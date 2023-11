Bestiario Italo-Patriarcale. Come Smontare le Balle Sx-Femministe.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo Bestiario dedicato a illustrare l’ipocrisia e la follia della sinistra politically correct avvoltoiascamente protesa sfruttare per suoi scopi la tragedia di due famiglie. Buona lettura e condivisione.

Come potete vedere qui sotto, l’Italia “patriarcale” sembra ammazzare meno donne di un sacco di Paesi più “evoluti”, secondo il credo sinistro-femminista.

Evidentemente le novantenni in fin di vita non rientrano nelle categorie difese dalle sinistra-femministe e dai loro complici in idiozia.

Ed ecco a voi questo filo della Universià della Redpill della Calabria, che ringraziamo per la cortesia:

