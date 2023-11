Siero, la Truffa del Sistema di Controllo degli Effetti Avversi negli USA.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione, nella nostra traduzione, questo articolo pubblicato da The Defender, che ringraziamo per la cortesia. Buona lettura e condivisione.

§§§

VAERS è il Vaccine Adverse Event Reporting System (Sistema di segnalazione degli eventi avversi ai vaccini) ed è un sistema nazionale di allerta precoce per individuare eventuali problemi di sicurezza nei vaccini autorizzati negli Stati Uniti. Il VAERS accetta e analizza le segnalazioni di eventi avversi (possibili effetti collaterali) dopo che una persona ha ricevuto una vaccinazione ed è co-gestito dai Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC) e dalla Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti.

Recentemente, un’inchiesta del BMJ sul VAERS ha rilevato numerose carenze nel sistema, tra cui la rivelazione che il governo gestisce due sistemi: uno per il pubblico e un sistema privato di back-end che contiene tutte le correzioni e gli aggiornamenti, compresi i decessi avvenuti dopo una lesione iniziale.

Il CDC gestisce due sistemi VAERS – il pubblico può accedere solo a uno di essi

Quando il dottor Robert Sullivan è collassato sul suo tapis roulant tre settimane dopo il suo secondo vaccino COVID-19 all’inizio del 2021, è caduto in un calvario “da incubo” che, a suo dire, ha messo in luce le evidenti carenze del sistema nazionale di monitoraggio della sicurezza dei vaccini.

Con una diagnosi di ipertensione polmonare improvvisa, il 49enne anestesista del Maryland, in buona salute e in forma, ha tentato di presentare un rapporto attraverso il sistema di segnalazione degli eventi avversi ai vaccini (VAERS), gestito dal governo.

Ma, come altri intervistati in una recente inchiesta del BMJ, Sullivan ha incontrato un ostacolo dopo l’altro nel tentativo di presentare e aggiornare il suo rapporto.

A distanza di quasi tre anni, ancora alle prese con sintomi debilitanti, l’esperienza di Sullivan mette in luce i problemi sistemici del sistema di monitoraggio degli eventi avversi statunitense gestito congiuntamente dai Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC) e dalla Food and Drug Administration (FDA).

Dall’impossibilità per i medici di presentare i rapporti alla scomparsa dei dati, dai limiti alla trasparenza alla mancanza di risorse per seguire le reazioni ai vaccini, gli esperti avvertono che il VAERS non riesce a rilevare i segnali critici di sicurezza.

Secondo uno di questi esperti – il ricercatore VAERS Albert Benavides, la cui esperienza comprende la revisione delle richieste di rimborso delle HMO, l’analisi dei dati e la gestione del ciclo delle entrate – il fallimento del VAERS non è casuale.

“Non è rotto”, ha scritto Benavides nel suo articolo Substack sull’indagine del BMJ. “VAERS copre la cabala di Big Pharma”.

CANCELLANO PERSINO LE SEGNALAZIONI LEGITTIME

Come altri intervistati dal BMJ, Sullivan ha avuto un seguito limitato dopo aver inviato il suo rapporto VAERS. Ha ricevuto solo un numero temporaneo di rapporti mesi dopo la sua segnalazione iniziale.

Un medico di nome “Helen” (pseudonimo) ha dichiarato al BMJ che meno del 20% delle segnalazioni riguardanti il VAERS riceve un follow-up, compresi molti decessi da lei segnalati.

In consultazione con Benavides, una verifica di React19 ha rilevato che 1 segnalazione su 3 di eventi avversi da vaccino COVID-19 in VAERS non è stata pubblicata pubblicamente o è stata cancellata. React19 è un’organizzazione no-profit che raccoglie le storie di persone danneggiate dai vaccini mRNA.

Secondo il BMJ, tra le persone interrogate da React19, “il 22% non aveva mai ricevuto un numero di identificazione VAERS permanente e il 12% era completamente scomparso dal sistema”.

Benavides, che pubblica i dashboard VAERSAware che documentano molti dei problemi di VAERS, ha affermato che il sistema VAERS presenta disfunzioni ancora più profonde, dall’invenzione dei sintomi alla cancellazione delle segnalazioni.

“VAERS non pubblica tutte le segnalazioni legittime ricevute”, ha dichiarato Benavides a The Defender. “Limitano la pubblicazione dei rapporti. Cancellano persino le segnalazioni legittime”.

Per un sistema che dipende dall’impegno volontario, queste politiche restrittive tengono nascosti i dati critici, secondo Benavides.

Nel 2007, il Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani degli Stati Uniti (HHS) ha stipulato un contratto con Harvard Pilgrim Health Care (HPHC) per rivedere il sistema VAERS. Nel 2010, l’HPHC ha presentato il suo rapporto, che ha stabilito che 1 persona su 39 ha subito lesioni da vaccino e che solo l’1% circa delle lesioni o dei decessi correlati ai vaccini viene segnalato al VAERS.

Il CDC, che opera sotto l’egida dell’HHS, ha stroncato lo studio, ha rifiutato di rispondere alle chiamate dei ricercatori e si è rifiutato di aggiornare il sistema VAERS quando è stato sviluppato un nuovo sistema molto più efficace.

I PUNTI CIECHI SONO AUTOCREATI

Secondo il BMJ, il VAERS “raccoglie le segnalazioni di sintomi, diagnosi, ricoveri ospedalieri e decessi dopo una vaccinazione allo scopo di cogliere i segnali di sicurezza post-vendita”.

Ma la limitata trasparenza dei dati VAERS costituisce un ostacolo a un’analisi adeguata, secondo l’indagine del BMJ e di ricercatori come Benavides.

Il pubblico – compresi i medici e gli altri autori dei rapporti – può accedere solo ai rapporti iniziali incompleti, non agli aggiornamenti con dettagli vitali.

Ciò significa che esiti come il decesso sono spesso esclusi se il rapporto iniziale riguardava una lesione e se successivamente è stato presentato un rapporto sul decesso.

“Ho creduto erroneamente che la mia conversazione [con VAERS] avrebbe portato a un aggiustamento del caso riportato pubblicamente”, ha dichiarato Patrick Whelan, M.D., Ph.D., a The BMJ.

“Non c’era alcun meccanismo per [aggiornarlo]”, ha dichiarato Whelan al BMJ. “L’unica opzione che avevo era quella di fare un nuovo rapporto VAERS”. Senza aggiornamenti, i dati VAERS mostravano che il bambino era ancora ricoverato in ospedale.

Whelan è uno degli autori di una recente critica alla revisione Cochrane che concludeva che i vaccini a mRNA COVID-19 non erano pericolosi.

Il problema di VAERS non si limita alla mancanza di un adeguato follow-up, ma alle informazioni incomplete e spesso imprecise che vi si trovano.

“VAERS in effetti permette che errori di battitura, numeri di lotto troncati, età UNK [sconosciute], date di vaccinazione UNK, date di morte UNK, ecc. passino alla pubblicazione”, ha detto Benavides.

Benavides ha detto che i dati specifici – tra cui etnia, nomi di ospedali, medici curanti, relazione del proponente con il paziente, indirizzi del paziente e del proponente, numeri di telefono ed e-mail – raccolti da VAERS non vengono pubblicati,

“A mio parere, qualsiasi punto cieco è autocreato”, ha dichiarato.

LE AGENZIE MANTENGONO DUE DATABASE VAERS SEPARATI – IL PUBBLICO PUÒ VEDERNE SOLO UNO

Secondo il BMJ, “ci sono due parti del VAERS, quella anteriore e quella posteriore”, ha dichiarato Narayan Nair, direttore della Divisione di Farmacovigilanza dell’FDA, in occasione di un incontro del dicembre 2022 con i sostenitori. “Per legge, tutto ciò che proviene dalle cartelle cliniche non può essere pubblicato sul sistema pubblico”, ha dichiarato.

L’indagine del BMJ ha scoperto che la FDA e il CDC mantengono due database VAERS separati, uno disponibile al pubblico che contiene solo le segnalazioni iniziali e un sistema privato di back-end che contiene tutti gli aggiornamenti e le correzioni.

Secondo il BMJ, “tutto ciò che deriva dalle cartelle cliniche per legge” non può essere pubblicato sul sistema pubblico, ha dichiarato Nair ai sostenitori.

In apparente contraddizione con questa affermazione, il BMJ ha notato che il Sistema di segnalazione degli eventi avversi (FAERS) della FDA, che raccoglie informazioni post-marketing sulle reazioni ai farmaci, pubblica i suoi aggiornamenti.

Sullivan, che ha conosciuto Nair anni prima del COVID-19 e lo considera un amico, ha dichiarato a The Defender che se questa “persona molto brillante, gentile e premurosa” non è riuscita a risolvere il VAERS, “non credo che sia risolvibile”.

IL CDC AFFERMA DI AVER ESAMINATO 20.000 SEGNALAZIONI DI DECESSI: NESSUNA ERA CORRELATA ALLE INIEZIONI DI COVID.

Secondo gli esperti, l’occultamento dei dati sui risultati, come i decessi, oscura i segnali critici di sicurezza.

James Gill, un medico legale, ha segnalato la morte di un paziente di 15 anni dopo la vaccinazione, ma il caso è stato archiviato dal CDC nonostante le prove autoptiche, secondo l’indagine del BMJ.

Il medico “Helen” ha dichiarato al BMJ che, dopo aver presentato le relazioni sui suoi pazienti, tra cui sei deceduti, ha ricevuto una sola richiesta di cartelle cliniche sul decesso e due su pazienti ricoverati in ospedale.

Secondo il BMJ, la procedura operativa standard per le segnalazioni relative al vaccino COVID-19 nel VAERS prevede che le segnalazioni vengano elaborate rapidamente e che le “segnalazioni gravi” vengano esaminate in modo speciale dal personale del CDC.

Tuttavia, mentre alcuni altri Paesi hanno riconosciuto la probabile connessione tra i vaccini mRNA e la morte, il CDC, pur affermando di aver esaminato quasi 20.000 segnalazioni di decessi, non ha ancora riconosciuto un solo decesso legato ai vaccini COVID-19, ha affermato il BMJ.

Benavides ha fornito al Defender esempi di “cancellazione di segnalazioni legittime” da parte di VAERS, non solo di duplicati o di false dichiarazioni.

“VAERS ha persino cancellato i pazienti morti del Pfizer Trial”, ha detto, sostenendo che questa segnalazione, ad esempio, non era un “duplicato” e non sembrava essere falsa.

Benavides ha affermato che:

“Attualmente ci sono circa 50 decessi che non vengono conteggiati come tali perché non viene spuntata la casella corretta”.

“Ci sono migliaia di segnalazioni e circa 100 decessi in ‘UNKNOWN VAX TYPE’ in VAERS. Leggete la descrizione per capire che si tratta chiaramente di decessi legati al vaccino C19.

“Ci sono più di mille arresti cardiaci in cui i pazienti non sono segnati come morti, e mi chiedo se siano effettivamente sopravvissuti perché non c’è alcuna menzione del ROSC [ritorno della circolazione spontanea]”.

“Perché VAERS non ha potuto inserire l’età di questi bambini morti prima della pubblicazione?”. ha detto Benavides, indicando questo rapporto sul suo sito web.

I MEDICI SEGNALANO SOLO GLI EVENTI AVVERSI RICONOSCIUTI DALL’FDA

Ralph Edwards, ex direttore del Centro di monitoraggio di Uppsala e fino a poco tempo fa caporedattore dell’International Journal of Risk & Safety in Medicine, ha dichiarato al BMJ che le autorità di regolamentazione potrebbero basarsi troppo sui dati epidemiologici del passato, soprattutto per i nuovi tipi di eventi avversi. “Se qualcosa non è mai stato sentito prima, tende a essere ignorato”, ha detto.

Senza indicazioni per la segnalazione di potenziali rischi, anche i medici si trovano di fronte a delle barriere. “I medici sono disposti a parlare solo degli eventi avversi ai vaccini riconosciuti dalla FDA”, ha dichiarato il medico “Helen” in un incontro del 2021 tra la FDA, i medici e i sostenitori, secondo quanto riportato da The BMJ.

Svetlana Blitshteyn, neurologa e ricercatrice presso l’Università di Buffalo, New York, ha dichiarato al BMJ che se i medici non sono istruiti a cercare una specifica condizione, è improbabile che la verifichino o sappiano come trattarla.

Sullivan ha dichiarato al Defender di ritenere che la sua esperienza di ipertensione polmonare dopo l’assunzione del vaccino mRNA sia un segnale di sicurezza che il CDC e la FDA stanno trascurando, una condizione che secondo lui molti atleti hanno sviluppato inconsapevolmente.

Sullivan è stato coautore di un articolo sul suo caso e su un altro caso simile di ipertensione polmonare post-vaccino. Secondo il documento:

“L’ipertensione polmonare è una grave malattia caratterizzata da danni alla vascolarizzazione polmonare e da una restrizione del flusso sanguigno attraverso arterie ristrette dal cuore destro a quello sinistro. L’insorgenza dei sintomi è tipicamente insidiosa, progressiva e incurabile, e porta all’insufficienza cardiaca destra e alla morte prematura”.

“Gli atleti sono canarini nella miniera di carbone”, ha detto Sullivan al Defender, parlando del numero insolito di decessi di atleti dopo l’introduzione del vaccino. Sullivan ritiene che coloro che hanno una condizione fisica superiore, come lui, abbiano maggiori possibilità di sopravvivere con una diagnosi precoce.

Tuttavia, ha detto: “Gli atleti si sottopongono a ecocardiografia, e il risultato è sostanzialmente normale. L’unico modo per saperlo con certezza è fare un cateterismo del cuore destro” che può identificare l’anomalia.

Sullivan ritiene che la vita di molti atleti potrebbe essere salvata se il sistema di segnalazione riconoscesse e indagasse il segnale, e ha detto che sarebbe felice di partecipare a un progetto dedicato a questo obiettivo.

Ha inoltre dichiarato al Defender di ritenere che molte delle morti improvvise segnalate nella fascia di età compresa tra i 25 e i 44 anni siano il risultato di questa condizione nascosta.

LA RESPONSABILITÀ DELLE RIFORME SI FERMA AL CDC

I critici sottolineano le scelte del CDC che aggravano i problemi di progettazione passiva e di carenza di personale del VAERS.

Nonostante oltre 1,7 milioni di segnalazioni dall’introduzione del vaccino COVID-19, il personale non è stato potenziato di conseguenza, secondo le dichiarazioni rilasciate dal CDC a The BMJ.

Una richiesta di Freedom of Information Act da parte del BMJ ha rivelato che Pfizer ha quasi 1.000 dipendenti a tempo pieno in più che lavorano alla sorveglianza dei vaccini rispetto al CDC. Dai registri è emerso che nel 2021 Pfizer ha assunto altri 600 dipendenti a tempo pieno per gestire il volume di segnalazioni avverse e ha pianificato di assumerne altri 200.

Il medico “Helen”, nell’articolo del BMJ, ha chiesto di porre fine al “circolo di feedback negativo” in base al quale la FDA non elenca le reazioni avverse perché i sistemi di sorveglianza passiva come quello della FDA non le visualizzano, mentre allo stesso tempo, a causa di questa mancanza di divulgazione, “i medici sono ciechi di fronte alle reazioni avverse dei loro pazienti e quindi non le segnalano”.

Benavides ha dichiarato al Defender: “La responsabilità è del CDC per le riforme necessarie all’apertura dei dati”, aggiungendo diversi suggerimenti che potrebbero migliorare immediatamente il VAERS:

“Tornare al periodo precedente al gennaio 2011, quando VAERS allegava alle segnalazioni iniziali i dati di follow-up, compreso il decesso. Togliere il limite di tempo arbitrario di 30 minuti per presentare una segnalazione prima di essere espulsi. Rendere più semplice il processo di presentazione dei dati di follow-up”.

Quando gli è stato chiesto perché l’incompetenza del VAERS è stata lasciata continuare così a lungo, Sullivan ha risposto al Defender: “Per la mancanza di responsabilità del prodotto” per i vaccini “e per l’urgenza di difendere gli interessi economici”.

Sullivan ha detto che vorrebbe vedere i seguenti cambiamenti al sistema:

Vietare la pubblicità farmaceutica.

I ricavi delle aziende farmaceutiche destinati alla pubblicità dovrebbero essere spesi per la ricerca e lo sviluppo.

Il denaro raccolto con le tasse sui profitti delle aziende farmaceutiche venga inviato direttamente ai fondi per le vittime.

IL CARDIOLOGO DI YALE SI OCCUPA DELLO STUDIO DELLE LESIONI DA VACCINO COVID

Benavides ha detto di aver parlato lunedì con il senatore Ron Johnson (R-Wis.) e sta discutendo anche con il rappresentante Marjorie Taylor Greene (R-Ga.) della House Select Subcommittee on the Coronavirus Pandemic per affrontare i problemi con VAERS, tra cui la scarsa pubblicazione dei rapporti.

“È una prospettiva attesa da tempo e sarebbe incredibile ottenere un’analisi da parte di quella commissione”, ha detto.

Un altro punto di forza è rappresentato dalla notizia, riportata nell’inchiesta del BMJ, che il dottor Harlan Krumholz, cardiologo e ricercatore dell’Università di Yale, ha reclutato i membri di React19 per studiare le loro lesioni da vaccino.

“Stiamo lavorando duramente per comprendere l’esperienza, il decorso clinico e i potenziali meccanismi dei disturbi riportati da coloro che hanno avuto sintomi gravi subito dopo la vaccinazione”, ha dichiarato Krumholz al BMJ.

Sullivan ha dichiarato a The Defender che la scienza medica sta “appena iniziando a catalogare i danni al cuore” causati dai vaccini, ma che “per trattare qualcosa, bisogna diagnosticarla” e che, a causa delle carenze del VAERS, “dobbiamo ancora scalfire la superficie di questo aspetto”.

Sullivan, a quasi tre anni dal suo calvario, sta superando la sua prognosi iniziale.

“Ho una diagnosi infausta che incombe su di me, ma sono ottimista perché sono ancora qui”, ha detto. “Mi è successo qualcosa di brutto, ma lungo la strada ho incontrato tante persone fantastiche e meravigliose che sono semplicemente interessate alla verità”.

“Vivrò la vita migliore e più produttiva possibile con il tempo che mi resta”, ha detto Sullivan, aiutando altri che “hanno questa nube che incombe sul loro futuro”.

Fonte: John-Michael Dumais, redattore del Defender.

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN

IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT

UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: defender, segnalazioni, vaccini, vaers



Categoria: Generale