L’Ucraina, la Francia, Macron e le Menti degli Uomini Disperati. Scott Ritter.

“O malizia, tu sei veloce, a entrare nei pensieri degli uomini disperati!”.

-Romeo e Giulietta, Atto 5, Scena 1

Con queste parole, William Shakespeare, il bardo immortale, cattura la psicologia degli uomini che, credendo di trovarsi di fronte a una situazione per la quale non c’è speranza di soluzione, intraprendono azioni che li porteranno inevitabilmente alla morte.

Sebbene sia ambientata nella Mantova del XIV secolo, la tragedia di Shakespeare avrebbe potuto essere facilmente trasportata nella Francia di oggi, dove il Presidente francese Emmanuel Macron, nei panni di un moderno Romeo, dopo aver appreso della scomparsa del suo vero amore, l’Ucraina, decide di suicidarsi incoraggiando l’invio di truppe NATO in Ucraina per affrontare militarmente la Russia.

Macron ha ospitato la scorsa settimana una riunione di crisi, convocata per discutere il deterioramento delle condizioni sul campo di battaglia in Ucraina dopo la conquista della città fortezza di Adviivka da parte dei russi. All’incontro hanno partecipato alti rappresentanti degli Stati membri della NATO, tra cui Stati Uniti e Canada.

“Non dobbiamo escludere che ci possa essere una necessità di sicurezza che giustifichi alcuni elementi di dispiegamento”, ha detto Macron durante una conferenza stampa convocata dopo l’incontro. “Ma vi ho detto molto chiaramente quella che la Francia mantiene come posizione, ovvero un’ambiguità strategica che io sostengo”.

Gli altri partecipanti all’incontro si sono subito affrettati ad annunciare che, dal loro punto di vista, non c’era alcuna “ambiguità strategica” – l’invio di forze NATO in Ucraina non era sul tavolo.

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz, che ha partecipato ai colloqui di Parigi, ha respinto la proposta di Macron a priori. “Ciò che è stato concordato fin dall’inizio tra di noi e tra di noi vale anche per il futuro”, ha dichiarato Scholtz, “vale a dire che non ci saranno soldati sul suolo ucraino inviati dagli Stati europei o dagli Stati della NATO”.

La dichiarazione di Scholz è stata ripresa da altri leader della NATO, lasciando la Francia da sola a sopportare le conseguenze dell'”ambiguità strategica” di Macron.

Anche se la NATO si è affrettata a fare chiarezza sulla posizione di Macron, la Russia ha chiarito quali sarebbero le conseguenze di un eventuale dispiegamento precipitoso di forze NATO in Ucraina. Dmitri Peskov, portavoce del Cremlino, ha dichiarato che, in caso di dispiegamento della NATO in Ucraina, “non dovremmo parlare di probabilità ma di inevitabilità [di una guerra diretta con la NATO]. È così che la valutiamo”.

Peskov ha osservato che la maggior parte delle nazioni della NATO che partecipano alla conferenza di Parigi “mantengono una valutazione abbastanza sobria dei potenziali pericoli di una tale azione e del potenziale pericolo di essere direttamente coinvolti in un conflitto caldo, che li coinvolga sul campo di battaglia”.

Ha inoltre sottolineato la posizione di Macron sulla “necessità di infliggere una sconfitta strategica alla Russia”, un obiettivo condiviso dagli Stati Uniti e dal segretario generale della NATO.

Putin risponde

Nel suo discorso annuale al Parlamento russo, pronunciato pochi giorni dopo la conferenza stampa di Macron, il Presidente russo Vladimir Putin ha eliminato ogni ambiguità sulle conseguenze di un eventuale intervento della NATO in Ucraina.

“Ricordiamo il destino di coloro che una volta hanno inviato i loro contingenti sul territorio del nostro Paese”, ha detto Putin, riferendosi alle passate invasioni della Russia da parte di Hitler e Napoleone. “Ma ora le conseguenze per i potenziali interventisti saranno molto più tragiche”.

E, tanto per rendere l’idea, Putin ha descritto i più recenti progressi della Russia nel campo delle armi nucleari strategiche: un nuovo missile da crociera a propulsione nucleare, il Burevestnik, che è nelle fasi finali di sviluppo, e lo spiegamento di missili balistici intercontinentali pesanti Sarmat e di testate ipersoniche Avangard, immuni alle difese antimissile occidentali.

Putin ha sottolineato che due di queste nuove armi russe – lo Zircon e il Kinzhal – sono state impiegate in combattimento nel conflitto ucraino.

I leader della NATO “devono capire che abbiamo anche armi in grado di colpire obiettivi sul loro territorio”, ha detto Putin. “Tutto quello che stanno inventando ora, spaventando il mondo con la minaccia di un conflitto con armi nucleari, che potenzialmente significa la fine della civiltà – non se ne rendono conto?”.

La prova più evidente che i leader della NATO non si rendono conto delle conseguenze delle loro azioni è rappresentata dalla trascrizione di una conversazione, rilasciata dalla caporedattrice di RT, Margarita Simonyan, sulla sua pagina del social network VK, in cui quattro alti ufficiali militari tedeschi discutono di come hanno pianificato l’attuazione delle istruzioni impartite loro dal ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius in merito alla consegna del missile da crociera Taurus all’Ucraina.

Putin consegna un premio a Simonyan di RT nel maggio 2019. (Cremlino.ru, Wikimedia Commons, CC BY 4.0)

Come si evince dalla trascrizione, le assicurazioni fornite dal cancelliere tedesco Scholz che la Germania non sarebbe stata coinvolta direttamente nel conflitto ucraino erano poco più di una bugia.

Oltre a discutere i problemi logistici legati al trasferimento di queste armi, gli ufficiali tedeschi hanno discusso il loro possibile impiego, compreso il modo in cui potrebbero essere usate per attaccare il ponte che collega la penisola di Crimea con la Russia meridionale.

“Il ponte [di Crimea] a est è difficile da colpire, perché è un bersaglio piuttosto stretto, ma il Taurus può farlo, e può anche colpire i depositi di munizioni”, ha osservato uno degli ufficiali tedeschi, provocando la risposta di un altro, che ha dichiarato che “c’è l’opinione che il Taurus possa farcela (a colpire il ponte di Crimea) se viene usato il caccia francese Dassault Rafale”.

Il Ponte di Crimea o Stretto di Kerch che collega la penisola di Taman di Krasnodar Krai in Russia con la penisola di Kerch in Crimea. (Rosavtodor.ru, Wikimedia Commons, CC BY 4.0)

Scholz si è mostrato reticente a unirsi a Gran Bretagna e Francia, che hanno trasferito all’Ucraina i missili a lungo raggio Storm Shadow e Scalp, rispettivamente.

“Quello che viene fatto in termini di controllo e accompagnamento del bersaglio da parte di britannici e francesi non può essere fatto in Germania”, ha detto Scholz dopo l’incontro di Parigi, riferendosi al ruolo indiretto svolto da Gran Bretagna e Francia nel consentire ai piloti ucraini di lanciare i missili Storm Shadow e Scalp da aerei SU-24 modificati.

“Tutti coloro che hanno avuto a che fare con questo sistema lo sanno”, ha osservato Scholz, sottintendendo la necessità di un ruolo diretto del personale militare tedesco nel puntamento e nel funzionamento del missile Taurus.

“I soldati tedeschi non devono in nessun momento e in nessun luogo essere collegati agli obiettivi che questo sistema (Taurus) raggiunge”, ha detto Scholz, aggiungendo “nemmeno in Germania”.

Scholz, a quanto pare, comprende le potenziali conseguenze di un coinvolgimento tedesco nel puntamento e nel funzionamento di eventuali missili Taurus utilizzati dall’Ucraina contro la Russia.

“Questa chiarezza è necessaria”, ha detto Scholz. “Sono sorpreso che questo non smuova alcune persone, che non pensino nemmeno se, per così dire, una partecipazione alla guerra potrebbe emergere da ciò che facciamo”.

È chiaro che c’è una disconnessione tra il cancelliere tedesco e il suo ministro della Difesa.

Il Segretario Generale della NATO Jens Stoltenberg e Pistorius nel giugno 2023. (NATO, Flickr, CC BY-NC-ND 2.0)

Nel caso in cui gli ufficiali tedeschi e il loro ministro non si fossero “resi conto” delle potenziali conseguenze delle loro azioni, l’esercito russo, un giorno dopo il discorso di Putin al Parlamento russo, ha effettuato quello che ha definito “un lancio di addestramento al combattimento di un missile balistico intercontinentale a propellente solido mobile PGRK Yars, dotato di testate multiple”.

Il missile Yars, lanciato dall’impianto di prova di Plesetsk, situato a sud di San Pietroburgo, può trasportare da tre a sei testate nucleari indipendenti.

Secondo il Ministero della Difesa russo, “le testate di addestramento sono arrivate nell’area designata presso il campo di addestramento di Kura, nella penisola di Kamchatka” dopo aver percorso un raggio di quasi 4.200 miglia.

Quando ero un ispettore di armi, nel 1988-1990, e lavoravo presso l’impianto di produzione missilistica di Votkinsk, abbiamo ispezionato il missile balistico intercontinentale SS-25 “Topol”, il predecessore del missile “Yars” recentemente testato dalla Russia.

Quando i primi tre missili ispezionati sono usciti dalla fabbrica, gli ispettori statunitensi hanno iniziato a chiamarli con i nomi delle città americane che apparentemente potevano essere i loro obiettivi: Pittsburgh, Des Moines e Chicago. Le autorità di Washington D.C. hanno rapidamente scoraggiato questa pratica, data la sensibilità che si ha nei confronti del tema della guerra termonucleare.

C’è da chiedersi se i soldati russi responsabili del lancio del missile Yars si siano presi il tempo di dare un nome alle loro testate e, se lo avessero fatto, quali città sarebbero state scelte per battezzarle.

Non c’è dubbio che se i soldati russi si fossero rivolti all’ex presidente Dmitri Medvedev per un consiglio dopo aver ricevuto la notizia della conversazione intercettata, le testate avrebbero probabilmente avuto nomi di città tedesche – Monaco, Berlino, Francoforte, Amburgo, Norimberga, Dusseldorf.

“Gli eterni nemici, i tedeschi, sono diventati di nuovo i nostri arcinemici”, ha scritto Medvedev in un post sul suo canale Telegram.

I tedeschi farebbero bene a riflettere a lungo sulle loro azioni, azioni che potrebbero far precipitare un conflitto che, come ha notato Putin, “potenzialmente significa la fine della civiltà – non se ne rendono conto?”.

Non se ne rendono conto?

“O malizia, tu sei veloce, a entrare nei pensieri degli uomini disperati!”.

Scott Ritter è un ex ufficiale dei servizi segreti del Corpo dei Marines degli Stati Uniti che ha prestato servizio nell’ex Unione Sovietica per l’attuazione dei trattati sul controllo degli armamenti, nel Golfo Persico durante l’operazione Desert Storm e in Iraq per supervisionare il disarmo delle armi di distruzione di massa. Il suo libro più recente è Disarmament in the Time of Perestroika, pubblicato da Clarity Press.

