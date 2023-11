No ai Massoni Cattolici. Bergoglio Protegge la Massoneria dalla Chiesa.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Mastro Titta offre alla vostra attenzione questo commento su una recente notizia comunicata dalle fonti vaticane. Buona lettura e condivisione.

MASTRO TITTA: BRUTTE NOTIZIE DAL FRONTE ECUMENICO. IL CATTOMASSONE RESTA AL CONFINO

Notizia terribile. Cattolicesimo e massoneria restano inconciliabili. Un vescovo filippino ha chiesto al papa se sia ancora così. E Francesco ribadisce con uno sospiro che sì: purtroppo è ancora così. Per il momento. Occorre pazientare. Quel gran casinista di Dio ha creato il mondo in sei giorni, Bergoglio per rifarlo ci metterà qualche anno ancora. Alla cattiva novella sulla massoneria il cardinal Ravasi, quello della lettera ai cari fratelli massoni, ha avuto una crisi ipoglicemica.

Interessante la precisazione della nota del Dicastero: “Queste misure si applicano anche agli eventuali ecclesiastici iscritti alla massoneria”.

Anche. Eventuali. Credo ci sia più spazio sul locale Mortara-Milano Porta Genova nell’ora di punta di quello che occupano i cari fratelli non massoni in Vaticano, ma è una cosa mia.

Detta così pare insomma che la Chiesa aperta a tutti, tutti, tutti, non lo sia per i cari fratelli massoni. Una contraddizione insopportabile. Del resto le logge non sono aperte proprio a tutti, tutti, tutti. Società aperta, Chiesa aperta, logge chiuse. Non è simmetrica la faccenda. Un povero cattolico in loggia no. Un vescovo, un cardinale, un papa magari.

Come al solito, per capire bisogna guardare meglio. Non si buttano via decenni di ecumenismo scomposto a cuor leggero. Il gran maestro Raffi l’aveva detto già il 14 marzo 2013: “Con papa Francesco, nulla sarà più come prima”. Dove l’ho già sentita, questa bella formula?

Sette anni e una settimana prima del grido di battaglia pandemico, mentre la Chiesa ospedale da campo spacciava Misericordina in attesa del vaccino atto d’amore e luce di speranza per tutti, così il gran maestro salutava il fratello Francesco. Del resto questo pontificato è la pandemia immaginaria della Chiesa Cattolica. Non serve Sherlock Holmes per capire. Basta il commissario Basettoni, e senza chiamare Topolino.

Gli è che il cattolico, che mediamente non brilla per acume investigativo, ripassa il concerto di complimenti piovuti su Francesco da parte di tutte – e dico tutte – le maggiori logge del mondo la sera stessa dell’elezione, roba che nemmeno il Nobel per la pace sulla fiducia al presidente più bombarolo di sempre, tal Obama, ha raccolto simili entusiasmi.

Il cattolico tonto, dicevo, ripassa tutto e legge che Bergoglio ha ribadito l’incompatibilità fra Chiesa e massoneria e pensando che sia vino sbotta: ah ma è Ronco! Lo vedi che Bergoglio rispetta la tradizione, non cambia la dottrina, qui parla chi-a-ra-men-te, massoni no no no. Mica siamo qui a lucidare madonnine di plastica.

Caro fratello cattolico, non hai capito un cacio, uno stracchino, un pecorino di fossa: l’intero corpus dottrinale dell’industria casearia ti sfugge in blocco.

Bergoglio non sta tutelando la Chiesa dalla massoneria: sta proteggendo la massoneria dalla Chiesa. Ha scardinato le porte della Chiesa – casomai qualche empio pensasse un domani di richiuderle – e chiuso a doppia mandata quelle della loggia.

In altre parole i cari fratelli massoni non vogliono i fratelli scemi fra le scatole. Tutto qua. E Francis il papa parlante garantisce. Sia mai che a capo dell’Alta Vendita – ormai estinta – i cari fratelli massoni si ritrovino un domani un papa, Dio non voglia cattolico. Meglio non rischiare.

Un po’ dispiace. Il Vaticano è stipato di omosessuali massoni clandestini che non possono né sposarsi né iniziarsi ai misteri alla luce del sole. Siccome la massoneria resta inibita alle donne, in un tempo sessualmente caleidoscopico come il nostro le care fratelle massone d’Oltretevere sono un elegante compromesso.

Cari fratelli cattolici, pregate perché i cari fratelli massoni vi aprano le porte dell’inferno, invece di contentarsi di esibirle nell’ex residenza papalina del Quirinale. Mica penserete di dannarvi l’anima a gratis.

Altrimenti uscite dal sepolcro di pietoso buonismo fideista che vi siete scavati nel vetro con le unghie (è il papa, lo ha eletto lo Spirito Santo, perdiana) e venite a prendere una boccata d’aria gelida e tagliente, ma salutare.

