Dall’altra Parte della Trincea. La Guerra in Ucraina Vista dal Donbass. Reggio Emilia.

Sabato 25 novembre 2023 alle ore 16 si terrà presso l’Agriturismo Il Bove, a Villa Sesso di Reggio Emilia, una tavola rotonda sulla guerra in Ucraina dal titolo Dall’altra parte della trincea. La guerra in Ucraina vista dal Donbass. A tale convegno interverranno Lorenzo Benassi, esperto di storia e cultura russa, Lorenzo Berti, che si è personalmente recato più volte in Donbass durante questi anni di guerra, e Luca Tadolini, autore di numerosi studi di storia e geopolitica contemporanea. A moderare il dibattito sarà Lorenzo Nicola Roselli, filosofo e militante di Militia Christi. Questo incontro sarà una bella occasione per affrontare il problema del conflitto russo-ucraino da una prospettiva diversa da quella cui siamo ormai abituati. Al termine dei lavori verrà offerto ai partecipanti un piccolo rinfresco. L’ingresso è libero, ma i partecipanti sono invitati a lasciare un’offerta, che sarà devoluta in beneficenza alla popolazione del Donbass colpita dalla guerra.

