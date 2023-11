Tumori. Aumentati, Molto, dopo il Siero. Paura di Dirlo. Medici senza Coscienza.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione alcuni elementi che ci sembrano interessanti. Lo spezzone di un’intervista del prof. Schittulli, specialista in fuori, a Tele Norba. Poi un commento del nostro Arrendersi All’Evidenza, fatto prima dell’intervista, in relazione all’articolo pubblicato da Stilum Curiae. E infine la schermata di commento al tentativo di semi-ritrattazione compiuto da Schittulli. Tutto questo ci fa capire la potenza del meccanismo che sta dietro all’operazione del siero e che evidentemente condiziona e spaventa medici, politici e giornalisti; quelli che non sono comprati, ovviamente. Qualcosa di impressionante. Buona lettura e condivisione.

Sono aumentati i tumori, soprattutto quelli che emergenti in stadio avanzato e in età precoce.

Sono aumentate le miocarditi e le pericarditi.

Sono aumentati i malori improvvisi, anche tra gli atleti.

Per tre anni era sparita l’influenza (quest’anno è ricomparsa e vorrebbero propinare il siero bivalente a mRNA).

Sono tantissimi quelli che stanno peggio di prima dell’esperimento, a causa di problemi tromboembolici, neurologici e da malattie autoimmuni.

Molti si prendono infezioni più facilmente di prima (sistema immunitario più debole, shift delle IgG etc).

Nascono meno bambini (problemi di fertilità?).

Si potrebbe continuare con tutto il capitolo delle infiammazioni…

La mortalità generale è in eccesso almeno del 10% rispetto al 2019.

Chi ha dato il proprio consenso informato è seduto su un esperimento in cui i rischi sono solo suoi, perchè ai possibili danni connessi con gli effetti collaterali del siero possono sommarsi quelli correlabili all’aver ricevuto l’inoculo di un lotto più pericoloso per i contaminanti presenti.

Chi ha voluto tutto questo ha mentito più volte:

-sull’efficacia che non c’era (il Covid lo prendi lo stesso);

-sulla sicurezza vantata (erano taroccate le cliniche);

-sull’attendibilità di tamponi eseguiti a Ct elevatissimo;

-su tachipirina e vigile attesa, assurdi;

-su intubazioni, ventilatori e sedativi;

-sull’inesistenza di altre cure per Covid (invece ci sono);

-sul basso numero di vittime di effetti avversi

E si potrebbe continuare, ma penso sia sufficiente.

Arrendersi All’Evidenza

