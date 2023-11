Brasilia, Cattedrale. Rito Candomblé. Scherziamo? Benedetta De Vito.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, la nostra Benedetta De Vito offre alla vostra attenzione queste riflessioni indignate su qualcosa che ha scoperto in rete…buona lettura e condivisione.

§§§

Eccomi, sono io, sposata da due mesi, io in Brasile, anzi proprio a Brasilia, perché è nato il primo bambino di mio fratello che in Brasile – e proprio a Brasilia – vive e viveva anche allora. Eccomi, sono io, con un prendisole di jeans e gli stessi capelli lunghi di allora, sono io nella stupenda Cattedrale di Brasilia, tutta vetri colorati, con dei grandi angeli che paiono volare all’intorno e la chiesa è costruita come se fossero due mani intrecciate in preghiera, rivolte verso il cielo. Così la volle Oscar Niemeyer e così era ed è. E io ci sono stata e ricordo ancora adesso che, pur stando al chiuso, mi pareva di essere lassù perché il cielo attraversava le vetrate e scendeva quaggiù…

Eccomi sono io, la stessa di ieri eppure tanto diversa. A naso per aria cercavo la verità e chiedevo, chiedevo, ripetendomi (e fin da piccolissima): “Ma non è così”. Nel senso che non era come me la raccontavano, e ora so che quella piccola bambina aveva ragione.

Ma torniamo a Brasilia e alla bella Cattedrale metropolitana perché questo pomeriggio, tra un taglio e un cucito, sfogliando le pagine web che sono solita guardare, salto per aria: nooo, l’altare principale della Cattedrale (quella stessa che visitai io tanti anni orsono) è stato usato per un rito Candomblè!

Questa parola accende la mia memoria e riavvolgo il nastro della mia vita spingendo il tasto rewind. Sono giovanissima e ancora all’università e frequento a Palazzo Pamphilj a Piazza Navona un corso di brasiliano (cioè portoghese). La mia insegnante si chiama come me, Benedita, ed è di colore. Lei del candomblé, delle mai de santo (quelle donne grasse vestite di bianco, di Bahia), degli orixàs sa tutto e ce lo spiega.

Non la ascoltavo mica tanto, però, presa come ero a chiacchierare con una mia coetanea di cose nostre, ma ricordo che ci disse che questa religione è sincretista e ogni spirito (orixà) è tutt’uno con i santi cattolici…

Sì, certo, come no. Intanto però – guardo allibita il video – sull’altare della Cattedrale si agita forsennatamente un donna vestita di bianco e pareva, a guardarla, posseduta. Luci psichedeliche da discoteca la inseguivano nei balzi e negli zompi. Vai a sapere se è un orixà o quell’altro, il cattivissimo. Ma dai!

No, la Chiesa Cattolica ha un solo Dio, un solo Maestro che è Via, Verità e Vita e che, in barba ai sincretismi, agli ecumenismi e ai cretinismi, bisogna essere molto fermi e dire no, un milione di volte no a portare in chiesa gli dei pagani e le loro stramberie.

Fuori le mae de santo dalle nostre Chiese, fuori la Pachamama, i demoni messicani e tutto quello che non è Santo e Cattolico. E la lingua sbotta: Evviva il Vetus Ordo, evviva il velo muliebre, la Santa Particola sulla lingua, i paramenti con i pizzi della nonna, i sacerdoti compunti e ben vestiti (non come il Papa che, diciamocelo, veste davvero malissimo!).

Evviva gli indietristi, certo, ma cattolici, cristiani, fermi al Primo Secolo, perché questi modernisti che sono anche loro indietristi, eccome se lo sono, vanno ancora più indietro: amoreggiano con i tempi oscuri del paganesimo, del cannibalismo tribale, dei sacrifici umani. Loro, loro, sono i veri indietristi da cui scappare a gambe levate prima che sia troppo tardi. Una parola conclude il mio breve pezzo italo-brasiliano: convertitevi!

§§§

