sea demasiado tarde. Una palabra concluye mi breve artículo ítalo-brasileño: ¡conviértanse!

Publicado originalmente en italiano el 17 de noviembre de 2023, en Brasilia, Cattedrale. Rito Candomblé. Scherziamo? Benedetta De Vito.

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

Tag: brasilia, candomblè, de vito



