Nè con Quanta Dottrina o Eleganza Avremo Parlato…Il Matto.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, il nostro Matto offre alla vostra attenzione queste riflessioni che prendono spunto da un libro prezioso, L’Imitazione di Cristo di Tommaso da Kempis. Fra l’altro, ho scoperto di recente che un’autrice che amo molto, Agatha Christie Mallowan, lo teneva sul suo comodino). Buona lettura e meditazione.

§§§

… NÉ CON QUANTA DOTTRINA

O ELEGANZA AVREMO PARLATO …

Heinrich Hofmann, Cristo e il giovane ricco – 1899 – (particolare)

«Questo animale ciarliero, chiassoso, tonitruante, che esulta nel baccano (il rumore è la conseguenza diretta del peccato originale), dovrebbe essere ridotto al mutismo, giacché mai si avvicinerà alle sorgenti inviolate della vita se patteggerà ancora con le parole».

Emil Cioran

«Tu invece, quando preghi, entra nella tua camera e, chiusa la porta, prega il Padre tuo nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà».

Vangelo di Matteo

«Si può dire che, sotto un certo aspetto, tutta la formazione morale e spirituale si riassume nell’esercizio del raccoglimento».

Romano Guardini

«Tutta l’infelicità degli uomini proviene da una cosa sola: dal non saper restare tranquilli in una camera».

Blaise Pascal

* * *

Cedo più che volentieri la parola ad un brano che fa parte del mio matto archivio, e che ai miei occhi matti, oltre ad essere di una profondità ineauribile, risulta di un’attualità innegabile. Ed è certo che non basta una “lettura”. Si tratta di un testo breve in cui, con operazione diuturna, è (sarebbe) opportuno specchiarsi, fruendo del silenzio della propria camera.

* * * * *

DA «L’IMITAZIONE DI CRISTO»

«Felice colui al quale è maestra la Verità in se stessa, e non attraverso immagini e voci passeggere.

Spesso, infatti, il nostro modo di pensare e i nostri sensi ci ingannano e ci fanno vedere ben poco.

Che cosa mai giova tutto il sottilizzare su certe cose ignote e astruse, se nel giudizio finale l’averle ignorate non ci sarà affatto imputato a colpa? È proprio una grande stoltezza il correr dietro a cose oziose e nocive, trascurando quelle utili e necessarie. Abbiamo gli occhi, eppure siamo ciechi.

E che importanza debbono avere per noi i generi e le specie? Chi ha la fortuna di ascoltare la Parola eterna, non ha più bisogno di tante opinioni. Tutte le cose derivano da quell’unica Parola, e tutte la rispecchiano: è essa il principio, che parla anche a noi. E nessuno senza questo principio può comprendere o rettamente giudicare; mentre colui, per il quale tutte le cose sono una sola e che tutte a questa riconduce – e vede, in tal modo, in quell’unica cosa il tutto – può aver stabilità di pensiero e, in Dio, piena tranquillità.

O Dio verità, fa’ di me, nel tuo eterno amore, una sola cosa con te stesso! Quante volte il leggere e l’ascoltare mi riempiono di noia! Ma in te io trovo sempre, e pieno, l’appagamento di ogni mio desiderio. Tacciano, dunque, tutti i dottori della terra, e chiudano la loro bocca, dinanzi a te, tutte quante le creature: tu solo parlami.

Quanto più uno è interiormente unificato e raccolto, tanto più numerose ed elevate sono le cose che, senza fatica, egli è capace di intendere, perché riceve dall’alto il lume dell’intelligenza. L’anima pura, semplice e salda non si disperde in tante faccende: quello che fa, lo fa in onore di Dio, e quindi si sforza di non far nulla, mai, per propria personale soddisfazione. Che cosa, infatti, ti impaccia e ti molesta più degli affetti immortifìcati del cuore?

A ogni perfezione, in questa vita, è connessa una qualche imperfezione; e qualsiasi speculazione umana ha sempre, più o meno, il suo velo di caligine davanti a sé: sicché l’umile riconoscimento della tua nullità sarà una via tanto più sicura, verso Dio, della più approfondita indagine scientifica.

Non per questo si devono condannare la scienza o la nozione di questa o quella cosa: perché, in sé, sono buone, e ordinate da Dio. Ma, alla scienza, si devono in ogni momento preferire la buona coscienza e la vita virtuosa.

E invece molti si preoccupano più di sapere che di vivere bene: e proprio per questo cadono spesso in errore e, quanto a frutto, ne riportano o punto o ben poco. Oh, se mettessero tanta diligenza a estirpare i propri vizi per innestarci le virtù, quanta ne mettono a sollevare le loro questioni! Non ci sarebbero tanto male e tanti scandali fra il popolo, e neppure tanta rilassatezza nei conventi. Certo è che, quando verrà per noi il giorno del giudizio, non ci sarà domandato che cosa avremo letto, ma che cosa avremo fatto, né con quanta dottrina o eleganza avremo parlato, ma quanto santamente saremo vissuti».

* * * * *

Dice che: «quanto più uno è interiormente unificato e raccolto […] riceve dall’alto il lume dell’intelligenza»: v’è qui un’indicazione precisa di ciò che occorre mettere in atto: unificazione e raccoglimento, due termini che possono considerarsi sinonimi, giacché ciò che è uno è raccolto e ciò che è raccolto è uno. E ciò che è uno lo è in virtù del lume dell’intelligenza che scende dall’alto a raccogliere ciò che è sparso nelle parole lette e dette. E infatti dice che: «non ci sarà domandato che cosa avremo letto, ma che cosa avremo fatto, né con quanta dottrina o eleganza avremo parlato, ma quanto santamente saremo vissuti».

Mi avvio alla conclusione con un piccolo inciso ecumenico: nel buddhismo, il raccogliersi e l’unificarsi è l’atto indicato con jiriki, la “forza di sé”, la “capacità personale”, mentre il lume che si riceve dall’alto è indicato con tariki, la “forza dell’altro”, “altra potenza”. Due termini che combaciano perfettamente con il famoso “aiutati che Dio ti aiuta”.

«Nella nostra vita lo sforzo è importante, è molto importante il nostro personale impegno e sforzo ma, arrivati ad un certo punto non è più sufficiente e allora qualcosa, altro da noi, possiamo chiamarlo Dharma, Dio, interviene e ci sostiene».

Eido Shimano Roshi

Dunque il vivere santamente non può prescindere dall’essere unificati e raccolti. E l’essere unificati e raccolti esige una disciplina giornaliera da osservare nella propria camera, a porta chiusa.

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN

IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT

UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: imitazione di cristo, kempis, matto



Categoria: Generale