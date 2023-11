Rinascenza Umanistica. Convegno a Roma, il 25 Novembre.

ti segnalo che tra pochi giorni avrà luogo nella Capitale il “Convegno per la Rinascenza Umanistica”, organizzato dagli amici del Movimento per la Rinascenza Umanistica. All’incontro parteciperà anche la Prof.ssaFrancesca Romana Poleggi, membro del comitato direttivo di Pro Vita & Famiglia, che terrà una relazione sui “bambini vittime della cancel culture”. L’appuntamento è sabato 25 novembre alle ore 18:00 a Roma, in via Sallustiana, 27/A.