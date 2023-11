Commissione Covid. Foglia dopo Foglia, il Carciofo si Spoglia…:-)))

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo articolo di Pro-Memoria, che ringraziamo per la cortesia. La prima reazione, leggendolo, e guardando la listarella dei temi esclusi, è stata di dire: ma ci pigliano per i fondelli? A mente fredda, però, ho concluso: sì, ci pigliano per i fondelli. Direi che da questa inutile commissione, fatta per tutelare i didietro dell’inquilino del Quirinale, del versatile allievo di Villa Nazareth, del Rettileo Mentitore Seriale, del Tutelato Dalemiano Fabianista e di una certa quantità di Governatori con vocazioni peroniste, dalla Lega al PD, la sola cosa positiva che si possa sperare è che emergano alcune voci che denuncino comunque la colossale truffa – forse anche con risvolti criminali – perpetrata ai danni degli italiani. Con la Tachipirina e la vigile attesa, il divieto dell’uso di ciò che serviva davvero (leggi idrossiclorochina e ivermectina) le inutili mortali incubazioni e via ammazzando. Per concludere con il siero inutile e pericoloso. Quanto è triste in chi comunque spera in un minimo di giustizia umana doversi affidare a Giovanni Paolo II: “Un giorno verrà il giudizio di Dio…”.

§§§

COVID commissione d’INCHIESTA. Cosa è CAMBIATO dopo il voto del Senato

… [ELIMINATO] individuando eventuali obblighi e restrizioni carenti di giustificazione in base ai criteri della ragionevolezza, della proporzionalità e dell'efficacia, contraddittori o contrastanti con i princìpi costituzionali [ DDL 790-A, art. 3t, pag. 13 ] ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ … [SOPPRESSO] verificare e valutare la legittimità della dichiarazione dello stato di emergenza e delle relative proroghe nonché dell'utilizzo dello strumento della decretazione d'urgenza [ DDL 790-A, art. 3v, pag. 13 ] ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ … ottenere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste dell'autorità giudiziaria … [AGGIUNTO] se non coperti da segreto d'indagine [ DDL 790-A, art. 5.1, pag. 15 ] Esito votazione (94 vs 64) Favorevoli (Nomi e relativi partiti) Contrari (Nomi e relativi partiti) Assenti (Nomi e relativi partiti)

