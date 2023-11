Bergoglio a Dubai? Nulla di Vero, di Buono e di Santo. Mons. Viganò.

Bergoglio partecipa alla COP28 per propagandare l’emergenza climatica e vi inaugura il “padiglione della Fede”.

1. Il cambiamento climatico è una frode scientifica.

2. L’inaugurazione di un luogo di culto ecumenico è una frode religiosa.

3. L’intervento di Bergoglio è una frode pastorale.

Non c’è nulla di vero, di buono e di santo in quello che avverrà a Dubai.

C’è solo l’ennesima prova che un uomo vestito da papa sta usurpando l’autorità della Chiesa per sostenere la narrazione di una conventicola di eversori nemici di Dio per ridurre in schiavitù l’umanità.