Come Partecipare a una Messa N.O. e Tuttavia Restare Cattolici…

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, la nostra Benedetta De Vito offre alla vostra attenzione queste considerazioni – e alcuni consigli per l’uso – se vi capita di seguire una messa post-conciliare. E purtroppo quello è un terreno scivoloso. Mi capita di assistere a messe Novus Ordo dignitosissime, arricchite dalla musica dell’organo, con parti cantate; e nella stessa parrocchia, per esempio, domenica scorsa capitai alla messa della domenica mattina, quella cosiddetta dei bambini, dove sono stato testimone di cose che voi umani non potete neanche immaginare. Mai più nella vita…Buona lettura e condivisione.

Da quando sono tornata a Roma e posso scegliere (nella diocesi di Tempio Ampurias, in Sardegna, ohimè, tutte le messe un pianto e tremo al pensiero dell’estate che verrà, come farò?), divido la mia settimana nel Signore tra messe post conciliari e messe tridentine e posso dire ad altissima voce, anzi gridarlo sui tetti, che le seconde mi regalano la pace del cuore e una gioia rotonda nell’incontro con lo Sposo amato, mentre nelle prime faccio, spesso (non sempre) i salti mortali interiori per salvarmi l’anima dal disincanto. Qui sotto, di seguito, in un cesto di rose i miei strumenti di salvezza durante la messa conciliare, quando le circostanze lo richiedono…

Recito tra me e me, ad esempio, il Pater in latino per evitare l’orrida ed errata traduzione (imposta da Bergoglio), prendo la Santa particola sulla lingua nonostante le ritrosie dei sacerdoti (non tutti), evito di dar udienza alla “rugiada” e ai consueti ormai “buongiorno, buonasera, buona settimana e addirittura buon appetito” dei celebranti. Per risposta, mi limito a un mezzo sorriso. E soprattutto tappo le orecchie a certe omelie senza capo né coda dove inclusioni, percorsi e altre sciocchezze bergogliose vengono sparse ad ampie manate, lasciandomi il cuore in fastidio profondo e aridità.

E invece, invece, belle, semplici, diritte nel sì sì e no no, sono le omelie nelle Sante Messe in latino. E così semplici e diritte che parlano al cuore senza neppure picchiare all’uscio suo a volte distratto. Non distratto, ma al contrario attento, vigile, intento per bere la Verità che dal pulpito arriva dolce come favo di miele. Ogni omelia, lo dico e sono veritiera, mi ha parlato direttamente, come se fosse stata detta per me (e così non è proprio), ma la Verità arriva a tutti quanti e infatti non vola una mosca e tutti sono attenti e nessuno dormicchia (come ho potuto constatare nelle messe in italiano).

E poi mentre alla Novus Ordo siamo sempre in quattro gatti (e tutte vecchioline), quando si va alla Messa Tridentina, quante belle ragazze e giovanotti e famiglie intere! Una gioia grande e ti pare di vivere di nuovo nei bei tempi andati quando il bene era bene e il male male, quando il Santo Pontefice non chiamava un siero genico un “atto d’amore” e non buttava giù e via come un birillo un uomo di Dio, come il dolce Vescovo Strickland. Ma oramai siamo abituati (ci penserà il Signore…), sospiro, e a chi dà scandalo non viene neppure in mente di mettersi intorno al collo una macina (come diceva nostro Signore) ma continua allegramente, di scandalo in scandalo, nel silenzio dei pavidi monsignori che hanno smesso di difendere Nostro Signore contro il mondo, ma che, invece, con il mondo hanno siglato patti di vincoli che puzzano di zolfo e insozzano la bella Sposa del Signore. Preghiamo per la loro conversione.

