Eventi, Iniziative e Incontri. Online (Zoom), Emilia Romagna, Veneto, Roma.

Tutti gli aderenti avranno il doppio ruolo di partecipanti-organizzatori e il 3 gennaio dovranno firmare un apposito foglio di accettazione del programma e delle presenti regole.

Periodo

Il periodo è quello classico, dal 3 al 6 gennaio 2024.

Viaggio

Il viaggio è in treno.

Reggio Emilia AV – Roma Termini – ore 6.56 – mercoledì 3 gennaio 2024 Roma Termini – Reggio Emilia AV – ore 18.10 – sabato 6 gennaio 2024 Il ritrovo per la partenza sarà

per alcuni direttamente alla stazione di Reggio Emilia AV per le ore 6.30

per altri al parcheggio Sigma di San Martino in Rio alle 5.45 per partire in gruppo alle 6.00 con le auto messe a disposizione (0,25 euro per km + spese parcheggio stazione).

Solo su esplicita richiesta dei partecipanti si potrà pensare di organizzare un pullmino da San Martino in Rio, con partenza alle 6.00 dal parcheggio Sigma.

A Roma ci si sposterà in bus o metropolitana, con abbonamento.

Albergo

L’albergo è l’Hotel Marcantonio, vicinissimo alla Stazione Termini. Sono state opzionate provvisoriamente 6 doppie e 4 singole.

Schema della parte pellegrinaggio

Il pellegrinaggio prevede Messa quotidiana

3 gennaio, ore 11, Santa Maria Maggiore

4 gennaio, ore 7, Santa Maria Maggiore

5 gennaio, ore 7, Santa Maria Maggiore

6 gennaio, Messa papale in San Pietro (se avremo i biglietti) // oppure Santa Messa in Laterano in orario da definire (se non avremo i biglietti per la Messa papale)

Rosario quotidiano

Il Rosario quotidiano dovrà essere collocato in luogo opportuno, secondo lo schema delle visite.

Coroncina della Divina Misericordia

Solo l’ultimo giorno, e solo se saremo in zona San Pietro.