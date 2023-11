Se Questo è un Uomo. Probabilmente No.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, offro alla vostra attenzione questo post, pubblicato da Jacopo Coghe, degli amici di Pro Vita & Famiglia, su X (ex Twitter). Penso che fare dell’ironia sulla decisione di morte di un essere umano sia qualcosa che squalifica chiunque dica di appartenere alla specie umana, e in particolare un magistrato. Se vuoi puoi uccidere qualcuno, ma devi rispettare la sua, e la tua dignità. È uno di quei casi in cui mi torna in mente quella canzone di De André, Il Gorilla. Buona lettura e condivisione.

IF THIS IS A MAN

English judge Robert Peel, the man who denied #IndiGregory’s parents the right to transfer their daughter to Italy to be taken care of by the Bambino Gesù Hospital in Rome, sent this vile letter to the Italian Consul in Manchester, who had written to him to activate our jurisdiction over the case of the little victim after the granting of Italian citizenship.

“You may have heard that very sadly Indi Gregory has passed away… Her family is in my thoughts… I assume you do not wish to proceed with the request…”.

Not only this person hai claimed the right to decide that the life of a defenseless and innocent human being should unquestionably end – “in his best interests” – despite conflicting medical opinions, but now he even allows himself the luxury of a hypocritical sadness imbued of cynical irony.

There is nothing that endangers basic human rights more than a judge who believes he is God almighty.

SE QUESTO È UN UOMO

Il giudice inglese Robert Peel, l’uomo che ha negato ai genitori di #IndiGregory il diritto di trasferire la figlia in Italia per essere curata dall’Ospedale Bambino Gesù di Roma, ha inviato questa ignobile lettera al Console italiano a Manchester, che aveva scritto a lui di attivare la nostra giurisdizione sul caso della piccola vittima dopo la concessione della cittadinanza italiana.

“Potresti aver sentito che con grande tristezza Indi Gregory è morta… La sua famiglia è nei miei pensieri… presumo che tu non voglia procedere con la richiesta…”.

Non solo quest’uomo ha rivendicato il diritto di decidere che la vita di un essere umano indifeso e innocente dovesse indiscutibilmente finire – “nel suo migliore interesse” – nonostante pareri medici contrastanti, ma ora si permette anche il lusso di un’ipocrita tristezza intrisa di ironia cinica.

Non c’è nulla che metta in pericolo i diritti umani fondamentali più di un giudice che crede di essere Dio onnipotente.

