Un Sanedrín de renegados siervos del mundo. Actuar por fuera de lo establecido. Monseñor Carlo Maria Viganò

Marco Tosatti

Queridos amigos y enemigos de Stilum Curiae, ofrecemos a vuestra atención este mensaje que el arzobispo Carlo Maria Viganò ha publicado en el sitio web Exsurge Domine. Feliz lectura y difusión.

§§§

Actuar por “fuera de lo establecido”

Monseñor Carlo Maria Viganò

Estimados amigos y benefactores

estas son horas de tinieblas y de confusión, horas en las que los mercenarios que infestan el redil del Señor se desatan contra los buenos Pastores -obispos, sacerdotes y religiosos-, contra las ovejas y contra los corderos. El misterio de la iniquidad se está mostrando en toda su arrogancia y ya no busca esconderse ni ocultar sus planes infernales.

Como en los tiempos de la Pasión de Nuestro Salvador, un nuevo Sanedrín de renegados prefiere servir a los potentados de este mundo, con tal de no reconocer la Realeza divina de Jesucristo. Asistimos incrédulos a la traición más vil: la de una autoridad corrupta en la Fe y pervertida en la Moral que usurpa su propio poder para demoler la Santa Iglesia, ut percusso pastore, et gregem disperdere valeant [para golpear al pastor y dispersar al rebaño], como escribió León XIII en el texto del Exorcismo. Los Pastores son golpeados para que el rebaño se disperse, para que muchas almas se pierdan en la condenación eterna, para que el Sacrificio del Redentor sea frustrado al menos en parte.

San Pío X, heroico defensor de la Iglesia contra los asaltos de la herejía modernista -que él llamo la cloaca de todas las herejías- escribió estas líneas, cuando aún no había ascendido al Sumo Pontificado:

“Los modernistas] quieren ser tratados con aceite, jabón y caricias. Por el contrario, es necesario batirse a puñetazos. En un duelo no se cuenta, no se miden los golpes: ¡se golpea como se puede! La guerra no se hace con la caridad: es una lucha, un duelo. Como si Nuestro Señor no hubiera sido terrible, no hubiera dado ejemplo también en esto. Cómo los trató a ellos, a los fariseos, a los sembradores del error, a los lobos con piel de cordero, a los mercaderes: ¡los echó a latigazos!”

Es necesario luchar con los puños, porque en la guerra la caridad se ejerce defendiendo el honor de la Santa Iglesia y la salvación de las almas. Puños espirituales: oración, ayuno, penitencia, buenas obras, sacrificios reparadores. Puños que golpean a un enemigo que se alimenta del odio, de la división, de la desesperación, de la mentira. Combatimos para permanecer en el único redil de Cristo, del que una secta de herejes querría expulsarnos, a nosotros y a ustedes. Pero para continuar eficazmente esta batalla necesitamos sacerdotes y religiosos, frailes, monjes, monjas y -¡Dios quiera! – algún obispo. Y si el tirano que ocupa la Sede de Pedro condena al ostracismo a quienes permanecen fieles al Magisterio inmutable de la Iglesia, debemos movernos “fuera de lo establecido”, supliendo como podamos la reticencia o la falta de autoridad.

Aquí no se trata de construir una “Iglesia paralela” siguiendo el ejemplo de los protestantes: ¡Dios no lo quiera! –, sino para compensar lo más que podamos la apostasía de la Jerarquía, para salvaguardar la Fe Católica, la Misa que es su expresión y las almas de los fieles redimidos por la Sangre de Cristo. Por eso nació la asociación Exsurge Domine, con el objetivo de dar asistencia espiritual y material a los sacerdotes y religiosos perseguidos por la furia bergogliana, porque sin ellos los fieles se verían privados de las armas espirituales indispensables en esta batalla epocal. Por eso es indispensable vuestra ayuda material, nutrida e iluminada por la ayuda espiritual.

Sus donaciones pueden ayudar a muchos sacerdotes, seminaristas, religiosos y religiosas perseguidos, cuya vocación y misión se ven amenazadas y obstaculizadas por la autoridad eclesiástica. Y si es cierto que la limosna cubre multitud de pecados, ¡cuánto más lo será cuando la limosna se utilice para socorrer a sacerdotes y religiosos perseguidos!

Que Dios les bendiga por su ayuda y por su generosidad. Les recuerdo que cada primer viernes y sábado de mes celebro el Santo Sacrificio según las intenciones de los Amigos y Benefactores de Exsurge Domine. También oramos por ustedes -sacerdotes, religiosos y religiosas- a quienes ayudamos gracias a vuestra caridad.

Finalmente, permítanme agradecer a la divina Providencia, que en estos momentos de tribulación y de prueba nos ofrece a todos el gran consuelo de ver tantas almas buenas, enamoradas de Cristo y de la Virgen María, deseosas de contribuir a la obra de resistencia y fidelidad que indignamente, pero confiando en el Señor, emprendí con Exsurge Domine.

+ Carlo Maria Viganò, Arzobispo

Publicado originalmente en italiano el 16 de noviembre de 2023, en https://www.marcotosatti.com/ 2023/11/16/un-sinedrio-di- rinnegati-servi-del-mondo- agire-fuori-dagli-schemi- vigano/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

§§§

Ayuda a Stilum Curiae

IBAN: IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: exsurge domine, vigano



Categoria: Generale